Destiny 2 L'Eclissi: i segreti della nuova sottoclasse Telascura

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Dovranno trascorrere alcuni giorni prima che i Guardiani possano fare tappa su Nettuno ed esplorare le strade di Neomuna. Per ingannare l'attesa de L'Eclissi, la prossima grande espansione annuale di Destiny 2, il team di sviluppo dello sparatutto a supporto continuo ci ha svelato molti dei segreti che si celano dietro la Telascura, il nuovo set di abilità che sarà parte integrante delle vicende narrate nel DLC. Più nello specifico, sono stati Kevin Yanes (Combat System Design Lead e Discipline Lead del Sandbox Team) ed Eric Smith (Gameplay Feature Lead) a raccontarci nel dettaglio il processo creativo che li ha condotti a forgiare questo potere. Non ci resta quindi altro da fare che svelarvi tutto quello che abbiamo scoperto sulla Telascura.

Le difficoltà della Telascura

Quando si osserva la Telascura in azione risulta difficile catalogarla in modo preciso. Se da una parte abbiamo ghiaccio, fuoco, tuono e vuoto, dall'altra ci troviamo di fronte a un set di abilità che gli stessi sviluppatori non riescono ad inquadrare con efficacia proprio per via delle sue peculiarità. Tale caratteristica non può che essere interpretata positivamente, poiché è indice del fatto che la sottoclasse in arrivo con L'Eclissi sia tutt'altro che banale e proponga mosse speciali diverse rispetto a quelle a cui siamo stati abituati nel corso degli anni.

Pur essendo una sottocategoria in cui il verde è predominante, non vi è nulla a che vedere col veleno: l'intero moveset è stato pensato per non costituire un insieme di talenti focalizzati sull'infliggere danni. I Guardiani che usano la Telascura dispongono di abilità attraverso cui possono assumere il controllo dell'ambiente circostante, visto che il rampino aiuta nelle fasi di movimento e le restanti risorse contribuiscono a rendere temporaneamente innocui gli avversari.



Ed è proprio una di queste caratteristiche della Telascura ad aver fatto impazzire Kevin Yanes, Eric Smith e tutti gli altri membri del team di Seattle. Ci riferiamo a Suspension, un'abilità che permette ai Guardiani di colpire il bersaglio e far sì che resti sospeso in aria. L'implementazione di questa skill ha richiesto un lungo lavoro per assicurarsi che tutto funzionasse come previsto non solo nelle modalità PvE ma anche e soprattutto nel Crogiolo.

L'intenzione di Bungie è sempre stata quella di rendere questo potere della Telascura efficace ma non invasivo come la Stasi: in sostanza, l'obiettivo era di infastidire il giocatore sospeso senza però un effetto travolgente come il congelamento della quarta sottoclasse. Si è quindi optato per una via di mezzo, con l'avversario che viene scagliato in aria senza essere privato della possibilità di prendere la mira e reagire. In altre parole, in questo modo sarà disorientato dal colpo ricevuto ma disporrà dei mezzi per controbattere.

Spider-Man nel Cosmodromo

Secondo alla possibilità di far levitare i nemici è solo il rampino, un'altra novità di rilievo dell'Eclissi. Entrambi gli sviluppatori si sono mostrati entusiasti nell'esporre le caratteristiche di questo gadget in sostituzione della granata.

Bungie voleva creare il miglior rampino mai visto in un videogioco, questo era il suo vero obiettivo, ed è comprensibile che queste parole abbiano stuzzicato la nostra curiosità. Lo strumento in questione dovrebbe poter essere utilizzato tanto in combattimento quanto in pattuglia. Trattandosi di un elemento del kit che rimpiazza la granata, gli sviluppatori hanno lavorato a lungo per invogliare l'utenza a scegliere il rampino con convinzione. Per questo motivo, il gadget permette di legare i nemici tra loro e di infliggergli un debuff ma non solo: fornirà la possibilità di lanciarli per poi vederli esplodere al momento di un impatto, come fossero bombe. Come accennato poco sopra, il rampino avrà un ruolo centrale negli spostamenti in Destiny 2 L'Eclissi e sia Kevin Yanes che Eric Smith non hanno che confermato le nostre ipotesi.



Il gadget sarà fondamentale per muoversi in giro per Neomuna, poiché la nuova area di pattuglia è pensata appositamente per questo strumento: la mappa situata su Nettuno sarà tempestata di appigli speciali che ricaricheranno istantaneamente l'abilità, così da permettere ai Guardiani di volteggiare come un certo Arrampicamuri di casa Marvel.

L'uso del rampino, tra l'altro, non sarà affatto limitato alla città di Neomuna e anzi potremo avvalerci di questo arnese in ogni angolo della galassia, inclusa l'Incursione Caduta di un Re: pare infatti che potremo servircene persino nell'insidiosa fase di platforming con le navi volanti, così da renderla molto più semplice ed evitare rovinose cadute nel vuoto che farebbero attendere il resto della squadra.



La possibilità di aggrapparsi ad un compagno può dare vita a situazioni bizzarre come nel corso di uno dei test effettuati proprio nell' area del raid di Oryx, in cui un Guardiano ha afferrato un Titano in Super e ha percorso buona parte dell'enorme stanza senza alzare un dito. Per la precisione, l'utilizzo del rampino sarà legato a un cooldown, ma questo tratto non dovrebbe in alcun modo intaccarne l'utilità. Siamo certi del fatto che i giocatori riusciranno a stupire Bungie con la loro creatività. Dopotutto il gameplay emergente è una delle caratteristiche che più contraddistingue Destiny 2 rispetto a molti altri titoli del panorama videoludico attuale.

Addio grinding

Ovviamente non potevano mancare i dettagli su come otterremo il potere della Telascura e come potremo farlo crescere nel corso del tempo.

Purtroppo i due sviluppatori hanno tenuto la bocca cucita sui dettagli specifici (non si è mai parlato della trama dell'espansione, ma potete trovare tutte le informazioni in tal senso nella nostra anteprima di Destiny 2 L'Eclissi). Ci è stato confermato che la sottoclasse si sbloccherà durante la nuova campagna e, con tutta probabilità, non sarà una sorta di ricompensa finale come accaduto con la Stasi in Oltre la Luce. Pare inoltre che la progressione sia stata rivista per evitare che l'aggiunta di Aspetti inediti della sottoclasse risultasse tediosa a causa del grinding. In tal senso, ci è stato assicurato che i potenziamenti, anche quelli che arriveranno con le future stagioni, si sbloccheranno in modo graduale e naturale, senza dover completare richieste folli o ripetitive (come invece accadeva in passato).



Ad averci strappato un sorriso è stato poi il breve discordo dedicato alle idee più bizzarre tra quelle scartate in fase di realizzazione delle nuove Super. Smith ci ha parlato della proposta di dare allo Stregone un talento che gli permettesse di trasformarsi in un grosso ragno con il potere di sparare uova e riprodursi, così che i suoi piccoli potessero girovagare per la mappa.

Il team era sul punto di prendere seriamente in considerazione questo concept, ma la sua natura bizzarra e la presenza di numerosi utenti araconofobici ha fatto sì che venisse accantonato. Insomma, il prossimo 28 febbraio 2023 non potremo trasformarci in un mostruoso aracnide, ma in compenso potremo imbarcarci in una nuova avventura con al centro l'Oscurità e i poteri a essa legati.