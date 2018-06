Destiny 2: l'espansione I Rinnegati inaugura l'Anno 2 dello sparatutto Bungie

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Ci aspettavamo che le novità sulla maxi espansione di Destiny 2, prevista per il prossimo autunno, fossero svelate durante l'E3 di Los Angeles, magari sul palco di una delle conferenze principali. E invece Bungie ha deciso di anticipare i tempi, mostrando una settimana prima della fiera losangelina i contenuti che inaugureranno l'anno due del suo sparattutto. Durante un Live Streaming decisamente denso, che ci ha riversato addosso molte informazioni ed ha aperto diversi interrogativi, il team di Seattle ha cominciato a delineare il carattere di questo grande "DLC", presentando in anteprima ciò che troveremo - a partire dal 4 settembre- all'interno de "I Rinnegati".

Si torna sull'Atollo

Il racconto di questa nuova espansione sarà uno degli aspetti su cui si focalizzerà la presenza di Bungie all'E3, quindi durante lo streaming è stato dato solo qualche accenno alla cornice narrativa.

Sappiamo che I Rinnegati ci riporterà nei dintorni dell'Atollo, in una area esplorabile caratterizzata da uno stile "di frontiera": brulla, inospitale, fatta di lande desolate e balle di fieno spaziale.

Luogo già conosciuto dai giocatori del primo Destiny, l'Atollo era la casa degli Insonni, una misteriosa razza dalle origini incerte. Alcuni dicono che gli Insonni siano stati generati durante il Crollo, catastrofica battaglia che vide gli Exo opporsi alle forze dell'oscurità: si pensa che questi "scialbi albini" siano una versione profondamente mutata degli esuli umani che raggiunsero l'orlo dello spazio profondo.

Il focus dell'espansione, in ogni caso, non sarà sugli Insonni, bensì sulla feccia che un tempo era rinchiusa nelle Prigioni degli Anziani. Tutta quella terribile marmaglia è stata rinchiusa a Riva Contorta, una sorta di area di contenimento allestita da Cayde-6. Adesso qualcuno sembra aver organizzato un'evasione di massa, e toccherà ai Guardiani ristabilire l'ordine.

Combattendo, fra le altre cose, contro un nuovo nemico, ovvero gli Infami, una fazione molto aggressiva di prigionieri che vagano per l'atollo armati di fiaccole votive e guidati da otto deviati "Baroni". Per quel che riguarda il carattere di questa nuova fazione, ci è sembrato di intuire che si tratti non proprio di una razza completamente inedita, ma di una rivisitazione molto profonda dei caduti, che ci porterà ad affrontare, se non altro, unità con routine comportamentali molto diverse rispetto a quelle classiche. Un po' com'è successo, insomma, con i Corrotti.

Proprio la caccia ai capi della rivolta sarà uno degli obiettivi principali dell'espansione: una nuova modalità PvE sotto forma di taglie ci chiederà di inseguire, catturare o uccidere gli otto boss ai vertici dei ranghi degli Infami. I Baroni sono descritti come il peggio del peggio, i criminali più pericolosi dell'universo. Ogni Barone avrà il suo stile, le sue capacitò e soprattutto il suo modo di essere sconfitto: il team parla chiaramente di uno spietato cecchino che andrà sconfitto proprio con i fucili di precisione, in una battaglia all'ultimo respiro, ma ci saranno anche combattimenti più aspri con Boss che invece useranno tutta la loro forza bruta per annientare la Luce dei Guardiani.

Un luogo da Sogno

La Riva Contorta non sarà l'unica nuova area introdotta nell'espansione: ne I Rinnegati troveremo anche un'altra destinazione esplorabile, ovvero la Città Sognante. Nell'economia del DLC questa zona rivestirà un ruolo fondamentale, dal momento che sarà anche il luogo che ospiterà il prossimo Raid. Bungie sa che l'esperienza vissuta nell'aurea pancia del Leviatano non ha soddisfatto appieno i giocatori che avevano ancora in mente le Incursioni del calibro della Volta di Vetro e della Caduta di un Re.

Con la Città Sognante l'obiettivo è quello di riscoprire le sensazioni dei Raid originali, a livello di epicità, idee e impatto scenico. Le prime immagini, a tal proposito, sembrano molto incoraggianti. A detta degli sviluppatori il nuovo Raid avrà il maggior numero di boss da sconfiggere fra tutte le Incursioni fino ad oggi concepite.

La Città Sognante, in ogni caso, avrà un ruolo davvero centrale nell'economia della produzione. Basti pensare ad esempio che, completando l'incursione, questa città verrà in qualche modo modificata per tutti i giocatori, e che Bungie la descrive come un'area dedicata esplicitamente ai contenuti Endgame, che svelerà progressivamente i propri segreti e ospiterà diverse attività nel tempo. Un luogo quasi interattivo, per un concept che il team non aveva mai esplorato prima.



Azzardo

L'Azzardo che qualche settimana era stato anticipato da Activision è la nuova modalità inedita di Destiny 2. Un'attività che mescola PvE e PvP: i giocatori verranno divisi in due squadre da quattro Guardiani, e scaraventati ognuno nella propria arena. Qui arena entrambi i team combatteranno contro ondate di nemici che lasceranno cadere delle particelle da raccogliere. Queste dovranno essere inserite all'interno di contenitori chiamati banche: questo sarà il sistema per interagire con la squadra avversaria. Più particelle metteremo all'interno della nostra banca, più nemici faremo comparire nell'arena avversaria. Raggiungendo uno specifico limite nell'arena del team rivale comparirà un boss che bloccherà, finché sarà in vita, la banca e la raccolta di particelle. In questo stesso lasso temporale, continuando ad inserire particelle all'interno della banca si potrà decidere di aprire un portale, che potrà innescare il PvP "diretto": si tratta di un passaggio che permetterà ad un membro della squadra di invadere l'arena del team rivale e creare scompiglio.

L'Azzardo finirà quando una delle due squadre riuscirà ad evocare e sconfiggere il Primordiale, il boss di questa modalità, che comparirà dopo aver inserito un certo numero di particelle in banca.

Ragionando sulle caratteristiche di questo Game Mode sembra che si tratti di un'opzione divertente. Al di là delle dichiarazioni di Bungie, Azzardo strizza l'occhio a modalità miste che abbiamo già avuto modo di vedere e giocare, ma rimane comunque un sistema nuovo per Destiny. A Los Angeles questa modalità sarà disponibile per la prova in prima persona nello stand di Activision. In attesa di poterla provare per darvi un giudizio completo, speriamo che Bungie abbia pensato ad introdurre delle variabili che rendano sufficientemente variegata l'esperienza di gioco.

Effetti speciali

Si era vociferato di nuove sottoclassi in arrivo su Destiny 2, speculando addirittura della possibilità che l'Oscurità diventasse un quarto elemento controllabile dai Guardiani. Siamo lontani da queste speculazioni anche se ci sono delle nuove super abilità. Ogni sottoclasse di ogni personaggio riceverà un nuovo ramo da sbloccare per la propria nuova super. Non le abbiamo viste tutte nel dettaglio, ma qualche indizio l'abbiamo colto. I Coltelli Infuocati saranno una variazione della Pistola d'Oro, e permetteranno al cacciatore di lanciare coltelli di fuoco e muoversi velocemente tra i nemici. Il Fulminatore sarà in grado di creare una barriera protettiva facendo roteare il suo bastone da arco di fronte a sé.

Lo Spezzasole del Titano, con il suo martello gigante, creerà dei vortici di fiamme, mentre il Camminatore del Vuoto si potrà teletrasportare per poi sprigionare intorno a sé una scarica di energia degna dei Super Sayan. L'Evocatempeste potrà sollevarsi e lanciare una sorta di Onda Energetica. Tante nuove abilità che, a detta del team, "romperanno" il gameplay. Ovviamente Bungie lo intende in maniera positiva, lasciandoci intuire che l'arrivo delle nuove Super permetterà di studiare strategie inedite sia in PvP che in PvE.

Ho bisogno di un'arma

Come ogni nuovo DLC di Destiny anche questo verrà accompagnato da una serie di nuove armi, leggendarie e non. Nuove esotiche vedranno la luce accompagnate dal ritorno di vecchie conoscenze, come l'Aculeo che sembra intravedersi in qualche frame durante il video di presentazione. Niente di nuovo, direte voi; e invece una nuova categoria di armi si farà largo da settembre: gli archi. A corta, media e lunga gittata, l'arco sarà un nuovo archetipo di arma che cambierà in maniera drastica l'approccio agli scontri. Ci saranno archi con abilità specifiche, con frecce esplosive o con scariche elettriche che colpiranno i nemici anche dalla distanza.Collezionisti e CompletistiLa pubblicazione de I Rinnegati porterà con sé diverse novità legate all'organizzazione dei contenuti, che finalmente - dopo "appena" quattro anni dalla pubblicazione del primo Destiny - sembrano pensate per risolvere alcune evidenti contraddizioni della produzione. Anzitutto, avremo a disposizione una collezione di tutti gli oggetti raccolti, che siano armi, shader, emblemi, armature. Tutto sarà catalogato e categorizzato, persino le armi leggendarie. Una svolta letteralmente incredibile per chi non sopportava le assurde limitazioni del deposito. Da settempre anche mentre saremo in battaglia potremo aprire il menù della collezione e materializzare al volo un'arma scartata qualche giorno prima, vedendola comparire direttamente nell'inventario.

Torna anche una versione evoluta dei vecchi Record Book: un menù che terrà traccia di tutti i "trionfi" del giocatore, ovvero di tutte le sue attività. C'è anche un menù dedicato ai collezionabili ed alla Lore: magari un passo in direzione di un Grimorio digitalizzato?

Le modifiche al sistema di armi non saranno solamente contenutistiche, ma anche strutturali.

Il sistema della doppia arma primaria di Destiny 2 ha sempre fatto rimpiangere il meccanismo del primo capitolo, dove cecchini, fucili a pompa e fucili a fusione stavano nello slot secondario. Adesso è il momento di un cambio più drastico. Ora qualsiasi arma potrà essere equipaggiata in qualsiasi slot. Questo darà la possibilità di mettere anche tre armi identiche in tutti e tre gli slot, pur mantenendo l'attuale distinzione. Sarà infatti attraverso le Mod che potremo trasformare un'arma cinetica in una elementale (energetica), e addirittura in una distruttiva. Ovviamente dovremo capire come una mitraglietta o un ricognizione si trasformeranno in armi distruttive, così come si modificherà un lanciarazzi in un'arma cinetica. Solo una prova diretta potrà darci qualche indizio in più sul bilanciamento. Il punto focale è che Bungie vuole dare agli utenti una maggiore libertà nella creazione dei Loadout.

Resta anche da valutare l'impatto di questo cambiamento sul PvP. Complessivamente il rischio di dover lavorare nuovamente sul bilanciamento ripartendo da zero è alzo, ma un cambiamento era necessario. Così come lo era il ritorno dei perk casuali sulle armi: dal 4 settembre in poi tutte le nuove armi che troveremo avranno specifiche e caratteristiche differenti, e ritornerà quindi la caccia "all'arma perfetta". Non basterà insomma trovare l'arma che vogliamo, ma dovremmo trovarla anche con i perk che ci interessano. Un cambiamento fortemente voluto dalla community, alla quale è mancato molto questa sfumatura del farming in Destiny 2. Rimane il dubbio sulla retroattività di questo cambiamento, ma dovrebbe trattarsi solo di un cambiamento che riguarderà le armi "droppate" dopo la pubblicazione dell'espansione.

Quanto mi costi?

Prima di chiudere è giusto spendere qualche parola sul prezzo. I Rinnegati sarà disponibile ad un costo di 39,90€, in linea con le precedenti espansioni di Destiny (Il Re dei Corrotti è stata lanciata con lo stesso prezzo).

Insieme al DLC, Bungie ha presentato anche il suo Annual Pass, che altro non è che un Season Pass esteso, che permetterà ai giocatori di accedere a tre contenuti pubblicati fino all'estate del 2019. Il tutto (Espansione e Annual Pass) è acquistabile con un esborso di 69,90€. Facendo una comparazione con la coppia di DLC dell'anno uno il costo non sembra eccessivo, soprattutto se si pensa che l'Annual Pass (che include tre contenuti) costa meno dell'attuale Season Pass (che ne contiene due). Ovviamente il sospetto di una parte della community è comprensibile: Bungie ha annunciato solo i nomi dei tre add-on, senza raccontarci che cosa includeranno.

Acquistare oggi l'Annual Pass significa fare un salto nel vuoto, dare cieca fiducia al team di sviluppo. Il suggerimento è ovviamente quello di aspettare qualche informazione in più, senza però scandalizzarsi per una pratica del genere. Ci sembra che fra pre-order, early access e loot box, il mercato abbia chiesto ai giocatori di sopportare politiche commerciali ben peggiori. Ad acquistare l'Annual Pass quasi a scatola chiusa ci penseranno sicuramente quei giocatori che Destiny 2 non l'hanno abbandonato mai, e che non hanno intenzione di farlo neppure nel 2019.

Tutti gli altri possono serenamente attendere nuove informazioni. Le prime che arriveranno, nel corso dell'E3, ci diranno qualcosa di più sulla storia e sulla modalità Azzardo. In attesa di questi riscontri, lo diciamo senza timor di smentita: superata una fase di stallo che sembrava preoccupante, Destiny 2 sembra finalmente proiettato verso un futuro più roseo.