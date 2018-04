Destiny 2: La mente Bellica, le novità del secondo DLC

Quasi centomila persone si sono riunite sul canale Twitch di Bungie per seguire in diretta streaming la presentazione del nuovo DLC di Destiny 2, La Mente Bellica, in arrivo su tutte le piattaforme l'8 di Maggio.

Per qualche minuto, appena prima che il conto alla rovescia terminasse e le lande di Marte si mostrassero al pubblico, la chat sembrava impazzita, travolta da commenti di pura esaltazione e critiche spietate. Nonostante sia impossibile per chi dirige lo show avere un qualche tipo di interazione con i messaggi del pubblico, in questi casi la chat è uno specchio importante per capire lo stato d'animo della community: una fanbase in parte delusa da questi primi di mesi di vita di Destiny 2, ma ancora partecipe, esigente, attenta.

Le aspettative, anche da parte di chi ha ormai abbandonato il gioco, sono tante: questo secondo DLC, dopo le politiche di restauro avviate da Bungie un paio di mesi fa, dovrebbe se non altro indicare la strada da percorrere per un rilancio del prodotto, o quanto meno aprire uno spiraglio nella fitta nebbia che avvolge il gioco. Ecco quindi che Deej, il community manger di Bungie, comincia a raccontare tutte le novità di Warmind: sviluppate, ci informa poco dopo l'inizio dello show, non solo dal team di Seattle, ma anche da Vicarious Vision. Un team che fa capo ad Activision (lo stesso che ha portato avanti la N Sane Trilogy di Crash Bandicoot) e che il publisher deve aver "prestato" allo studio di Destiny per massimizzare la produzione di contenuti. Che sia l'inizio di un deciso cambio di passo per lo shooter di Bungie? Avere a disposizione (almeno?) un team di supporto per creare storie e modalità potrebbe essere un grosso vantaggio, in futuro. Scopriremo più avanti se l'apporto di Vicarious Vision sarà solido e continuativo, per adesso vediamo quello che ci riserva La Mente Bellica.

La storia

Già sapevamo che il nuovo contenuto aggiuntivo avrebbe avuto come protagonista Rasputin, la Mente Bellica che abbiamo imparato a conoscere già ai tempi del primo Destiny, nascosta nelle camere segrete sotto l'ormai abbandonato Cosmodromo.

Ora siamo però su Marte, il luogo in cui per la prima volta il Viaggiatore venne in contatto con l'umanità, e dove la corporazione Clovis Bray ha stanziato la sua primissima stazione: è qui che l'azienda, durante l'Età dell'Oro, ha cominciato a creare e produrre le Menti Belliche, intelligenze artificiali quasi senzienti deputate alla difesa dell'umanità dagli attacchi dell'Oscurità. Durante il collasso le Menti Belliche furono tutte distrutte tranne una: Rasputin, la prima mai costruita, la cui importanza è ben chiara a chiunque abbia sviscerato la campagna del primo Destiny.

Inizialmente operativa sulla Terra, Rasputin si trova adesso tra le calotte glaciali di Marte, grazie alla sua capacità di "viaggiare" attraverso ciò che rimane della vecchia rete connettiva delle menti belliche. Nonostante il suo nome sia comparso diverse volte nel corso della vecchia e nuova campagna, Rasputin rimane uno degli elementi narrativi più misteriosi nella continuity di Destiny. Il fatto che il prossimo DLC prometta in qualche modo di far luce su questo "personaggio" è sicuramente di buono auspicio dal punto di vista della sceneggiatura, e non possiamo che accogliere positivamente anche l'arrivo di Ana Brey, altro personaggio di cui abbiamo sentito un gran parlare nel precedente capitolo senza mai incontrarla. La cacciatrice sembra invece essere invece uno dei personaggi principali di questo DLC: un NPC capace di farci da guida sia durante la campagna che successivamente, come punto di riferimento per tutte le attività su Marte.

Il Pianeta Rosso sarà proprio la nuova zona d'atterraggio che, come fu per Mercurio ne La Maledizione di Osiride, sarà aggiunta con il DLC. Si tratterà di un'area completamente inedita, che non ha connessioni con quella vista nel primo Destiny, almeno dal punto di vista strutturale. Questa zona è situata su uno dei poli di Marte, i cui ghiacci si stanno sciogliendo ed hanno fatto riaffiorare il tutto. Assieme al complesso di Clovis Bray, ovviamente, sono emersi anche "nuovi" nemici da sconfiggere. Le virgolette sono d'obbligo, dal momento che gli avversari di questa espansione li conosciamo bene: si tratta dell'alveare, che si presenta qui con unità ricoperte da un fitto strato di ghiaccio. E questo è il primo punto critico del DLC: Bungie continua a puntare, come ha fatto con le unità Vex di Mercurio, sull'ennesimo reskin di nemici che tutti conosciamo fin troppo bene.

Ci sarebbe stato bisogno, soprattutto in questo momento critico, di un segnale più forte, ma è chiaro che la strategia di sviluppo e produzione dei DLC era già stata definita prima del lancio di Destiny 2, ed è difficile cambiare le cose in corsa. Non tutti saranno disposti a chiudere un occhio su quello che molti avvertono come un riciclo spietato, e di sicuro questa è l'ultima occasione in cui possiamo davvero accettare un approccio simile: a settembre, con l'avvio dell'anno due, ci sarà bisogno di un apporto contenutistico ben diverso.

Un po' deludente anche l'impatto scenico dell'ambientazione marziana, almeno per quanto visto durante lo stream: le atmosfere non ci sono sembrate eccezionali, con cromatismi e strutture molto simili a quelle che abbiamo imparato a conoscere sul primo Destiny; per questo ci aspettiamo molto dagli interni e delle altre aree che non ci hanno presentato, nella speranza di vedere qualche novità in termini stilistici.

I nuovi contenuti

Uno dei principali problemi evidenziati dalla community è sempre stata la mancanza di contenuti endgame. Dopo aver rivoluzionato i Cala la Notte con gli aggiornamenti gratuiti, in questo DLC Bungie aggiungerà diversi elementi e modifiche che andranno a interessare molte aree dell'endgame: dal sistema di Potere al nuovo Raid, passando per alcuni innesti nel PvP, fino ad arrivare ad una inedita modalità PvE.

Come ogni espansione anche questa aumenterà il livello dei nostri personaggi: ora il massimo livello raggiungibile sarà il 30; anche il Potere passerà da 335 al 385, quindi un balzo in avanti notevole. Fin qui nulla di nuovo, ma Bungie ha riscritto anche i meccanismi di avanzamento e progressione. Fino ad ora per salire di luce era sufficiente svolgere le Pietre Miliari, ovvero tutte le attività settimanali e quelle del Clan. Le attività più complesse del gioco come i raid per il PvE e le prove dei Nove per il PvP non sono mai state fondamentali per progredire, e quindi potevano essere considerate attività marginali.

Dall'8 Maggio questo cambierà ed il sistema verrà rivoluzionato: il soft cap sarà il 340, questo vuol dire che tutte le attività del DLC avranno un drop raro e leggendario massimo di 340; per salire oltre bisognerà riprendere in mano le attività settimanali, che tuttavia ci permetteranno di salire fino alla soglia del 370. Per superare quella soglia e raggiungere il 385, dovremo quindi dedicarci alle attività più complesse, appunto i Raid e le Prove dei Nove.

Un salto indietro quindi che riporta Destiny in uno stato in cui per raggiungere il massimo "Livello di Luce" (un tempo si diceva così) c'è bisogno di avere una squadra o quanto meno cercare un gruppo che sia in grado di portare a termine queste attività con successo. Una scelta che di certo farà storcere il naso ai giocatori che cercano un approccio più leggero, ma farà la felicità degli hardcore gamer, che si troveranno di fronte ad un un livello di sfida accettabile e CAP difficilmente raggiungibile già pochi giorni dopo l'uscita del DLC.

Protocollo d'Intensificazione

Il punto forte della diretta è stato sicuramente la presentazione della nuova modalità PvE all'interno dell'area esplorabile su Marte, ovvero l'Escalation Protocol.

Questa modalità era stata additata dagli sviluppatori come una novità mai vista all'interno di Destiny e difficilmente paragonabile a quelle viste in altri shooter. Ecco: a dirla tutta forse Bungie avrebbe dovuto mirare un po' più in basso e creare meno aspettative. Per quanto interessante possa essere all'interno del contesto di Destiny 2, la modalità Protocollo d'Intensificazione è una sorta di Orda che si può attivare all'interno della nuova area dopo la fine della campagna.

Per quelli che conoscono il precedente capitolo è un mix tra la Corte di Oryx, un evento pubblico e una modalità a ondate. Una volta attivata la modalità ci ritroveremo a combattere orde di nemici sempre più difficili, con diversi Mini-Boss pronti spuntare e diverse meccaniche particolari (legate per esempio all'interazione con degli elementi ambientali) da comprendere per sconfiggere alcuni nemici.

Le ondate a cui dovremo resistere saranno sette: alla fine dell'ultima ondata ci sarà un Boss da affrontare, con dinamiche ben specifiche: nemici paragonabili a quelli della Prigioni o della Corte di Oryx, per un totale di cinque boss che ruoteranno ogni settimana.

A detta di Bungie questa sarà una delle modalità più difficili da affrontare, sia per la mole di nemici sia per la complessità delle meccaniche. Ovviamente questa dichiarazione andrà comprovata con l'esperienza diretta. Dal momento che l'attività si svolgerà all'interno dell'area d'atterraggio su Marte, ci sarà la possibilità di collaborare con altre squadre, proprio come succede ora con gli Eventi Pubblici.

Alla fine di certe ondate (la terza e la quinta) riceveremo come ricompensa una cassa simile a quella degli eventi pubblici su tutti i pianeti, ma se riusciremo a sconfiggere il boss finale la ricompensa sarà adeguata ai più alti livelli di luce, ed in più ci sarà la possibilità di drop esclusivi.

A giudicare da quello che abbiamo visto gli scontri ci sono sembrati tesi e intensi: il Protocollo d'Intensificazione sarà sicuramente gradito a chi cerca attività ad alto tasso di adrenalina. Difficile però capire come mai Bungie abbia presentato questa modalità come un'introduzione inedita o rivoluzionaria: la casa di Seattle avrebbe dovuto presentare questa attività con maggiore precisione.

Il PvP

Anche il Crogiolo assumerà un rilievo tutto nuovo nell'economia di gioco. L'introduzione delle partite classificate è qualcosa che i player più accanite del PvP di Destiny aspettavano da tempo, ed il sistema ideato da Bungie sembra sicuramente interessante.

Ci saranno due meccanismi di ranking: il primo sarà il grado di Valore, un punteggio che si otterrà giocando le partite veloci o le playlist settimanali, come Rissa, Pandemonio e lo Stendardo di Ferro. Questa classifica è solo incrementale (non si perdono livelli nel caso di sonore sconfitte), e sarà in pratica un indicatore del tempo che abbiamo speso in Crogiolo.

Diverso il discorso per il secondo sistema, chiamato Gloria: qui il punteggio sarà il riflesso delle nostre azioni all'interno della playlist competitiva, e la vetta si potrà raggiungere solo vincendo i match, mentre si indietreggerà quando verremo sconfitti.

Entrambe le classifiche avranno i propri emblemi e le proprie ricompense, la classifica Gloria avrà le ricompense migliori. Ogni stagione, ad esempio ci sarà un'arma unica, e nel caso della season 3 questa sarà il RedRix's Claymore, un fucile ad impulsi che oltre ad avere delle statistiche al top di gamma ha anche un perk unico chiamato Desperado (il cui funzionamento è legato a doppio filo con l'attivazione di Fuorilegge, e aumenta il rateo di fuoco).

Insieme alle classificate verranno introdotte anche le partite private, già presenti nel primeo Destiny, che ci aspettavamo già all'inizio del secondo capitolo ma che sono state aggiunte solo adesso. Una scelta che ancora non comprendiamo, visto che il menù, l'interfaccia ed il grado di personalizzazione delle partite sono esattamente identici a quelli visti nello scorso episodio. Avremmo gradito che questa attesa fosse servita per aggiungere nuovi criteri di personalizzazione dei match.

In ogni caso è sicuramente ottimo che Destiny 2 inizi a strizzare l'occhio al panorama competitivo e formalizzi in qualche modo il grado di abilità dei giocatori che si lanciano in Crogiolo. Così come è importante inserire una classifica incrementale anche per chi vuole avere un senso di progressione legato al PvP. Rimane tuttavia fondamentale studiare un nuovo algoritmo di matchmaking, che tenga conto dei gradi e dia la priorità al bilanciamento degli accoppiamenti, invece che al tempo di creazione delle partite. Altrimenti il rischio è che le Playlist competitive tornino ad essere funestate dagli stessi problemi delle Prove dei Nove.

Armi Esotiche

Durante qualche partita in Crogiolo gli sviluppatori ci hanno presentato anche i cambiamenti alle armi esotiche, alcuni dei quali erano stati già rivelati attraverso il profilo twitter ufficiale di Bungie.

Tra tutti spiccano il Giuramento dei Bruciatori e la Lancia Gravitazionale, due esotiche finora poco usate, ma che riceveranno dei buff sostanziosi. Il primo manterrà la sua dualità: fuoco rapido quando non si attiva la mira di precisione, e fuoco più lento e concentrato usando il mirino. Nel primo caso, tuttavia, non spareremo colpi normali, bensì proiettili esplosivi simili a granate che faranno danni ad area.

La lancia gravitazione, dal canto suo, non sparerà più tre colpi come tutti i fucili ad impulsi bensì due, mantenendo comunque lo stesso time to kill degli altri pulse rifle. In più il secondo colpo farà esplodere i bersagli per fare danni ad area nel caso in cui uccida con un critico.

Al di là delle modifiche a queste due armi particolari (nel corso dello stream si è parlato anche di Dura Luce e Scarlatta), è importante la direzione generale intrapresa da Bungie: quasi tutte le esotiche verranno modificate affinché possano avere un carattere più deciso, meccanismi di funzionamento unici, e magari anche una potenza superiore a quella delle semplici bocche da fuoco dell'armaiolo. Del resto, se il meta deve comunque concentrarsi su specifiche armi, non è meglio che lo faccia guardando a quelle più distintive e più difficili da ottenere?