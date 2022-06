Diablo 4: il Negromante e le novità del gameplay all'Xbox Showcase

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

In questi giorni stiamo trascorrendo parecchie ore su Diablo Immortal (avete già letto il nostro provato di Diablo Immortal?) in vista della recensione e il protagonista della nostra scalata al level cap è proprio un Negromante. Alla vista dell'esplosione di una carcassa nel corso dello showcase Xbox & Bethesda, abbiamo immediatamente intuito dov'è che Blizzard e Microsoft stessero per andare a parare: in una manciata di secondi la telecamera è andata oltre la barriera di sangue e budella per inquadrare in tutto il suo splendore la Negromante di Diablo IV, l'ultima delle classi che potremo selezionare al day one dell'attesissimo hack 'n' slash targato Blizzard.



La presentazione del nuovo personaggio giocabile non è arrivata da sola e il team di sviluppo ha deliziato i fan in attesa del quarto capitolo della storica serie con un'ondata di informazioni riguardanti vari aspetti della produzione. Non dilunghiamoci ulteriormente e analizziamo tutte le novità a tema Diablo IV.

L'oscuro evocatore è tornato

Con l'avanzare della tecnologia e il miglioramento del dettaglio grafico, Blizzard deve aver notato che il sistema di preset per i vari personaggi presente nei precedenti capitoli di Diablo non fosse più un'opzione al passo coi tempi e, proprio come visto nel recente Immortal, anche il quarto capitolo include un editor attraverso il quale i giocatori possono dare un aspetto unico al loro guerriero.

Come anticipato poco sopra, però, la vera rivelazione non è stata la possibilità di modificare il volto dell'eroe, ma quella di selezionare una quinta classe oltre a quelle di Barbaro, Incantatrice, Tagliagole e Druido, ovvero il Negromante arriva in Diablo 4.



A differenza di quanto accaduto nel terzo capitolo, nel quale è stato venduto come componente aggiuntivo a distanza di qualche anno dall'uscita, il Negromante di Diablo IV sarà disponibile dal primo istante.

Per la gioia di tutti quei giocatori che non vedono l'ora di controllare il guerriero dalla pelle cinerea e armato di falce, Blizzard ha confermato che tutte le sue principali caratteristiche rimarranno inalterate nella prossima iterazione della serie, pur con qualche importante novità. Osservando il cinematic trailer possiamo notare il ritorno dei marcescenti amichetti del cuore di ogni Negromante, ovvero gli Scheletri (guerrieri e maghi) e i Golem: il nostro evocatore potrà chiamare queste potenti creature in suo aiuto durante i combattimenti e farle combattere al proprio posto, così da evitare il contatto diretto col nemico e continuare ad infliggere danno a distanza. La vera novità è rappresentata però dal Libro dei Morti, una nuova abilità del Negromante che dovrebbe garantirgli la facoltà di modificare il tipo di evocazioni e, ad esempio, scegliere se far tornare in vita un Golem di Ferro, utile per fare da tank, oppure un Golem di Sangue, il quale ha il potere di sottrarre energie vitali ai mob per poi trasferirle al suo padrone. Insomma, il libro sembra offrire un ventaglio di opzioni di tutto rispetto che coinvolge ogni singola creatura appartenente al bestiario dello stregone e siamo davvero curiosi di scoprire tutte le forme degli Scheletri, i suoi alleati più fidati che non abbandonano mai il campo di battaglia.



È chiaro che il potere della nuova classe non si limiti alle sole evocazioni e, a tal proposito, torna la meccanica delle carcasse che abbiamo apprezzato sia in Diablo III che in Immortal. Al momento non sappiamo in quali modi sia possibile avvantaggiarsi dei resti dei nemici sparsi in giro per lo scenario, ma diamo per scontato che tornino sia la possibilità di farli esplodere che quella di sfruttare le loro ossa come affilati proiettili da dirigere su un bersaglio a scelta al fine di dilaniarne le carni e infliggergli un duro colpo.

Viste le premesse, è probabile che il team di sviluppo abbia deciso di aggiungere e non sottrarre abilità al personaggio e siamo sicuri che ci verranno proposte numerose abilità che coinvolgono l'uso dei cadaveri e l'uso della falce oltre a qualcosa di completamente nuovo come l'ondata di sangue da lanciare con violenza sugli avversari ricreando in game la nota scena di Shining.

Un open world ricco di attività

Se già il solo reveal del Negromante è bastato a far crescere a dismisura l'hype degli appassionati, il team di sviluppo ha accompagnato l'annuncio con una corposa serie di informazioni sul gioco che ci permettono di avere idee più precise sul tipo di esperienza che ci aspetta al suo arrivo sugli scaffali. Oltre ad aver sottolineato la cura maniacale riposta da Blizzard nella riproduzione di ogni singolo ambiente (a questo proposito, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sulle mappe di Diablo IV), il nuovo trailer pone l'accento sulla libertà di esplorazione e sull'open world.

Sembrerebbe che le mappe di questo quarto capitolo siano più aperte e prive degli stretti corridoi che hanno caratterizzato i vecchi episodi: possiamo notare questo dettaglio sia osservando la presenza delle cavalcature che lascia intendere che le mappe siano piuttosto generose in termini di estensione, che scrutando le transizioni da luoghi sopraelevati ad altri posizionati più in basso. È chiaro quindi che la mappa avrà una struttura più aperta, ma ciò non toglie che ogni angolo del mondo nasconda qualche insidia.



Gli sviluppatori hanno assicurato che ogni pixel di Sanctuarium è pensato per combattere e non vi saranno quindi le classiche aree desolate in cui girovagare senza meta, poiché il pericolo è sempre dietro l'angolo.

A questo proposito, pare che la mappa proponga anche elementi dinamici che non riguardano i soli effetti atmosferici e il ciclo giorno/notte di cui abbiamo parlato in passato, poiché sparsi in giro per il mondo vi sono le Roccaforti, una sorta di dungeon più complesso la cui liberazione non è solo fonte di loot, ma ha anche un impatto tangibile sulla conformazione dello scenario. Sterminare la fazione che occupa una Roccaforte potrebbe dar vita ad un nuovo centro abitato e garantirci l'accesso a nuovi mercanti, fabbri e personaggi in grado di assegnarci quest. Questa è solo una delle tipologie di attività che potremo completare, poiché a queste si aggiungono anche gli eventi casuali, i 150 dungeon e i world boss che, in maniera simile a quanto stiamo vedendo in Diablo Immortal, richiedono lo sforzo collettivo per azzerarne i milioni di HP e ottenere le ricompense speciali.



Il focus di Diablo IV sulla componente social è importante e sono stati compiuti grossi sforzi dagli sviluppatori per garantire ai giocatori un certo grado di libertà sul tipo di approccio al gioco. Grazie al cross-play e alla coop senza limitazioni, anche a schermo condiviso, gli utenti potranno decidere di affrontare insieme qualsiasi genere

di attività in game, anche nel caso in cui dovessero avere un livello esperienza differente. Chi vuole un altro tipo di sfida e vuole misurare le sue abilità contro altri giocatori può invece fare una passeggiata in giro per i Campi dell'Odio, porzioni di Sanctuarium che il malvagio Mefisto ha maledetto e in cui i guerrieri possono darsele di santa ragione senza nessuno alzi un dito per fermarli.



Avventurarsi in queste aree è parecchio rischioso, poiché chi viene fatto fuori perde il loot e chi è in una serie di uccisioni viene marchiato come Campione, diventando di fatto un ricercato nel server. Certo, il PvP è una componente molto delicata in un prodotto del genere per via del bilanciamento, ma potrebbe rappresentare un divertente passatempo per chi vuole svagarsi tra un dungeon e l'altro.

Iniziamo ad esplorare l'endgame

Oltre ad aver approfondito la componente social, che per certi versi avvicina Diablo IV ad un MMO, Blizzard ha inaspettatamente svelato anche qualche dettaglio in merito all'endgame.

Rod Fergusson ha esplicitamente confermato che la missione finale della campagna non è che l'inizio di una nuova avventura attraverso la quale i nostri eroi andranno a caccia di potere ed equipaggiamento sempre più forte. Uno dei modi per accrescere il potere dell'eroe è quello di prendere parte alle Spedizioni da Incubo, le quali consistono in dungeon alterati da modificatori e quindi molto più difficili da completare. Più vicino alle meccaniche di un game as a service è invece l'Albero dei Sussurri, luogo di Sanctuarium che dovrebbe proporre periodicamente nuovi obiettivi il cui completamento garantisce bottino di alto livello. L'ultima informazione svelata sull'endgame è quella più interessante, visto che Blizzard ha confermato la presenza del Tabellone dell'Eccellenza, un enorme albero delle abilità che, grazie a centinaia di percorsi aggiuntivi, darà l'opportunità di creare build molto più complesse al raggiungimento del level cap.