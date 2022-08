Disgaea 7: alla scoperta del nuovo Netherworld di Nippon Ichi Software

Il franchise di Disgaea non ha certo bisogno di presentazioni. Apprezzata ormai in ogni angolo dl pianeta, la serie di giochi di ruolo strategici di Nippon Ichi Software ha raggiunto il suo apice nel 2015, quando lo straordinario Disgaea 5: Alliance of Vengeance esordì su PlayStation 4, per poi approdare qualche anno più tardi anche su Nintendo Switch e PC (a questo proposito, siete a una sola casella di distanza dalla nostra recensione di Disgaea 5 Complete per Nintendo Switch). Intitolato Disgaea 6: Defiance of Destiny, il suo successore si è dimostrato invece uno svogliato "more of the same", ragion per cui pensavamo ormai che lo sviluppatore nipponico si sarebbe preso una piccola pausa per escogitare nuove diavolerie con cui diversificare a dovere il prossimo capitolo della serie.



Come un fulmine a ciel sereno, la casa dei Prinny ha però annunciato di essere già lavoro su Disgaea 7, confermando addirittura che questo esordirà in Giappone il prossimo 26 gennaio. Incuriositi dalle meccaniche inedite del titolo, che apprendiamo verrà pubblicato su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, abbiamo subito esaminato il materiale e le informazioni diffuse dallo sviluppatore nipponico, al fine di comprendere cosa aspettarci da questa nuova incarnazione del folle strategico.

Improbabili eroi per liberare una nazione

Dopo averci tutto sommato sollazzati con le vicende vissute dallo strampalato zombie protagonista del titolo precedente (per tutti i dettagli correte a leggere la nostra recensione di Disgaea 6: Defiance of Destiny), Nippon Ichi Software ha scelto di ambientare il suo nuovo gioco in una versione del Netherworld completamente inedita e ispirata a questo giro alla cultura giapponese.

Chiamata "Hinomoto Netherworld Cluster", la nuova realtà sarà esagerata tanto quanto le precedenti, non a caso al suo interno si scateneranno demoni, angeli, eroi e gli immancabili (quanto buffi) signori del male che da sempre contraddistinguono lo stile narrativo di Disgaea. Per secoli gli abitanti di Hinomoto hanno seguito il Bushido, ma tutto è cambiato dopo l'arrivo dell'ammiraglio demone Opener e della sua immensa flotta, che dopo aver assunto il controllo dell'intero Netherworld ha dettato cinque leggi in buona parte disumane, nonché mirate a proibire qualsiasi codice d'onore, bandire per sempre l'amore e l'amicizia, e non per ultimo legittimare - e soprattutto incentivare - l'uso della violenza. Poiché i trasgressori sono stati costretti a compiere Harakiri, ossia togliersi spontaneamente la vita per salvare l'onore e dimostrare il proprio valore, i samurai che un tempo proteggevano questa terra sono pian piano scomparsi.



Come spiegato dallo sviluppatore, i protagonisti della vicenda saranno stavolta una fanciulla che ammira il Bushido e un samurai solitario che al contrario lo detesta, che seppur mossi da convinzioni assai diverse si ritroveranno a dover combattere fianco a fianco in un mondo che da tempo ha totalmente dimenticato il significato del termine "onore".

Descritta come un'ingenua otaku, Piririka proviene da un altro Netherworld ed è la giovanissima CEO di una compagnia; sebbene sia una grande appassionata di Hinomoto, le sue conoscenze si basano perlopiù su film e manga, ragion per cui non sempre corrispondono alla realtà dei fatti. Chiamato Fuji, l'eroe maschile è invece un demone squattrinato che ama il denaro e che per qualche bizzarro motivo sembrerebbe allergico alle emozioni tipicamente umane come l'amore, l'amicizia o anche solo la simpatia. Non a caso, quando gli capita di assistere alle suddette, subito inizia a tossire e sputare sangue dalla bocca.



Viaggiando assieme a una ragazzina emotivamente instabile (e che sostiene di essere la figlia di Fuji!), uno Shogun corrotto e incompetente, una ladra ossessionata dagli esplosivi e, non per ultima, la più forte spadaccina che sia mai esistita, i due protagonisti si batteranno quindi per rovesciare lo shogunato Ooedo e riconquistare l'impoverito Hinomoto dagli invasori.

Basandoci unicamente sulle informazioni in nostro possesso, vi è concreta possibilità che il nuovo episodio del franchise disponga di una componente narrativa ricca e paragonabile a quella dell'apprezzatissimo Disgaea 5, che al tempo conquistò i fan del genere con un ottimo mix di black humor e situazioni al limite dell'assurdo. Un deflagrante cocktail che finora Nippon Ichi Software non aveva ancora saputo ricreare, ma che stavolta potrebbe seriamente sorprenderci.

Un Disgaea "potenziato"

Per quel che concerne invece l'impianto ludico, lo sviluppatore giapponese ha rivelato di aver preparato delle novità a primo acchito interessanti. Innanzitutto, il titolo presenterà la bellezza di 45 personaggi generici, ossia i combattenti senza nome e background che il giocatore può arruolare affinché si specializzino in un'unica classe.

Potendo contare su un numero di soldati tanto elevato, stavolta l'utente potrà creare un esercito inarrestabile e composto da unità diversissime, sia dal punto di vista estetico che bellico. Ispirandosi con tutta probabilità alla meccanica che rendeva letteralmente immortale il protagonista del sesto episodio, i ragazzi di Nippon Ichi Software hanno introdotto la "Reincarnazione" anche nella settima iterazione del brand, al fine di garantire alle unità la possibilità di cambiare classe: la suddetta meccanica consentirà infatti alle reclute di tornare al livello 1 e intraprendere un diverso job, conservando però alcune delle abilità possedute prima della rinascita. Utilizzando la reincarnazione più e più volte con le stesse unità, queste apprenderanno uno spaventoso quantitativo di talenti fisici e magici, favorendo la creazione di combattenti virtualmente perfetti e soprattutto versatili. Con un po' di pazienza, gli utenti potrebbero addirittura servirsene per dar vita a sottoposti dotati di tutte le abilità del gioco!



La novità più interessante di Disgaea 7 va però ricercata nel "Dodeka MAX", un sistema che a detta del team dovrebbe violare le regole stesse della serie. Nel corso degli scontri, questa curiosa meccanica farà ingigantire i personaggi sul campo di battaglia, che di conseguenza salteranno fuori dalla mappa e avranno la possibilità di sconfiggere più nemici con un pugno colossale. Una volta "Dodeka MAXati", i nostri sottoposti potranno difatti aprire gli scrigni collocati nei punti più remoti delle mappe e devastare delle aree alquanto vaste col minimo sforzo.

Considerando che anche i nemici avranno accesso all'ingigantimento, la bizzarra diavoleria escogitata da Nippon Ichi Software non dovrebbe impattare negativamente sul bilanciamento complessivo della difficoltà, ma disgraziatamente potremo accertarcene solo quando il prodotto finito atterrerà sul nostro banco di prova.



In Disgaea 7 troveranno posto anche le Battaglie Classificate, grazie alle quali i giocatori potranno registrare i propri team, dare istruzioni ben precise all'intelligenza artificiale e affrontare le squadre di altri utenti in combattimenti automatici. Per qualche motivo che attualmente sfugge alla nostra comprensione, durante i suddetti non potremo infatti controllare liberamente le nostre unità, ma il nostro compito si limiterà a preparare a puntino i soldati, il terreno di battaglia e le strategie che condurranno l'intelligenza artificiale alla vittoria.