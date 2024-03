Disney Lorcana: un gioco di carte collezionabili che ha molto da dire

Da pochi giorni Disney Lorcana è arrivato in Italia, e noi l'abbiamo provato. In occasione del lancio dell'espansione "Nelle Terre d'Inchiostro" - la prima a ricevere una traduzione in italiano - Ravensburger ha organizzato una serata demo destinata alla stampa, durante la quale ci è stata data la possibilità di scoprire i segreti della trama del cardgame basato sui classici Disney e di testare con mano le meccaniche e il gameplay di Lorcana, partendo dalle basi del gioco e focalizzandoci poi sulle novità dell'ultimo set.



In effetti, il TCG di Topolino è una ventata d'aria fresca sotto diversi punti di vista: la narrativa è complessa e stratificata, mentre l'ibridazione tra i classici e un regno fantasy dai tratti quasi gotici incuriosisce, mostrandoci le icone Disney sotto una luce mai vista prima. Le novità riguardano anche il comparto ludico: forse avrete sentito dire che Disney Lorcana è molto (troppo?) simile ad altri giochi di carte, ma le cose non stanno proprio così...

Il Regno di Lorcana e le Terre d'Inchiostro

Lorcana arriva in Italia alla sua terza espansione: "Nelle Terre d'Inchiostro", infatti, non è un set introduttivo, ma anzi continua a costruire sulle solide basi poste da "The First Chapter", uscito ad agosto dello scorso anno, e da "Rise of the Floodborn", arrivato invece a novembre.

Ciò significa che anche la trama di "Nelle Terre d'Inchiostro" inizia in medias res, e per essere compresa appieno necessita di un discorso più ampio. "The First Chapter" ci introduce al regno di Lorcana, un mondo fantastico composto di stelle, in cui vivono tutti i personaggi delle storie raccontate nell'ultimo secolo da Walt Disney e dai suoi film. Al centro del Regno sorge l'Illuminarium, un grande castello che emana una forza misteriosa. Proprio quella che ha trascinato voi - i giocatori - all'interno del maniero, dove trovate il Grande Libro e uno strumento mai visto prima, chiamato Inchiostratore. Dopo aver raccolto il pennello e averlo intinto nell'inchiostro magico, iniziate a disegnare una figura sul Grande Libro e, con vostra enorme sorpresa, quest'ultima prende vita. Nel mondo di Lorcana, infatti, siete diventati degli Illuminatori: il vostro potere è quello di creare i glimmer, delle versioni inedite ma familiari dei personaggi Disney che avete già conosciuto e amato nei film d'animazione.



In "Rise of the Floodborn", però, l'inchiostro magico si riversa sul Grande Libro e invade il mondo di Lorcana, travolgendo i suoi abitanti. Da questi eventi emergono tre ordini di personaggi. I primi sono gli "Storyborn", ovvero le figure la cui forma nel Regno di Lorcana rispecchia quasi perfettamente quella che tutti conosciamo. Poi ci sono i "Dreamborn", ovvero delle reinvenzioni parziali di protagonisti e antagonisti dei film Disney, ma ancora piuttosto simili alle controparti "classiche". La grande novità sono i "Floodborn", dei reimagining completi dei volti disneyiani: queste creature mantengono grossomodo le apparenze del corrispettivo cinematografico, ma la loro storia viene rivoluzionata.

I buoni restano buoni e i cattivi restano cattivi, ma per il resto cambia tutto. Per esempio, la versione "Floodborn" di Bestia (il principe di "La Bella e la Bestia") è un interessante What if...? legato all'evoluzione del personaggio: cosa sarebbe successo se Bestia non avesse mai incontrato Belle e la sua maledizione non si fosse mai sciolta? Lorcana permette di esplorare questi intriganti scenari ipotetici, in cui l'unico limite è la fantasia dei designer e degli illustratori: viene da sé che queste basi narrative possono essere sfruttate all'infinito, visto il parco sconfinato a firma Disney (senza poi considerare le altre IP dell'azienda, come Marvel, Star Wars e via dicendo, che per il momento però non hanno fatto il loro ingresso in Disney Lorcana e non sembra lo faranno molto presto).



Se i primi due set del gioco servivano per presentare il Regno di Lorcana e le sue regole ai giocatori (anzi, agli Illuminatori), "Nelle Terre d'Inchiostro" ci immerge nelle Inklands, ovvero quella parte del Regno che è stata contaminata dall'inchiostro, portando alla (quasi) completa trasformazione delle creature che lo abitavano.

I personaggi inclusi nel set sono un mix tra "Storyborn", "Dreamborn" e "Floodborn", e collezionarli tutti è un'avventura a sé: le nuove versioni di figure amatissime, come Jafar, il visir di Agrabah e nemico di "Aladdin", o la principessa atlantidea Kida, convincono per via della profonda revisione che apportano ai personaggi tradizionali, che però non li rende mai del tutto irriconoscibili. Il set, inoltre, accenna una trama più "verticale" di quella delle due espansioni introduttive, che si limitavano invece a tracciare una panoramica delle leggi di Lorcana e del loro sovvertimento a causa dell'inondazione di inchiostro. Stavolta, invece, l'idea è quella di esplorare le Inklands alla ricerca di alcuni artefatti leggendari, sui quali però vuole mettere le mani anche una figura misteriosa, che si vede solo per pochi secondi nei trailer dedicati alla storia dell'espansione. Insomma, sembra che Disney e Ravensburger stiano ponendo le basi per uno sviluppo narrativo multi-set. Un obiettivo ambizioso, che però testimonia il desiderio delle due compagnie di sostenere Lorcana per anni e anni, nel tentativo di scardinare la triade dei Big Three, tradizionalmente composta da Magic The Gathering, Pokémon e Yu-Gi-Oh!. Non a caso, il 2024 di Lorcana è già stato programmato fin nel minimo dettaglio: oltre a "Nelle Terre d'Inchiostro", altre tre espansioni usciranno entro dicembre, mentre il gioco organizzato e il circuito competitivo sono partiti a febbraio.

Andare all'avventura insieme ai Floodborn

Trasformare i Big Three in Big Four è un obiettivo difficile da raggiungere, ma Lorcana ha dalla sua diversi assi nella manica. Il primo sono degli artwork ben realizzati e dei personaggi iconici: la formula, che coniuga elementi classici delle IP Disney più amate con simboli fantasy e un velo di motivi steampunk, permette una rivisitazione davvero fresca di un'iconografia consolidata da decenni, oltre che di grande carisma.

Collezionare ciascun set è dunque un'esperienza molto appagante, anche se le carte più belle sono fin troppo rare e costose per poter entrare negli album di tutti i giocatori: le variant Enchanted, con illustrazione alternativa ed estesa, infatti, hanno un pull rate veramente basso e si trovano sul mercato secondario a prezzi elevatissimi. Ciononostante, il design delle carte è ottimo, specie grazie alla riduzione dei bordi per riservare quanto più spazio possibile alle ottime illustrazioni, senza per questo sacrificare l'area dedicata alle caratteristiche e agli effetti delle creature. A livello grafico, le somiglianze con Magic: The Gathering si sentono, anche perché statistiche, effetti e tratti di ogni carta sono molto simili a quanto già visto nel mondo di Wizards of the Coast. In Lorcana esistono al momento quattro tipi diversi di carte, uno dei quali appena introdotto con "Nelle Terre d'Inchiostro": queste tipologie sono i "Personaggi", gli "Oggetti", le "Azioni" e i recentissimi "Luoghi". Esistono poi dei sottotipi per ciascuna famiglia, con le "Canzoni" che ad esempio sono un sottotipo di Azione. Per saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata alla spiegazione grafica fornita da Ravensburger, che vi insegnerà a leggere le carte di Disney Lorcana in men che non si dica.



La parte più interessante del TCG - nonché quella più innovativa - è invece il suo carattere molto meno competitivo (almeno all'apparenza) rispetto agli altri cardgame in commercio. Per vincere, infatti, non dovrete ridurre a zero i Life Points dell'avversario o sterminare tutte le sue creature, ma dovrete gareggiare con lui in una "corsa" a chi raggiunge 20 Punti Leggenda.

Ogni icona Disney, infatti ha un "Valore Leggenda": ad ogni turno, potete impegnare uno o più dei vostri personaggi per ottenere il numero di Punti Leggenda riportati sulle rispettive carte (sono i rombi sul lato destro del box dedicato all'effetto). Una volta arrivati a 20 Punti Leggenda, avete vinto il gioco. Ciò significa che - nelle giuste condizioni - un giocatore potrebbe focalizzarsi solo sulla "corsa" ai Punti Leggenda senza mai interagire con l'avversario.

Ciò però non significa che Lorcana sia un gioco single-player: la corsa nemica ai Punti Leggenda può essere frenata o fermata decidendo di attaccare (Sfidare) i suoi personaggi con le creature alleate (magari potenziate con qualche Oggetto), oppure utilizzando gli effetti delle Canzoni. In altre parole, all'elenco di azioni tipiche di ogni TCG (pescare, giocare una carta, attaccare, attivare un effetto o una magia) si aggiunge in Lorcana una possibilità aggiuntiva, quella di "Andare all'Avventura", che permette di ottenere Punti Avventura. Un personaggio che va all'avventura non può né attivare il suo effetto né attaccare il nemico, ma anzi si rende vulnerabile ai colpi dell'avversario. La strategia, dunque, sta nella scelta di quali azioni effettuare in ogni turno e di come (e quanto) interagire con lo sfidante. Concentrarsi solo sulla propria avventura e lasciare libero il nemico di sviluppare le sue strategie potrebbe permettergli di travolgervi con le sue creature, ma adottare un atteggiamento eccessivamente reattivo rischia di farvi rimanere indietro in termini di Punti Leggenda.



Su questa base si sviluppano tutte le altre regole del gioco: per esempio, "Nelle Terre d'Inchiostro" introduce i Luoghi, che generano Punti Leggenda passivamente ad ogni inizio turno e che forniscono bonus aggiuntivi ai personaggi che vengono giocati al loro interno. Prima di giocare una carta, inoltre, quest'ultima va "Inchiostrata" pagando il suo costo in Inchiostro.



Gli Inchiostri sono le vostre stesse carte, che dunque possono essere posizionate a faccia in giù sul campo di gioco ed essere usate per pagare il costo delle creature e delle magie che avete in mano. Starà a voi scegliere quanti e quali Inchiostri giocare, tenendo presente che una quantità maggiore di questi ultimi vi permetterà di effettuare più azioni ad ogni turno, ma al contempo vi spingerà a sacrificare carte che potrebbero essere centrali per la vostra strategia e che non potrete recuperare.

E infine c'è la questione del deckbuilding: ogni mazzo può ruotare attorno a due tipi di Inchiostro al massimo, su un totale di sei (Ambra, Ametista, Smeraldo, Rubino, Zaffiro e Acciaio). Per costruire un buon mazzo, dovrete scegliere anzitutto la combinazione di inchiostri più adatta alla strategia che volete sviluppare e poi attingere al pool (relativamente) limitato di carte dei due inchiostri prescelti per la formazione del mazzo.



Per la verità, l'esperienza di deckbuilding sembra piuttosto standard, anche perché in quasi tutti i cardgame (da Magic al recentissimo Star Wars: Unlimited) il numero di Aspetti o "colori" di ciascun deck è pari a due o tre. Tuttavia, come nei giochi concorrenti, anche in Lorcana le scelte possibili sono numerose, mentre non è detto che due mazzi che utilizzano la stessa combinazione di Inchiostri adottino le medesime strategie o le stesse carte.