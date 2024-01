Dragon Ball Sparking Zero: Saiyan in Unreal Engine 5, che spettacolo!

Dragon Ball Sparking Zero è tornato a mostrarsi nello spettacolare Rivals Trailer, tutto incentrato sugli scontri tra Goku e Vegeta attraverso le varie ere della serie. Al netto del ritmo forsennato dell'azione, il video di gameplay potrebbe averci fornito alcune rassicurazioni circa la bontà del combat system, non mancando di dar spazio ai primi dati importanti legati al roster di lottatori, che si preannuncia sterminato. Insomma, non perdiamo altro tempo e tuffiamoci subito nel vivo dell'azione (qui la nostra precedente anteprima su Dragon Ball Sparking Zero).

Un roster gigantesco

Dal primo e iconico confronto al principio di Dragon Ball Z, fino alle lotte distruttive tra i due Super Saiyan Blue, il Rivals Trailer di Dragon Ball Sparking Zero ha dato spazio a ben 24 versioni di Goku e Vegeta, incluse le forme Majin e Grande Scimmia del principe dei Saiyan. Proprio come accadeva in Budokai Tenkaichi 3, Sparking Zero offrirà un roster pensato per omaggiare i guerrieri per come ci sono apparsi nelle varie saghe e, ci auguriamo, senza mancanze importanti.

Sappiamo già che Jiren sarà della partita, eppure il Rivals Trailer non ha fatto il minimo cenno all'Ultra Istinto di Goku o al SS Blue Evolution di Vegeta, entrambi fondamentali per gli eventi del Torneo del Potere. Lo stesso vale per i tanto desiderati Super Saiyan 4, che però potrebbero anche apparire successivamente, ad esempio in un video dedicato ai maggiori lottatori tratti da Dragon Ball GT.



Mentre attendiamo di saperne di più su questi fronti, inclusa la possibile presenza di costumi alternativi, vogliamo comunque sottolineare un dato significativo: la schermata dei personaggi apparsa nel video contiene ben 164 slot, un numero questo che supera anche quello del roster di Budokai Tenkaichi 3. Inoltre è facile immaginare che la quantità di lottatori utilizzabili andrà ad aumentare ulteriormente con l'arrivo di DLC post lancio, magari tratti dalle produzioni più recenti come il film Dragon Ball Super: Super Hero, che ha segnato il debutto sulle scene di Orange Piccolo e Beast Gohan.

Tra l'altro ci ha fatto piacere aver visto l'inclusione di Vegeta Super Saiyan God e Goku SS Blue Kaioken.

Gli spezzoni di gameplay

Visti i suoi ritmi sostenuti, il Rivals Trailer non ci ha consentito di dare uno sguardo approfondito al combat system, ma rispetto alla scorsa apparizione di Sparking Zero qualche considerazione aggiuntiva su questo fronte possiamo farla. Per cominciare, dopo aver colpito Goku con una rapida combo, Vegeta lo scaglia via con un fascio di energia ripreso proprio dai Budokai Tenkaichi.

Ancor più interessante è il contrattacco dell'eroe della Terra, che dopo aver attivato il Kaioken inizia a inseguire Vegeta, per poi portarsi alle sue spalle in un baleno. Anche questa era una strategia offensiva già presente nel filone nato su PlayStation 2, e ci fa piacere che sia stata riproposta in Sparking Zero, al pari delle mosse per destabilizzare o spedire lontano l'avversario. Allo stato attuale delle cose non possiamo affermare che il titolo in Unreal Engine 5 poggi esattamente sul sistema di combattimento dei suoi antenati, ma se non altro il team di sviluppo sembra aver davvero guardato al passato dei Tenkaichi per costruire lo scheletro ludico del loro successore. Non sappiamo ancora però se il gioco conterrà anche il calcio basso o la possibilità di concatenare due combo di attacchi base. La presenza di Vegeta in formato Grande Scimmia ci porta a credere che il gioco avrà anche altri lottatori di dimensioni colossali, si pensi a Janenba o Hildegarn, pronti a seminare il caso in scenari altamente distruttibili. Per quanto concerne le mosse speciali, dall'Attacco di Meteoriti di Goku, fino al Big Bang del principe dei Saiyan, è evidente che i lottatori potranno sfoderare tutte le loro mosse iconiche, rese ancor più spettacolari da inquadrature degne delle tavole del manga.



Ci auguriamo però che vista la presenza di numerose versioni dei medesimi personaggi anche i semplici attacchi corpo a corpo siano stati ben diversificati, per garantire a ogni lottatore una sua personalità offensiva. Segnali incoraggianti su questo fronte ce li ha dati Goku nella forma di Super Saiyan God, con una sfera incandescente utilizzabile soltanto facendosi raggiungere dal colpo dell'avversario al momento opportuno. Questo tipo di tecnica ci è parsa piuttosto distante dal repertorio delle semplici forme Super Saiyan di Kakarot.

Caos in Unreal Engine 5

I classici Budokai Tenkaichi poggiavano su un comparto visivo all'altezza del compito e presentavano tanti piccoli dettagli in grado di accontentare i fan del mondo di Akira Toriyama. Visto il materiale mostrato sino ad ora su Sparking Zero, sembra che Spike Chunsoft voglia toccare nuove vette di fedeltà al materiale originale.

Quando Goku si è trasformato in Super Saiyan 3 abbiamo subito pensato a quando lo ha fatto durante il Torneo del Potere, e lo stesso possiamo dire di Majin Vegeta in posa da combattimento, davvero molto simile alla sua controparte dell'anime. Piccoli particolari, come il movimento dei lunghi capelli del Super Saiyan 3 durante il lancio dell'onda energetica, colpiscono immediatamente l'occhio di chi Dragon Ball ce lo ha nel sangue, al pari di qualche chioma o espressione facciale meno convincente d'altre.



In generale, sul fronte visivo gli sviluppatori sembrano aver utilizzato Unreal Engine 5 in modo efficace, dando forma a un'immagine dai colori accesi, a scenari tutto sommato ben realizzati, guerrieri dettagliati di tutto punto e più di ogni altra cosa animati con cognizione di causa. C'è ancora molto da vedere su Dragon Ball Sparking Zero, dai restanti membri del roster - che sono tanti - fino alle reali possibilità offerte dal combat system.



Ciò detto, la strada imboccata dal team di sviluppo con questo nuovo capitolo del filone Budokai Tenkaichi potrebbe essere quella giusta, e noi non vediamo l'ora di poter provare il gioco in prima persona per potercene accertare. E a voi questo nuovo trailer di Sparking Zero è piaciuto? Ditecelo nei commenti.