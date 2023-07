Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro: mostri per tutte le stagioni

Il ritorno di Dragon Quest Monsters era ormai nell'aria, specie dopo il lancio di Dragon Quest Treasures, spin-off in salsa action e prequel di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta che lo scorso dicembre aveva appunto preso in prestito alcune meccaniche del filone Monsters (per tutti i dettagli rileggete la nostra recensione di Dragon Quest Treasures). In occasione del 25° anniversario del franchise, la Casa dei Chocobo e degli Slime ha quindi annunciato il vociferato Dragon Quest Monsters 3, che quantomeno in Italia è stato ribattezzato in Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro. Dal momento che il prodotto verrà pubblicato in tutto il globo il 1° dicembre, in esclusiva su Nintendo Switch, abbiamo raccolto le informazioni finora divulgate dal publisher e cercato di capire in che modo questo nuovo spin-off si incastri nella sempre più longeva serie di Dragon Quest.

Il Signore dei Mostri

Mentre gli spin-off di Final Fantasy sono il più delle volte autoconclusivi, quelli di Dragon Quest tendono solitamente a collegarsi agli episodi numerati del franchise o a reinventarne la mitologia (come ad esempio è successo coi due Dragon Quest Builders). Così come il già menzionato Dragon Quest Treasures raccontava una storia collocata diversi anni prima dei fatti narrati nell'undicesimo capitolo numerato, si direbbe che Dragon Quest Monsters 3 sarà ambientato nel mondo di Dragon Quest IV e che voglia esplorare il passato del suo antagonista principale.

Il protagonista de Il Principe Oscuro sarà infatti una versione molto giovane di Psaro, rancoroso semiumano riconoscibile grazie agli occhi rossi e ai capelli argento. Maledetto dal proprio padre - il sovrano di Nadiria - per motivi che tuttora non conosciamo, nelle battute iniziali della campagna il ragazzo si ritroverà nella condizione di non poter in alcun modo ferire le creature di sangue mostruoso che popolano il suo mondo. Determinato a vendicarsi del genitore, Psaro percorrerà quindi un sentiero oscuro che lo porterà a reclutare e asservire un mostro dopo l'altro, allo scopo di formare un esercito inarrestabile ed estremamente fedele. Attraverso le informazioni ufficiali abbiamo inoltre appreso che la trama di Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro coinvolgerà un altro personaggio chiave di Dragon Quest IV, vale a dire Rose: incontrata casualmente da Psaro nel corso di un'incursione a Nadiria, la giovane elfa diverrà l'alleata più preziosa del protagonista, che potrà appunto supportare con dei mistici poteri elfici. Descritta come una fanciulla gentile e di buon cuore, questa non esiterà davanti a nulla pur di difendere le sue convinzioni e sarà proprio lei a guidare Psaro nelle inquietanti terre di Nadiria.

Tenendo presente che il fortissimo legame instauratosi tra i due personaggi e soprattutto la tragica sorte toccata alla seconda rientrano tra gli elementi cardine della trama di DQIV, siamo del parere che l'idea di puntare sui due giovani e raccontare finalmente in quale modo si siano effettivamente conosciuti potrebbe rivelarsi vincente, specie se consideriamo che Psaro è ancora oggi uno dei volti più iconici e popolari di tutto il brand.



Ad ogni modo sappiamo che Rose e il principe oscuro non viaggeranno da soli, in quanto alla loro squadra si uniranno ben presto un ricercatore di nome Toilen Trubble e una buffa creatura che diverrà il mentore di Psaro. Benché si tratti di un essere umano, il misterioso Toilen visiterà infatti le perigliose lande di Nadiria per trovare ingredienti magici non reperibili nel mondo degli esseri umani, e quasi certamente si alleerà con Psaro per evitare di essere preso di mira dai mostri.

Sul conto di Fizzy abbiamo invece appreso che questo strano essere non molto diverso da una scimmia avrà come unico obiettivo quello di trovare i mostri più potenti del mondo e sarà proprio lui a insegnare al nostro Psaro le basi per combattere al fianco delle creature arruolate durante il suo viaggio.

Creature per tutte le stagioni

Seguendo l'esempio dei precedenti Dragon Quest Monsters e dei tre DQM: Joker, ne Il Principe Oscuro avremo insomma la possibilità di invitare nella nostra squadra i mostri più forti che incontreremo nelle terre selvagge di Nadiria, affinché combattano al posto di Psaro.

Non a caso, mentre alcuni protagonisti della mini-serie potevano lottare al fianco dei loro team, la maledizione lanciata dal malvagio genitore impedirà al semiumano di lottare in prima fila, motivo per cui questo non potrà far altro che restare nelle retrovie e impartire di volta in volta degli ordini precisi ai suoi adepti. Nel pieno rispetto della tradizione, le battaglie saranno rigorosamente a turni e consentiranno di schierare un massimo di quattro mostri, che anche a questo giro dovranno essere selezionati con cura: come accadeva del resto nei tre Joker, le creature avranno abilità molte diverse tra loro e prestare la massima attenzione ai vari ruoli sarà la chiave per creare dei team bilanciati e competitivi. A questo proposito dobbiamo sottolineare che Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro includerà più di 500 esemplari diversi: una cifra esorbitante che dovrebbe garantirci la possibilità di creare innumerevoli formazioni differenti e adattare la nostra piccola armata alle situazioni che saremo chiamati ad affrontare.



Giacché il bestiario sarà tanto vasto e variegato, in Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro saremo testimoni dello scorrere del tempo, che in termini ludici si tradurrà nel continuo cambio di stagione: queste si alterneranno infatti a cadenza ciclica, alterando pesantemente i biomi e le bestie che potremo incontrare al loro interno.

Una soluzione a nostro avviso interessante, che siamo convinti spronerà i giocatori a rivisitare ciascuna area nei diversi periodi dell'anno per compiere nuove scoperte e fare amicizia con mostri sempre nuovi. Se a questo aggiungiamo che il portentoso potere della sintesi permetterà di mescolare le belve da noi addestrate per accedere a combinazioni inedite, volti familiari e addirittura acerrimi nemici provenienti dai diversi capitoli numerati della serie, Dragon Quest Monsters 3 potrebbe avere tutte le carte in regola per conquistare gli affezionati e regalare loro tante ore di puro divertimento, sia in solitaria che online. Al pari dei Joker, il prodotto potrà invero contare su funzionalità online non meglio specificate, che con tutta probabilità si limiteranno a far combattere le nostre squadre contro quelle degli amici e magari partecipare a veri e propri tornei. Una cosa è certa: nonostante la lunga assenza dalla scena ludica, il filone Monsters sembra più in forma che mai e non vediamo l'ora di saperne di più.