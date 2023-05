Dragon's Dogma 2 risplende al PlayStation Showcase

Annunciato nel mese di giugno 2022, come parte dei festeggiamenti tenuti per il 10° anniversario del titolo originale, l'attesissimo Dragon's Dogma II si è infine mostrato in occasione del PlayStation Showcase di maggio (a proposito dell'evento Sony, avete già letto la nostra anteprima di Marvel's Spider-Man 2?). Sebbene Capcom abbia precisato che il gioco girerà unicamente su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC, questo non gode ancora di una finestra di lancio ed è pertanto probabile che i fan dovranno aspettare un bel po' prima di tornare a impersonare l'Arisen.



Per ingannare l'attesa, abbiamo passato sotto la nostra lente di ingrandimento i nuovi materiali e tutte le informazioni recentemente condivise in rete dal publisher nipponico, che tra le altre cose ha confermato di aver impiegato il RE Engine per lo sviluppo del sequel.

Forgiare il proprio destino

Così come il capostipite si apriva con un cavaliere alla ricerca di un drago, anche la storia del sequel ruoterà attorno all'uccisione di una possente creatura draconica. Abbiamo appreso che la vicenda avrà stavolta inizio in una prigione sotterranea, dove il protagonista sentirà riecheggiare la voce della bestia che alcuni venerano alla stregua di una divinità.

Facendosi carico del proprio "destino dimenticato", l'Arisen - il personaggio controllato dal giocatore - si metterà dunque in viaggio per eliminare il terrificante simbolo di distruzione che semina il panico in tutto il mondo e incendia qualsiasi cosa finisca lungo il suo cammino. Un'impresa tutt'altro che semplice, né alla portata di un solo uomo, motivo per cui il nostro avatar non sarà costretto ad affrontare da solo il difficile compito di uccidere il drago. Al contrario, l'Arisen potrà di nuovo contare su un massimo di tre Pedine, vale a dire esseri misteriosi e ultraterreni il cui unico compito sarà quello di supportarlo con ogni mezzo possibile: sebbene questi saranno controllati dall'intelligenza artificiale, gli alleati del protagonista - le cui personalità verranno stabilite unicamente dall'utente - offriranno un'esperienza cooperativa, anche grazie alle conoscenze e abilità acquisite nelle rispettive vocazioni.



Seguendo le orme del primo episodio, Dragon's Dogma II permetterà non solo di personalizzare l'aspetto dell'Arisen attraverso un apposito editor (che purtroppo non abbiamo ancora potuto ammirare) e di scegliere la classe in cui specializzarlo, ma offrirà la possibilità di creare i compagni Mirmidoni, alterandone le caratteristiche fisiche, il genere, il comportamento, la vocazione e naturalmente anche l'equipaggiamento utilizzato.

Dal momento che tanto le Pedine quanto i nemici saranno gestiti da un'avanzatissima intelligenza artificiale, che consentirà loro di reagire in maniera anche complessa alle azioni intraprese dal giocatore, Capcom ha promesso che il mondo di Dragon's Dogma II sarà particolarmente dinamico e ruoterà attorno alle scelte, asserendo che le nostre decisioni - e le conseguenze scaturite - prenderanno letteralmente vita. Una prospettiva alquanto intrigante, che oltre ad assicurare un'esperienza single player sempre coinvolgente dovrebbe a conti fatti giovare enormemente anche alla rigiocabilità del prodotto.

Un degno erede?

Poiché il trailer di Dragon's Dogma 2 pubblicato al PlayStation Showcase include soltanto brevissime clip di gameplay, allo stato attuale non abbiamo mezzi a sufficienza per valutare quanto il sistema di combattimento si sia concretamente evoluto rispetto a quanto propostoci un decennio fa dal primo capitolo. Ciononostante, un'attenta analisi del filmato suggerisce che le Pedine saranno decisamente più aggressive e che il personaggio controllato dal giocatore potrà arrampicarsi sulle creature più voluminose per colpire i loro punti deboli: una scena in particolare mostra infatti l'Arisen aggrapparsi a un minaccioso grifone, allo scopo di raggiungere il collo dell'animale e pugnalarlo a morte.

A seconda della vocazione selezionata, poi, il nostro avatar avrà accesso ad abilità che consentiranno di interagire col mondo circostante: le classi magiche in particolare potranno creare delle sfere di luce per illuminare le foreste più buie e rivelare la presenza di nemici, o magari creare dei ponti di terra e roccia per attraversare crepacci altrimenti invalicabili.



Mettendo da parte il gameplay, che di certo avremo modo di approfondire coi futuri appuntamenti comunicativi di Capcom, la nostra attenzione è stata catturata dalle dettagliatissime ambientazioni immortalate dal trailer. Servendosi del prestante RE Engine già ammirato in Devil May Cry 5, Monster Hunter Rise e nei più recenti capitoli della serie Resident Evil, la software house giapponese sembra aver dato forma a uno squisito open world a tinte fantasy in cui il gusto e la tradizione nipponica incontrano una visione più occidentale.

Senza nulla togliere ai paesaggi naturali, ben ombreggiati e ricchi di particolari, sono stati gli insediamenti umani a spiazzarci, a causa delle dimensioni spropositate e di una profondità di campo oltre le nostre previsioni. Non meno efficace ci è poi parsa la modellazione poligonale, specie per quel che concerne i nemici: grotteschi e ispirati, sia gli avversari umanoidi (particolarmente espressivi e inquietanti) che le bestie tipiche del genere fantasy traboccano di dettagli e pongono sotto i riflettori gli enormi passi in avanti compiuti da Capcom sotto il profilo tecnico. Il percorso comunicativo di Dragon's Dogma II è appena cominciato, e sebbene al momento sappiamo quasi nulla sul titolo, la sensazione provata dopo questo primissimo contatto è che il progetto sia nato sotto una buona stella. Non resta che confidare nel team di Hideaki Itsuno e sperare che l'action RPG cominci a mostrarsi con maggiore frequenza.