EA Sports FC 24: la nuova era dei videogiochi di calcio dopo FIFA

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Ci aspettavamo un semplice trailer di gameplay, ma EA Sports s'è dilungata offrendo un lungo evento di presentazione per raccontare al meglio EA Sports FC 24, primo capitolo della serie a fare a meno della licenza della FIFA. La tumultuosa separazione dalla Fédération Internationale de Football Association, alimentata da dissidi creativi e disaccordi pecuniari, ha offerto al publisher nordamericano l'assist perfetto per edificare una piccola rivoluzione su quanto di buono era già stato costruito in passato. "Raccontare" è la parola giusta, dal momento che di gameplay vero e proprio ha mostrato poco e nulla. Quantomeno ha fatto sentire a casa gli appassionati di lunga data, che potranno beneficiare di una serie di gradite novità poggiate sulla solide fondamenta di un simulatore che, nonostante le critiche che sovente attira su di sé, rappresenta da anni la prima scelta di milioni di appassionati



Insomma, non si chiama FIFA, ma il DNA sembra essere quello di sempre. Prima di analizzare i tratti salienti di EA Sports FC 24, ci teniamo tuttavia a fare un ripasso per chi, non essendo aggiornato su certe vicissitudini, è rimasto di stucco nel leggere il nome del gioco.

La storia finora

EA Sports e la FIFA si sono separati ufficialmente il 10 maggio 2022 dopo quasi trent'anni di collaborazione, un lungo lasso di tempo che ha visto i due nomi assumere i connotati di sinonimi per milioni di appassionati in giro per il mondo.

Quello stesso giorno, dopo i ringraziamenti di rito (o di facciata?) indirizzati alla FIFA, il CEO Andrew Wilson s'è rivolto direttamente ai propri utenti promettendo un futuro radioso e ricco di innovazioni sotto un nuovo nome, EA Sports FC. Dichiarazioni solo all'apparenza pacifiche che in realtà non ci hanno colti di sorpresa, dal momento che il divorzio era nell'aria già da un bel po' di tempo.



Sul finire del 2021, sia dietro le quinte che pubblicamente, lo stesso Wilson aveva già indirizzato diverse stilettate alla FIFA, additandola come un ostacolo all'espansione e alla creatività del franchise. Il tutto accadeva mentre dalla rete emergevano delle notizie in merito alla registrazione del nuovo marchio EA Sports FC e delle indiscrezioni circa le difficoltà nel raggiungimento di un accordo economico tra le due parti.

Stando al New York Times, quando nel 2021 è arrivato il momento di discutere del rinnovo del contratto in scadenza l'anno successivo in concomitanza del lancio di FIFA 23, la FIFA avrebbe chiesto ad Electronic Arts un miliardo di dollari su base quadriennale (una cifra doppia rispetto a quella che già percepiva), che il publisher americano - alla luce delle insoddisfazioni di cui sopra - ha scelto di non sborsare.



"Fondamentalmente, tutto ciò che otteniamo dalla FIFA in un anno senza Coppa del Mondo è una parola di quattro lettere su una scatola, in un mondo dove la maggior parte delle persone non vede più una confezione dal momento che compra i giochi in digitale", avrebbe detto Wilson ai propri dipendenti in un meeting di novembre 2021. Ed eccoci qui, dinanzi ad EA Sports FC 24, il primo gioco di calcio targato EA Sports privo della licenza della FIFA. Cosa c'è di nuovo oltre al nome? Adesso è proprio giunto il momento di scoprirlo.

Novità per gli occhi e i polpastrelli

Durante la presentazione, EA Sports ha ripetuto con una certa insistenza la parola realismo, che quando parliamo di videogiochi di calcio può assumere diversi significati. Per la software house nordamericana, significa offrire l'esperienza più autentica possibile mediante la riproduzione fedele delle movenze dei calciatori, le vere e proprie star della produzione.

EA Sports FC 24, nello specifico, persegue l'obiettivo realismo facendo affidamento differenti tecnologie, a cominciare dall'HyperMotionV, dove V sta per Volumetrico. Disponibile solamente nelle versioni PS5, Xbox Series X|S e PC, la nuova iterazione della tecnologia implementata per la prima volta in FIFA 22 utilizza i dati volumetrici di oltre 180 partite di tornei di alto livello (come Champions League, Premier League e Liga spagnola) per ricreare i movimenti nella maniera più autentica possibile.



Ciò significa che le controparti digitali dei giocatori più famosi corrono e calciano come nella realtà, utilizzando inoltre le medesime mosse con cui mandano in visibilio i tifosi. Osservate ad esempio il nuovo uomo copertina Erling Haaland mentre si prepara a tirare una cannonata delle sue esattamente come farebbe in una partita vera.

A mettere in scena il tutto ci pensa ancora una volta il Frostbite Engine, motore proprietario di DICE che oltre ai precedenti capitoli di FIFA muove anche i vari Battlefield e il recente Dead Space Remake. Per l'occasione, il Frostbite schiera anche la Sapien Technology per riprodurre i modelli dei calciatori e delle calciatrici in ogni minimo dettaglio, con una precisione anatomica - a detta di EA Sports - dieci volte superiore al normale, nonché calibrata al millimetro.



Il realismo digitale impatterà anche sui polpastrelli mediante gli Stili di gioco, che grazie ai dati raccolti da Opta Sports (compagnia d'analisi sportiva con sede a Londra) portano nel gioco le abilità uniche dei calciatori reali. Nell'imbastire la vostra squadra di Ultimate Team, dunque, non dovrete tener conto solamente degli Attributi e delle Valutazioni Totali, ma anche di come certi giocatori si muovono e si comportano effettivamente sul campo, in modo da selezionare coloro in grado di assecondare il vostro stile preferito. In aggiunta, ai calciatori elite potrete assegnare gli Stili di gioco+, ossia le mosse distintive (e devastanti) delle loro controparti reali, come ad esempio il Power Shot di Haaland.

Ultimate Team senza distinzioni di genere

Cogliamo la palla al balzo continuando a parlare di Ultimate Team e delle novità che EA Sports ha preparato per la modalità più giocata in assoluto dagli utenti. Oltre agli Stili di gioco e gli Stili di gioco+, che come abbiamo visto influenzeranno la selezione degli atleti da ingaggiare e schierare sul campo, la Modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24 permetterà per la prima volta in assoluto di migliorare i giocatori del proprio club per mantenerli competitivi nel corso della stagione. In che modo? Mediante gli Obiettivi Evoluzioni.

Non dovrete far altro che selezionare un giocatore compatibile con la meccanica dell'Evoluzione e completare una serie di obiettivi per migliorare le Abilità Individuali, la Valutazione Complessiva e gli Stili di gioco. Con l'aumentare del livello potrete inoltre impreziosire le loro carte con nuovi design e sfondi animati, al fine di esibirli agli occhi dei vostri avverarsi durante le partite online.



In ultimo, ma non per importanza, segnaliamo l'implementazione del calcio femminile in Ultimate Team: con sei nuove leghe (UEFA Women's Champions League, Barclays Women's Super League, National Women's Soccer League, D1 Arkema e le nuove Google Pixel Frauen-Bundesliga e Liga F) e un mare di nuove opportunità di costruzione per le squadre, si tratta della più grande iniezione di nuovi atleti di alto livello mai effettuata in un singolo anno.

"Ultimate significa tutti", afferma EA Sports, per questo motivo nel nuovo Ultimate Team uomini e donne possono giocare assieme sullo stesso campo. Avrete dunque l'opportunità di creare squadre ibride e di spacchettare calciatori e calciatrici dai medesimi pacchetti.



Uomini e donne condivideranno inoltre il mercato di trasferimento e saranno idonei ad Obiettivi, Ricompense, Sfide Creazione Rosa e Draft senza alcuna distinzione. L'Intesa funzionerà come sempre, con la nuova possibilità di linkare uomini e donne, ad esempio nel caso in cui condividono lo stesso club (Chelsea maschile e femminile, Real Madrid maschile e femminile, e così via). Ci saranno anche Icone ed Eroine provenienti dalla storia del calcio femminile.

Abbasso i confini

Per la prima volta nella storia della serie, EA Sports FC 24 offrirà il Cross-Play in Club, Volta Football, Stagioni Co-Op e Ultimate Team Co-Op, mantenendolo inoltre nelle già supportate Ultimate Team, Amichevoli Online e Stagioni Online. Gli amici attivi sui dispositivi della medesima generazione potranno dunque giocare nello stesso club, accedendo inoltre alle classifiche unificate e un nuovo formato di Stagioni Club che culminerà nei playoff.

Il cross-play sarà abilitato di default, ma potrà essere disabilitato in ogni momento. Come probabilmente avete già intuito, non sarà totale, bensì limitato alle piattaforme della medesima generazione: i giocatori PS5, Xbox Series X|S e PC, tutti dotati di HyperMotionV Technology, potranno sfidarsi e giocare assieme, restando tuttavia separati dal pool composto dagli utenti PS4 e Xbox One.



La versione Nintendo Switch, dal canto suo, non supporterà alcuna funzionalità cross-play, in compenso sarà al passo dei tempi per quanto concerne le altre funzionalità. Dopo anni di monche e vetuste Legacy Edition, gli utenti dell'ibrida di Kyoto potranno godersi un EA Sports FC 24 su Frostbite Engine con Stili di gioco ottimizzati by Opta e, udite udite, la modalità Ultimate Team al gran completo, il tutto stipato in un client di gioco dal peso di 31GB (più del doppio di FIFA 23 Legacy Edition). Cominciate a far spazio.

È davvero l'inizio di una nuova era?

Tutto molto interessante, quantomeno sulla carta. EA Sports ha curato anche la modalità Carriera, con la nuova funzionalità Agente Giocatore, un sistema di personalità rivisto e l'implementazione degli Stili di gioco nella Carriera Giocatore, e un maggior controllo sulle tattiche e l'allenamento nella Carriera Tecnico. Anche i numeri sembrano essere dalla parte di EA Sports FC 24, che con 19.000+ giocatori, 700+ squadre, 30+ campionati e 100+ stadi su licenza sembra voler urlare a tutto il mondo videoludico che, tutto sommato, il nome della FIFA e la sua Coppa del Mondo non erano poi tanto importanti.

Non vediamo l'ora di assistere ad un vero filmato di gameplay e, soprattutto, di poter testare con mano tutto ciò e di parlarvene in maniera più approfondita, al fine di prepararvi a dovere al lancio fissato per il 29 settembre 2023 su PS4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nelle edizioni Standard con Haaland in copertina e Ultimate con Accesso Anticipato e cover corale.