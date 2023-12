eFootball 2024 migliora ancora con gli Eventi Co-Op e la nuova My League

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Konami ha lanciato l'aggiornamento 3.2.0 di eFootball 2024, disponibile da oggi con diverse novità contenutistiche di assoluto rilievo, tra le quali spiccano gli Eventi Co-Op e la nuova modalità My League. Scopriamo assieme nel dettaglio tutte le aggiunte preparate dal team di sviluppo giapponese, che portano la simulazione calcistica free-to-play ad un nuovo livello (qui la nostra prova di eFootball 2024).

Le principali novità: MyLeague ed Eventi Co-Op

La novità più succosa dell'aggiornamento è rappresentata dalla nuova modalità My League, che vi permette di affrontare un'intera stagione contro l'IA utilizzando il Dream Team e di prendere in prestito dei calciatori dalla squadra selezionata nel campionato.



La stagione di My League è composta da 36-38 partite ed è strutturata per mettervi alla prova con un team di alto livello ogni 5 match. A rendere il tutto ancor più imprevedibile ci pensa il meteo variabile, che rispecchia le condizioni atmosferiche della città in cui si disputa la partita, mentre l'immersione è garantita da una serie di cutscene nuove di zecca realizzate appositamente per l'occasione, incluse speciali celebrazioni riservate a chi conclude la lega in vetta alla classifica.



La MyLeague potrà essere giocata ogni volta che si vuole, e offre anche la possibilità di cambiare campionato dopo il completamento della stagione. Non meno rilevante l'introduzione delle stanze Co-Op, che vi permettono di formare una squadra con altri due amici (o sconosciuti) e disputare delle partite 3v3.

La comunicazione con i membri della propria squadra è facilitata da un nuovo sistema di emoji, che permette di esprimere rapidamente il proprio stato d'animo e fare i complimenti ai compagni. Tutti coloro che giocheranno in modalità Co-Op da oggi fino al 21 dicembre riceveranno dei premi esclusivi, tra cui 4 Skill Training Program utili per migliorare i propri Dream Team (avete già visto il programma di Konami per celebrare Messi in eFootball 2024?).

Booster, mini-giochi e celebrazioni

La modalità My League e i nuovi eventi cooperativi sono senz'altro le novità più grosse, ma l'Aggiornamento 3.2.0 ha in serbo anche molto altro, a partire da un nuovo Mini-Gioco durante la fase di Log-In che vi chiede di tirare un calcio di rigore al giorno. Mettendo a segno un numero consecutivo di gol nel corso dello stesso mese riceverete in premio risorse come GP, eFootball Points e persino carte Big Time per il Dream Team. A proposito di GP, d'ora in avanti potete utilizzarli anche per rinnovare i contratti dei calciatori.



Arrivano novità anche per i Booster. Queste carte speciali, introdotte con l'aggiornamento 3.0.0 di eFootball 2024 e pensate per migliorare alcune Statistiche dei giocatori permettendogli di superare il consueto limite di 99, ora possono essere spacchettate anche in versione POTW (Player of the Week) ed Epica. Alcune carte specifiche possono persino beneficiare di un doppio booster!



Si segnala anche l'introduzione di una nuova abilità pensata appositamente per gli attaccanti. Si chiama Blitz Curier e permette di effettuare tiri precisi e controllati con rotazione verticale quando si usa il piede dominante del proprio calciatore e l'indicatore di potenza è superiore al 50%.

Un nuovo Matchmaking per l'eFootball League

Grande attenzione è stata rivolta anche alla componente online puramente competitiva. Nella eFootball League debutta infatti un nuovo sistema di matchmaking che prevede quattro differenti fasce. La prima, dedicata a coloro che si approcciano al gioco per la prima volta, è denominata Tutorial. Le restanti tre, di livello progressivamente maggiore, sono chiamate Novizio, Intermedio e Avanzato, e sono a loro volta suddivise in tre livelli. Nello specifico, Tutorial (10), Novizio (9,8,7), Intermedio (6,5,4) e Avanzato (3,2,1).

Questo sistema impedisce ai giocatori di livello più basso di fronteggiare utenti con un maggior livello di esperienza e bravura, facendo in modo che i confronti siano il più possibile equilibrati. A proposito di match online, da oggi il numero di celebrazioni per i goal eseguibili senza che possano essere saltate è limitata ad una per partita.



La dimensione eSport vede l'introduzione di un nuovo torneo, eFootball Championship Club Event, che chiede ai giocatori di tutto il mondo di competere in-game per diventare i top fan di ciascuno dei club partecipanti. Dopo una prima fase di qualificazioni online per ogni regione, i vincitori regionali si riuniranno per una finale che eleggerà i rappresentanti dei club alle finali mondiali. Il primo Club Event - "eFootball Championship 2024 FC Barcelona" - prenderà il via lunedì 11 dicembre, elargendo premi in-game (come carte Big Time in edizione speciale e merchandising del club) per tutta la sua durata.



Come avete avuto modo di vedere con questo lungo elenco di novità, l'update 3.2.0 si configura come uno dei più sostanziosi della storia di eFootball. Per ringraziare la comunità per il suo supporto al gioco, Konami regalerà un Accordo al Buio a tutti coloro che installeranno l'aggiornamento ed avvieranno eFootball 2024 entro entro le 02:59 dell'11 dicembre (qui per scoprire cosa sono gli accordi al buio in eFootball 2024).