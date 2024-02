Elden Ring Shadow of the Erdtree: la più grande espansione di FromSoftware

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Annunciato a sorpresa lo scorso anno, stranamente a tre giorni di distanza dal primo anniversario di Elden Ring, Shadow of the Erdtree promette di essere la più grande espansione mai creata da From Software, nonché un tassello importantissimo per la criptica lore dell'Interregno. Dopo 12 mesi di assordante silenzio, accompagnato dal fremente vociare di una community tra le più appassionate del panorama videoludico, il DLC si è finalmente mostrato al pubblico con un trailer che ci ha permesso di formulare qualche ipotesi sull'assetto del pacchetto, in arrivo il prossimo 21 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One ed Xbox Series X|S.

All'ombra dell'Albero Madre

Prima di mettere piede nel territorio delle elucubrazioni, col chiaro rischia di perdere la bussola nella suadente lore forgiata da From Software, conviene stabilire qualche punto fermo che aiuti ad orientarci nel viaggio verso le Terre delle Ombre, l'ambientazione di Shadow of the Erdtree.

Il DLC di Elden Ring porterà i Senzaluce a oltrepassare i confini dell'Interregno alla volta di una landa oscura e irta di pericoli, la stessa che per prima ha accolto la regina Marika e dove Miquella si è avventurato "abbandonando la sua carne, la sua forza ed il suo lignaggio". Si tratta forse del luogo d'origine dei Numen, il reame spirituale che ha dato i natali a colei che sarebbe divenuta il ricettacolo dell'Anello Ancestrale? Se è così, quale rovina ha condotto questo mondo nell'abbraccio delle tenebre? Che sia stata proprio la ribellione di Marika a sancirne il fato? Quale che siano le risposte celate all'ombra dell'Albero Madre, stando alle parole pronunciate nel trailer, è molto probabile che la via d'accesso a questo nuovo regno sarà proprio "il braccio avvizzito" di Miquella, ancora intrappolato nel suo bozzolo nel palazzo di Mohgwyn. Questo suggerisce che la storia di Shadow of the Erdtree sia collocata prima della conclusione di Elden Ring, idealmente poco prima dell'ingresso del Senzaluce a Farum Azula e della battaglia contro Maliketh. È insomma del tutto plausibile che, per accedere al DLC, sarà prima necessario accumulare un bel po' di ore in Elden Ring e sconfiggere il Signore del Sangue Mohg.



Se da una parte questo scenario lascia intendere che, di base, Shadow of the Erdtree offrirà un grado di sfida piuttosto elevato, dall'altra viene da chiedersi come sarà gestito il livello di difficoltà in relazione ai progressi già accumulati dalla community, che comprende anche giocatori con centinaia di ore sulle spalle.

Sulle stesse note, è legittimo domandarsi che impatto avranno i nuovi contenuti sugli equilibri ludici della proposta di From Software, sia per quel che riguarda le aggiunte al catalogo degli equipaggiamenti, sia per ciò che concerne Ceneri di Guerra, Incantesimi e Stregonerie. A tal proposito, nel trailer abbiamo intravisto il Senzaluce lanciare sciami di coltelli, sparare dardi con una possente balestra, lanciarsi in spettacolari coreografie marziali e perfino manifestare quella che riteniamo essere la desideratissima Forma del Crogiolo: Ali, impossibile da ottenere nel gioco base.

Al di là della portata del bagaglio contenutistico, presumibilmente ampio anche in relazione al prezzo del DLC, il primo trailer di Shadow of the Erdtree non ha messo in evidenza guizzi inediti sul versante del gameplay, sebbene sia ancora presto per stabilire quanto di nuovo ci sia nel pacchetto confezionato da From Software. In tutta onestà, non ci aspettiamo grandi deviazioni dal canone ludico di Elden Ring, cosa che per inciso non riteniamo di per sé problematica. Staremo a vedere, insomma.

Oltre il velo dell'Interregno

Tra gli aspetti in continuità con l'ultima opera del team di Miyazaki annoveriamo senza fatica anche i pregi di una direzione artistica di grande impatto, coerente con gli elevati standard cui From Software ci ha abituato nel corso degli anni.

Che si tratti di declivi erbosi disseminati di lapidi spettrali, ombrosi mausolei eretti nei meandri putridi di una palude o fortezze arroccate sul tremolante confine tra la luce dell'Albero Madre e il crepuscolo di un crepaccio, il trailer sigla con orgoglio la promessa di un tetro caleidoscopio di vedute memorabili, tanto fascinose quanto struggenti. Quest'ultimo attributo può essere facilmente ricondotto ai dolori promessi dai nuovi boss inclusi nel pacchetto, che ospita - tra gli altri - un costrutto fiammeggiante a metà strada tra il "wicker man" di Robin Hardy e un braciere profano, e una creatura deforme dalla testa leonina evidentemente afflitta dalla maledizione del Presagio, e pertanto cosparsa di corna e difformità di vario genere, tra cui un numero inquietante di membra. Per quanto sia facile riconoscere animazioni ed elementi già visti nell'opera di From Software, per il momento il design dei nuovi nemici ci ha trasmesso un senso di ansiosa soddisfazione.



Sebbene la ridotta gamma cromatica delle immagini ci abbia lasciati un po' interdetti, immaginiamo che si tratti di una scelta creativa in armonia con i caratteri del mondo che andremo a visitare, con i lineamenti di una cornice scenica densa di sfumature esoteriche ed echi immateriali. Ad averci particolarmente incuriosito è il peculiare aspetto dell'Albero Madre, posto a sostegno di un velo che nella nostra testa rappresenta una palpabile manifestazione del sottile confine tra le vive distese dell'Interregno e la trascendenza delle Terre delle Ombre.



Il fusto del colosso arboreo appare contorto e incurvato, all'apparenza stretto nella morsa di un altro tronco egualmente titanico, la cui stretta ha generato ferite grondanti linfa dorata. Volendo azzardare un'ipotesi, potremmo teorizzare che il groviglio sia il frutto dell'azione dell'Albero Sacro di Miquella, presente anche in questo mondo come manifestazione del suo rifiuto nei confronti dei dogmi dell'Ordine Aureo.

Una crociata che potrebbe averlo guidato verso il conflitto con Messmer l'Impalatore, che in Shadow of the Erdtree pare vestire i panni dell'antagonista. D'altronde nel trailer si dice che "la morte attende coloro a cui fu strappata la grazia dell'oro, nell'abbraccio della fiamma di Messmer". Se il riferimento al Senzaluce è più che chiaro, è altresì plausibile che il protagonista abbia un ruolo chiave nel portare avanti la missione di Miquella, e che Messmer sia di fatto un protettore del culto della Volontà Superiore.



Per quanto riguarda le origini di questo personaggio, i suoi tratti, l'iniziale del suo nome e le parole da lui pronunciate ci fanno pensare possa trattarsi di uno dei figli segreti di Marika e di Radagon (due parti della stessa entità). Proprio come Melina, ritenuta a sua volta progenie di Marika, Messmer sembra avere l'occhio sinistro sigillato, ma il suo proposito potrebbe essere del tutto opposto rispetto a quello che anima la fanciulla.

Se il compito di Melina era quello di accendere la fiamma che avrebbe incendiato l'Albero Madre, il fuoco di Messmer sembra ardere per annichilire i nemici dell'Ordine Aureo, e forse lo stesso Albero Sacro di Miquella. Va da sé che per diradare le ombre che aleggiano su questi quesiti dovremo necessariamente attendere l'uscita del DLC, ma chissà che un futuro trailer non ci aiuti a fare un po' più di chiarezza sia sui contenuti dell'espansione, sia sul suo assetto narrativo. Nel frattempo, non vediamo l'ora di tornare a imbracciare le armi fra gli strali di una tempesta di godimento ludico e clamorose imprecazioni.