Encased: un RPG post apocalittico ispirato a Fallout

Encased è stato presentato nel 2018 sotto forma di progetto Kickstarter (che ha raccolto il 120% della cifra richiesta), descritto come un tributo ai primi Fallout e al romanzo di fantascienza Picnic sul ciglio della strada. Il titolo del team russo Dark Crystal Games è quindi un gioco di ruolo isometrico, che si ispira anche ad altri celebri esponenti del genere, come Wasteland, Divinity: Original Sin e Shadowrun. Il filmato nel corso dello showcase di Koch Media ha attirato le nostre attenzioni per via di uno stile visivo molto gradevole e di premesse narrative interessanti.

Under the dome

Encased è ambientato in un 1976 alternativo: l'umanità ha scoperto una misteriosa cupola ricca di tecnologie avanzatissime e aliene, che si pensa siano state lasciate indietro dai "Forefathers". La cupola è in realtà una trappola, poiché una volta che si è entrati è impossibile uscire. In questo mondo separato dall'esterno, tuttavia, la vita va avanti, in una maniera simile a quella che si può immaginare da un mondo post-apocalittico. Varie fazioni battagliano tra loro per il controllo delle tecnologie, mutanti e robot scorrazzano indisturbati in cerca di vittime da mietere. Insomma, sotto la cupola la vita è difficile.

All'ordine, o a una sua parvenza, ci pensa la società C.R.O.N.U.S., che raccoglie i sopravvissuti e gli assegna un ruolo in base alle loro capacità. Il trailer mostrato all'evento di Koch Media è impostato come una sorta di spot per favorire l'ingresso in C.R.O.N.U.S.: "Se vi piace prendere ordini, spaccare teste, l'ultraviolenza e i fucili" viene detto, "allora la Black Wing è quel che fa per voi"; la Blue Wing è invece destinata agli ingegneri, coloro che "sanno costruire e riparare tecnologie incredibili, ma non si aspettano nessun merito per averlo fatto"; i dottori, gli scienziati, i matematici e qualsiasi altro cervellone finisce nella White Wing; a chi piace ottenere vantaggi sfruttando il lavoro degli altri dovrebbe fare domanda per la Silver Wing, l'ala destinata ai manager; infine la Orange Wing è quella in cui si trovano i criminali e i prigionieri.



La suddivisione stabilisce delle caratteristiche di base nella creazione dei personaggi, che possono essere orientati al combattimento oppure privilegiare carisma, intelligenza o abilità tecniche. Il gioco tuttavia non dispone di classi, come si legge sulla pagina Steam di Encased, ma consente di personalizzare l'avatar nella maniera che si preferisce. Ispirandosi a Picnic sul ciglio della strada, Encased introduce una serie di tecnologie aliene e degli artefatti le cui proprietà sono ignote. Sta al giocatore capirne il funzionamento provando a equipaggiarle.



Al centro della cupola c'è poi una strana fonte di energia chiamata Maelstrom con cui si può interagire attraverso la statistica Psyche. Gli sviluppatori raccontano che il Maelstrom può far avverare dei desideri, ma per far sì che ciò accada è necessario pagare un prezzo.

Nelle informazioni sulla pagina Kickstarter viene menzionato anche un ciclo giorno/notte che modifica le routine dei personaggi non giocanti, la presenza di incontri randomici e di un sistema di reputazione. Commettendo crimini il giocatore può essere considerato un ladruncolo oppure una seria minaccia: in quel caso sarà arrestato e persino giustiziato. Ma ci sono tanti modi per scamparla: corrompere i giudici, organizzare un'evasione, persino imbrogliare la morte fuggendo dal "Labyrinth of Death".



Encased prova dunque a dire la sua utilizzando fonti di ispirazione e tematiche che riscuotono buon successo tra gli appassionati di RPG. Inoltre il motore Unity è stato sfruttato per creare uno stile colorato, come se il gioco fosse uscito da un comic book fantascientifico degli anni ‘70. Anche visivamente sono evidenti le influenze delle fonti d'ispirazione. Le tecnologie hanno un aspetto retrofuturistico dal gusto "falloutiano" con tanto di pseudo-armature atomiche. E poi il gioco non sembra prendersi troppo sul serio, sfoggiando uno humor che potrebbe ricordare l'originale Wasteland oppure Fallout 2.

Encased si trova in Early Access da settembre del 2019, nell'anno successivo alla conclusione della campagna Kickstarter: il team ha dichiarato fin dall'inizio di voler creare un gioco rimanendo in stretto contatto con la community e al tempo stesso accrescendo le dimensioni del progetto grazie ai soldi raccolti su Steam. Koch Media è poi subentrata a fine 2020, ma sebbene possa trarre beneficio da un budget più esteso e di un publisher come Prime Matter, la nuova etichetta di Koch Media, lo studio con base a San Pietroburgo Dark Crystal è composto da solo una trentina di persone. Tra di esse ci sono però delle personalità con esperienze di peso nello sviluppo di videogiochi: Devin Doyle e Charlene Putney, che hanno già lavorato alla scrittura di Divinity: Original Sin 2 (ecco la nostra recensione di Divinity Original Sin 2); Scott Hamm, che ha partecipato alla creazione di Age of Decadence e Battle Brothers; Vasily "Mushroomer" Kashnikov, musicista russo che ha composto la colonna sonora di Pathologic 2.