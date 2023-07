Enshrouded: come Valheim con un pizzico di The Legend of Zelda

Qualche mese fa abbiamo assistito a una breve presentazione di Enshrouded, con gli sviluppatori che ci hanno presentato il progetto senza però scendere troppo nei dettagli o mostrare sequenze in-game. A soddisfare la nostra curiosità nei confronti del nuovo titolo degli autori di Portal Knights (qui la recensione di Portal Knights) è arrivato un secondo evento, questa volta incentrato esclusivamente sul gameplay. Gli addetti ai lavori infatti hanno giocato di fronte a noi a una lunga demo, che ci ha permesso di scoprire molti elementi d'interesse su questo survival che sembra non voler rinunciare in alcun modo alla componente action. Ecco che cosa abbiamo visto.

Combat system e Open World

La demo di Enshrouded non ci ha permesso di assistere alle fasi iniziali dell'avventura. Proprio per questo motivo, non ci è stato possibile approfondire più di tanto la componente narrativa, di cui vi abbiamo già parlato nella nostra precedente anteprima di Enshrouded.

Il focus della presentazione è stato tutto sul gameplay e ciò ha permesso agli sviluppatori di mostrarci le componenti fondanti dell'esperienza. Enshrouded viene definito come un mix tra Valheim e Zelda: osservandolo in azione, possiamo confermarvi che è esattamente così.



Tutto ciò che riguarda l'esplorazione e il combattimento ricorda molto da vicino le ultime due iterazioni della serie Nintendo (trovate qui la recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom). In questi frangenti infatti il gioco è un action adventure con visuale alle spalle del protagonista, che visita un grande mondo privo di elementi procedurali. La navigazione della mappa viene semplificata dalla presenza di alcuni gadget come la tuta alare, che consentono al personaggio di raggiungere posizioni sopraelevate per poi gettarsi verso l'obiettivo,

magari un avamposto nemico. È qui che abbiamo assistito ad uno degli aspetti forse più interessanti del prodotto: il combat system. Sorprendentemente, Enshrouded dà al giocatore una certa liberta e gli permette ad esempio di accucciarsi ed eliminare tutti i bersagli con esecuzioni silenziose. Nel caso in cui la situazione non dovesse andare secondo i piani, si apre lo scontro all'arma bianca, i cui ritmi ci sono sembrati molto simili a quelli di un soulslike. Armato di spada e scudo, il protagonista non si gettava contro il nemico a testa bassa, ma era in perenne movimento in cerca di un modo per rompere la difesa del bersaglio o eseguire un parry. È ovvio che per comprendere l'effettiva potenzialità del combat system sarà necessario provare il gioco con mano e valutare anche tutte le possibilità offerte dalle restanti classi (il guerriero è solo una di queste), ma quello che abbiamo visto è stato sufficiente a stimolare il nostro interesse. A proposito delle tipologie di guerrieri, gli sviluppatori ci hanno permesso di dare una rapida occhiata all'albero delle abilità, che include nodi dedicati a ciascuna delle classi disponibili. In sostanza, è possibile creare un mix fra le classi, senza contare la presenza di un semplicissimo sistema di respec che permette di ottenere tutti i punti spesi e distribuirli diversamente.

Dentro la nebbia

A questo punto abbiamo visto il protagonista addentrarsi in un'area che pullulava di nemici e conduceva dritto all'entrata di un dungeon sotterraneo. Muoversi in questi luoghi non è semplice, perché sono invasi da una nebbia mortale.

Fortunatamente è possibile rallentare gli effetti della nebbia avvicinandosi regolarmente ad una fonte di luce, in modo da ripristinare un indicatore il cui azzeramento conduce a una dipartita prematura. Proprio grazie a un decesso, sappiamo che il game over non è una punzione in questa avventura. In caso di sconfitta, non si perdono pezzi d'equipaggiamento o esperienza: lasceremo infatti cadere solo qualche risorsa, che potrà essere recuperata subito dopo ritornando al luogo della morte.



Una volta tornato in vita, il guerriero ha riempito il proprio stomaco: come in Valheim il cibo non serve a sopravvivere ma garantisce dei buff temporanei. In seguito si è tuffato nuovamente nello scontro, riuscendo a eliminare tutte le creature sul proprio cammino. Alla fine del percorso ha affrontato il boss, un demone dalla pelle di pietra altro tre metri e con in mano una grossa alabarda.

La lotta contro il torreggiante avversario purtroppo si è rivelata poco interessante, non solo per il design non brillante della creatura. L'eroe infatti ci è parso sin troppo potente e ha mandato al tappeto il mostro in un batter d'occhio. Buttare giù il boss ha fatto emergere un'altra caratteristica di Enshrouded: una volta sconfitti, i nemici più potenti lasceranno cadere bottino prezioso. In questo caso, è stata ritrovata un'arma a due mani leggendaria molto più forte di quella impugnata fino a quel momento, senza considerare una serie di materiali per il crafting.

Un sistema di costruzione semplice ed intuitivo

Una volta raccolta la refurtiva, lo sviluppatore ha deciso di far ritorno alla base per mostrarci l'altra faccia di Enshrouded. Il gioco implementa un sistema di costruzione basato sui classici cubi, grazie ai quali è possibile creare liberamente

strutture di ogni tipo e dimensione, anche perché a differenza di Valheim non dovremo star troppo a pensare alle leggi della fisica per mettere su una casa. Da questo punto di vista, il titolo di Keen Games sembra incredibilmente accessibile e permette in pochi istanti di realizzare un edificio, distruggere i blocchi per ricavare una finestra o addirittura darsi al terraforming per creare una profonda buca a terra. Come se non bastasse, il team ha anche inserito un secondo sistema di costruzione che, in maniera molto simile a quanto visto in Ark, fa sì che il giocatore possa affidarsi a una serie di pre-fabbricati molto semplici da assemblare. In questo modo tutti potranno divertirsi, ma non verrà tolta ai più meticolosi la possibilità di compiere grandi opere architettoniche. Tralasciando il supporto alla cooperativa per 16 giocatori, non mostrata in questa sede, abbiamo visto qualcosa sul funzionamento degli NPC.



Completando alcune attività come la liberazione di un avamposto, potremo sbloccare alleati in forma di equipaggiamento: quando saremo alla nostra base, avremo l'opportunità di collocare un personaggio presso un'area di lavoro legata alle sue stesse competenze. Durante la demo abbiamo visto posizionare un fabbro, che ha sbloccato tutta una serie di opzioni extra per la fabbricazione di oggetti, armi ed armature con cui potenziare l'eroe. Al momento, non sappiamo quanti e quali aiutanti potremo coinvolgere nelle nostre attività.

Chi vorrà potrà anche decidere di realizzare più avamposti in giro per il mondo di gioco: da quello che raccontano gli sviluppatori, ciò non comporta nessun beneficio, ma permette comunque di raggiungere più agilmente i territori in cui dedicarsi al farming di materiali. Come in un qualsiasi survival, potremo infatti andare in giro a picconare oggetti per accumulare risorse, sebbene la possibilità di costruire sia limitata solo alle aree non popolate dai nemici. All'interno delle aree nebbiose, potremo sì raccogliere elementi utili ma chiaramente ci verrà impedito di erigere delle strutture per proteggerci dalle creature.



Purtroppo la presentazione non ha risposto ad ogni nostra domanda e restano ancora molti punti interrogativi sulla produzione, inclusi quelli sulla varietà del bestiario, sulla rigiocabilità (complice l'assenza di mappe procedurali) e sulla profondità del combat system. Al netto di una direzione artistica che non ci ha convinto più di tanto, Enshrouded ha tutta l'aria di essere un titolo interessante e non vediamo l'ora di potervene parlare ancora, magari grazie all'Early Access che dovrebbe approdare su Steam nel corso dei prossimi mesi.