Enshrouded: Valheim incontra Zelda nel gioco degli autori di Portal Knights

Forti del successo ottenuto con Portal knights (la recensione di Portal Knights è a portata di click), il colorato survival che univa mappe e strutture a cubetti a meccaniche tipiche degli action RPG, Keen Games ha deciso di sfruttare tutta l'esperienza accumulata negli anni per realizzare il gioco che ha sempre desiderato. Stiamo ovviamente parlando di Enshrouded, un gioco di sopravvivenza con funzionalità online che, per certi versi, possiamo definire un Portal Knights all'ennesima potenza e con uno stile grafico realistico.



Grazie all'opportunità concessaci dallo studio, abbiamo potuto assistere in anteprima ad una presentazione del gioco e scambiare quattro chiacchiere con Antony Christoulakis, uno degli sviluppatori al lavoro sul progetto che ha risposto a tutte le nostre curiosità e ci ha permesso di comprendere meglio alcuni dettagli su Enshrouded.

Quando Valheim incontra Zelda

Come accennato poco sopra, la nuova fatica di Keen Games non si allontana poi molto da quanto visto in Portal Knights, sebbene in questo caso i valori produttivi siano decisamente più elevati. Enshrouded ci catapulta in un'ambientazione dark fantasy di tipo medievale in cui il protagonista è il classico prescelto che si ritrova a dover affrontare una minaccia che sta lentamente conducendo l'umanità al collasso. È così che inizia la nostra avventura, interamente in terza persona, durante la quale dovremo ricostruire una città contando solo sulle nostre forze e quelle dei nostri compagni, visto che Enshrouded supporta un massimo di 16 giocatori sullo stesso server.

Quando si sono ritrovati a descrivere il gioco, gli sviluppatori hanno più volte ribadito che si tratta di un mix di Valheim e Zelda e, osservando il trailer, non sembra una definizione tanto lontana dalla realtà. Da una parte abbiamo infatti un'area a nostra completa disposizione in cui, tramite un sistema a blocchi non dissimile da Portal Knights, possiamo sbizzarrirci nella realizzazione di edifici e altri tipi di strutture che fanno uso dei tanti materiali disponibili. L'altra parte del gioco la si trascorre all'esterno, dove c'è un mondo aperto e liberamente esplorabile che gli sviluppatori hanno creato a mano e che quindi non si avvale di elementi procedurali.



Durante le scorribande nell'open world ci dedicheremo principalmente al recupero di materiali e risorse con cui ingrandire la base, ma gli sviluppatori hanno voluto dare ampio spazio anche all'esplorazione e al combattimento. Come si può notare nel trailer d'annuncio, il protagonista può avvalersi di un'ampia gamma di strumenti grazie ai quali sarà un piacere andare a zonzo per la mappa: potremo ad esempio raggiungere qualsiasi luogo impervio con il rampino, invece la tuta alare renderà più dolce l'atterraggio dopo una fase di volo dai punti più elevati. Se già l'ispirazione a Breath of the Wild è evidente dal modo in cui si può navigare per il mondo di gioco, sappiate che anche il combat system sembra prendere vari elementi dall'esclusiva Nintendo.

Sebbene la visione di alcune sequenze di gameplay ci avesse dato la sensazione che il sistema di combattimento fosse ispirato alle ultime produzioni FromSoftware, gli sviluppatori hanno voluto sottolineare che il modo in cui potremo attaccare e difenderci sarà molto più simile all'avventura con protagonista Link. Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni su tale componente del gioco, ma pare che potremo mettere alla prova le nostre doti da condottieri nel sottosuolo, dove si nascondono i nemici e i boss più coriacei la cui sconfitta ci garantirà l'accesso al bottino più ricco.



In Enshrouded vi è anche un albero delle abilità piuttosto articolato, il quale propone svariate ramificazioni con cui specializzarsi in determinati ruoli. Più nello specifico, sembrerebbe che al lancio il gioco permetta di svolgere il ruolo di guerriero, mago o arciere. Questo significa che non esiste un vero e proprio sistema di classi e che il giocatore può decidere con la massima libertà come sviluppare la build nel corso dell'avventura.

Un survival ‘leggero'

Vista l'assenza di una mappa generata proceduralmente, Keen Games ha potuto posizionare anche luoghi d'interesse in giro per il mondo di Enshrouded, così che questi possano fungere da setting per le varie quest. Sì, perché il gioco avrà anche una storia che verrà scandita da missioni principali e secondarie, alcune delle quali saranno probabilmente correlate alla progressione. Si presume quindi che il fabbro, ben visibile nel trailer, sia uno dei personaggi che potremo arruolare nel corso della storia, così da poter forgiare nuove armi ed armature da sfoggiare nel server.

Ovviamente non mancheranno nemmeno le meccaniche tipiche dei giochi di sopravvivenza, ma in questo gli sviluppatori hanno voluto essere chiari: Enshrouded sarà un survival lite. In parole povere, gli elementi relativi al sostentamento e al riposo del protagonista saranno presenti, ma nessuno di questi sarà cruciale per tenerlo in vita. Se per qualche motivo doveste dimenticare di bere o mangiare, quindi, non accadrà nulla e tali consumabili serviranno principalmente ad attivare bonus temporanei alle statistiche. Si tratta questa di un'ottima notizia, visto che spesso e volentieri la presenza di meccaniche di questo tipo tende a rovinare l'esperienza e a mettere eccessiva pressione sul giocatore.

Grafica e supporto post-lancio

È chiaro che sia ancora troppo presto per parlare del comparto grafico di Enshrouded, visto che il trailer che abbiamo visto in anteprima non è sufficiente a poter esprimere un parere sul gioco. Sembra però che gli sviluppatori stiano continuando ad usare il loro storico motore grafico, che qui ha subito un ulteriore upgrade rispetto a Portal Knights e consente di gestire spazi più ampi e una mole di strutture costruite dal giocatore decisamente più importante.



Probabilmente è anche grazie all'engine usato che Keen Games ha potuto inserire nemici più grossi, visto che nel corso del trailer possiamo osservare in azione creature molto diverse tra loro, molte delle quali sembrano essere protagonisti di boss fight in cui dovremo sudare parecchio per uscirne vivi.

Ma quand'è che potremo partire all'esplorazione di questo mondo? Stando alle parole del team di sviluppo, Enshrouded approderà ad agosto 2023 su Steam in accesso anticipato e, almeno per il momento, non vi sono piani troppo precisi sul futuro. L'intenzione sembrerebbe essere quella di rifinire il prodotto per tutto il tempo necessario e, una volta ottenuti i risultati sperati, procedere con la release finale sia su PC che sulle console di ultima generazione.



Ci è stato inoltre confermata la volontà di supportare il gioco a lungo dopo il lancio e ciò sarà possibile per via del fatto che, almeno questa volta, non vi saranno publisher di mezzo. Antony Christoulakis ha infatti dichiarato che l'interruzione al supporto post-lancio di Portal Knights è frutto di un ordine arrivato dall'alto, visto che il team aveva tutta l'intenzione di continuare a creare nuovi contenuti.



Per quel poco che abbiamo visto, Enshrouded ha sicuramente attirato la nostra attenzione per via della presenza di caratteristiche provenienti da prodotti che abbiamo amato nel corso degli anni e che, messe insieme, potrebbero dare vita ad un mix azzeccato. Dopotutto il team ha già dimostrato in passato di essere in grado di realizzare esperienze di questo tipo e un progetto del genere sarà determinante affinché la piccola software house possa finalmente fare un salto di qualità.