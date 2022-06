Ereban Shadow Legacy: l'ombra omicida

È innegabile che Starfield sia stato l'assoluto protagonista del recente Xbox & Bethesda Games Showcase (a questo proposito, avete già letto la nostra anteprima di Starfield?). Nel corso della conferenza allestita da Microsoft, però, hanno trovato spazio diverse altre produzioni interessanti, come ad esempio lo stealth platformer sviluppato da Baby Robot Games. Intitolato Ereban: Shadow Legacy, il prodotto esordirà su PC, Xbox One e Xbox Series X|S soltanto nella primavera del 2023 e sarà disponibile su Xbox Game Pass sin dal day one. Per ingannare la lunga attesa che ci attende, abbiamo raccolto tutte le informazioni finora divulgate dal publisher Raw Fury e ve ne proponiamo di seguito le nostre impressioni preliminari.

L'ombra omicida

Attraverso il sito ufficiale del progetto, il giovane studio spagnolo ha spiegato che Ereban: Shadow Legacy è ambientato in un universo fantascientifico morente e ricco di segreti. Protagonista della vicenda è l'agile ninja di nome Ayana, ossia l'ultima discendente di una stirpe antica e a lungo dimenticata, nonché dotata della sorprendente capacità di fondersi letteralmente con le ombre.

Indossati i panni della guerriera silenziosa quanto letale, i giocatori dovranno indagare sulla misteriosa relazione che lega gli antenati perduti di Ayana alla megacorporazione nota come Helios, che in un periodo non meglio specificato ha in apparenza risolto la crisi energetica del pianeta. Stando alle informazioni in nostro possesso, la missione intrapresa dalla shinobi solitaria la porterà a visitare le rovine di città ormai prive di vita e a infiltrarsi in strutture futuristiche creati sui resti dei templi originariamente appartenuti alla sua civiltà perduta. Nella sua lunga e tortuosa ricerca della verità, l'ultima Ereban dovrà infatti aprirsi la strada tra orde di robot tecnologicamente avanzatissimi e programmati per difendere con ogni mezzo possibile l'oscuro segreto della multinazionale, che sospettiamo sia in qualche modo responsabile di quanto accaduto alla sua gente.



Nonostante Ayana sia mossa tanto dalla necessità di scoprire sé stessa quanto dal giustificabile desiderio di pareggiare i conti, il team di sviluppo ha suggerito che questa, a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, non sarà affatto guidata da una sfrenata sete di vendetta. Laddove pensavamo già di doverci lasciare alle spalle un'infinita scia di crudeltà e distruzione, è stato spiegato che la ninja avrà la facoltà di scegliere se annientare senza pietà coloro che oseranno ostacolarla o limitarsi invece ad aggirare eventuali nemici.

A tal proposito, Baby Robot Games ha precisato che saremo a noi stabilire fino a che punto questa sarà disposta ad andare pur di scoprire la verità e che tutte le azioni della guerriera avranno delle conseguenze, suggerendo che l'approccio adottato dagli utenti potrebbe ripercuotersi addirittura sull'evoluzione del racconto. Un insistente sospetto, quello che si è annidato nel nostro animo, che del resto si ricollegherebbe all'ambizione dello studio con sede a Barcellona di plasmare esperienze ludiche originali e caratterizzate da storie avvincenti.

Gli strumenti della ninja

Vagamente ispirato ad Aragami e al suo sequel (per tutti i dettagli consultate la recensione di Aragami 2), Ereban: Shadow Legacy è un action stealth dal gameplay frenetico: al pari di Kurai, la nostra alter-ego può invero correre, saltare, arrampicarsi sui muri e fondersi con l'oscurità.

Chiamata "Shadow Merge", la sua abilità unica le consente inoltre di immergersi nelle ombre e di muoversi liberamente attraverso le suddette per scalare con facilità le pareti più vertiginose, raggiungere luoghi che altrimenti le sarebbero preclusi, spostarsi come un fantasma tra i nemici senza farsi notare e sfruttare le coperture per attaccarli di soppiatto. Quando Ayana si trova in luoghi non raggiunti da fonti di luce, il suo corpo diventa infatti scuro come la pece e può servirsi dell'oscurità per annientare i suoi avversari con un unico colpo ben piazzato. Tuttavia, se questa viene toccata anche solo per un istante da un raggio di luce, non solo la donna torna al proprio aspetto originale, ma la fusione con l'ombra si interrompe bruscamente, con conseguenze tutt'altro che desiderabili.



Durante le fasi in stealth sarà quindi imperativo evitare non solo la luce del sole, ma anche i fari del mecha che sorveglieranno le varie basi della Helios, che dopo averla individuata non esiteranno un solo istante ad assalirla in massa per acciuffarla e terminarla.

Sfortunatamente il trailer di annuncio di Ereban: Shadow Legacy è piuttosto breve e, oltre a non mostrarci l'interfaccia utente, non ci ha fornito alcuna informazione sulle armi della guerriera. Lo studio ha però annunciato che questa potrà fare affidamento non solo sull'abilità Shadow Merge e sull'affilatissima lama sfoggiata nel filmato, ma anche su una serie di gadget high-tech che, se combinati ai suoi poteri mistici, dovrebbero consentire ai giocatori di adottare in battaglia uno stile personale e consono alle proprie preferenze.



E dal momento che gli strumenti ad alta tecnologia dovranno essere creati dalla stessa Ayana, magari mescolando le risorse raccolte sul campo, possiamo dare per scontato che Ereban: Shadow Legacy includerà un sistema di crafting con cui ampliare e migliorare progressivamente l'armamentario della letale shinobi.



Considerando che il titolo esordirà in esclusiva temporale sulle piattaforme dell'ecosistema Microsoft soltanto a primavera, le occasioni per scoprire qualcosa di più sulle micidiali abilità di Ayana non mancheranno di certo. Continueremo insomma a seguirne lo sviluppo con pazienza e curiosità, augurandoci che nei prossimi mesi il publisher Raw Fury e lo studio Baby Robot Games si mantengano fuori dall'ombra.