Erica: Una nuova avventura interattiva in live action

Erica sembra un gioco Quantic Dream, ma non lo è: il concept alla base è il medesimo che accomuna le opere del team francese, ossia la volontà di costruire una narrazione totalmente interattiva e "cinematografica". Ma se sul versante della sceneggiatura Erica ha ancora molto da dimostrare per essere affiancato "qualitativamente" ai lavori di David Cage, sul fronte visivo si presenta con un'impronta filmica decisamente più marcata rispetto a quella di un prodotto come Detroit: Become Human. Questo perché l'avventura dello studio Flavourwork non fa uso di una modellazione poligonale o della CGI, bensì di riprese in live action, con attori in carne e ossa che recitano il proprio ruolo sui nostri schermi. E se l'idea alla base non è comunque particolarmente originale, a dare ad Erica una marcia in più rispetto a tanti altri congeneri, così sperimentali, è il sistema di interazione. Inserito nella collana Playlink, infatti, il titolo ci permette di controllare la protagonista, al pari di come avverrebbe in un classico "punta&clicca", non solo utilizzando un semplice Dualshock 4, ma anche tramite lo sfruttamento del touch dei nostri smartphone o tablet.

Lontano dalle tendenze social dei "party game" di cui il Playlink sembra farsi portavoce (ne è un esempio - a tal proposito - lo spassoso Dimmi chi sei), Erica è un gioco che andrebbe vissuto in solitaria, possibilmente in un ambiente silenzioso, con le luci soffuse, ricreando, in sostanza, l'atmosfera adatta per godersi un bel film al cinema o in TV. Nel corso dell'evento organizzato da Sony per presentare la line-up della sua strepitosa conferenza alla Paris Games Week, siamo stati accolti in una saletta molto elegante, che ricostruiva in parte lo stesso "setting" nel quale si muovevano i protagonisti del gioco. Allestito il mood adatto, insomma, il creative director Jack Attridge ci ha spiegato più nel dettaglio l'idea che sorregge la produzione, nonché tutti gli intenti ludo-narrativi che il team intende perseguire. Quella di Erica è una storia - al solito - di mistero e violenza. Traumatizzata da un indefinito evento accaduto in età infantile, l'omonima protagonista scopre che i suoi ricordi possono essere la chiave di volta per decifrare l'identità di un pericolosissimo assassino. Ma, a quanto pare, sarà proprio l'omicida a mettersi in contatto con lei: qual è il rapporto che li lega? Quale segreto si cela nelle memorie di Erica? E, soprattutto, quale sarà la conclusione della vicenda? Ecco, per quanto riguarda quest'ultima domanda, le risposte saranno molteplici.

Prevedibilmente, il gioco ci porrà dinanzi a bivi morali, dialoghi a scelta multipla e sequenze alternative che scombussoleranno le fila del racconto: i pensieri della protagonista e le azioni che può compiere ci vengono mostrati a schermo sotto forma di parole avvolte da una coltre di fumo, con un apprezzabile retrogusto noir, amabilmente contestualizzato con la fotografia dell'opera, che vira in modo limpido e palese in direzione di un'estetica da thriller di stampo hard boiled. Sin dai primi momenti di gioco, si nota come Erica possegga in realtà un duplice fine: da una parte la voglia di costruire un tipo di interattività più immersiva, dall'altro lo stimolo a coinvolgere il giocatore in una trama che sia al contempo empatica e straniante.

Flavourwork prova ad andare oltre la fruizione tipica del medium videoludico, intrappolando tra i suoi misteri anche gli spettatori poco amanti della recitazione digitale: la presenza sulla scena di un'attrice reale, Sofia Del Pizzo (star della recente serie tv Philip K. Dick's Electric Dreams), dovrebbe contribuire ad accrescere la partecipazione emotiva dell'utente, che dovrebbe quindi lasciarsi emozionare maggiormente dall'espressività di una donna "vera". Su carta, un assunto del genere potrebbe anche essere condivisibile: il problema, semmai, è che la prova attoriale di Sofia Del Pizzo ci è parsa talmente tanto "impostata" e poco naturale da infrangere l'illusione dell'immedesimazione. È vero che, stando alle parole del team, buona parte delle indagini verterà sulla capacità da parte del giocatore di "leggere" lo sguardo dei protagonisti, ossia capire dalle loro espressioni la differenza tra una menzogna ed una verità. Non è da escludere quindi che una simile recitazione assai "teatrale", eccessiva e schematica sia figlia di un'esigenza comunicativa: lasciandoci il beneficio del dubbio, ci limitiamo a sostenere che, allo stato attuale, la resa scenica degli attori di Erica non ci ha particolarmente colpito. Diverso, di contro, il discorso per quanto concerne la dinamica ludica dell'esperienza, tanto semplice quanto originale: il display del nostro smartphone, infatti, fungerà da estensione del pannello televisivo. Ad esempio, spostando a zig zag le dita sullo schermo potremo pulire la condensa dallo specchio che offusca il viso timoroso della protagonista, mentre sfiorandone leggermente la superficie - durante un primissimo piano - avremo la facoltà di smuovere delicatamente una piccola ciocca di capelli di Erica, come fosse una bambola.

Buona parte degli elementi dello sfondo subiranno l'effetto delle nostre sollecitazioni, da un portaoggetti (da aprire e chiudere a nostro piacimento con una flessione delle dita) fino ad arrivare ad un accendino, utilizzabile dopo aver mimato il gesto d'accensione con il cellulare. Allo stesso modo, potremo influenzare le scelte della nostra eroina, selezionando quali azioni compiere nelle fasi cruciali dell'avanzamento.

Flavourwork prova in sostanza a stimolare una fruizione "collettiva" e comunitaria nel momento in cui suggerisce la possibilità di imboccare differenti sentieri, suggerendo agli utenti di confrontarsi per decidere quale percorso intraprendere, magari durante un raduno serale in compagnia di amici. Erica, d'altronde, non vi porterà via più di un'oretta e mezza ad una prima run, con una durata similare a quella di un film. Al di là di piccoli guizzi di game design, l'opera è però ancora immersa in un limbo d'incertezze, a metà tra il videogioco ed il cinema, il successo ed il fallimento, la genialità e la banalità. Prima di "etichettare" questo peculiare esperimento ludico, tuttavia, sarà meglio attendere che scorrano tutti i titoli di coda.