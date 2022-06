Eternights: una curiosa fusione tra hack n slash e dating simulator

Osservando il trailer di annuncio di Eternights, interessante ibrido tra hack'n'slash e dating simulator caratterizzato da uno squisito stile anime, in molti abbiamo sospettato che il titolo presentato allo State of Play di giugno 2022 fosse un prodotto di fattura giapponese. Incuriosi dal cocktail di generi, al termine dell'evento abbiamo quindi compiuto alcune ricerche sul pressoché sconosciuto Studio Sai, scoprendo che il piccolo team indipendente è in realtà composto da creativi provenienti da diversi Paesi, non a caso Eternights è stato realizzato interamente in remoto. Avendo raccolto tutte le informazioni attualmente disponibili in rete, vi proponiamo di seguito le nostre impressioni preliminari sul titolo che nei primi mesi del 2023 esordirà su PS4, PS5 e Steam.

Il tempo scorre

Ambientato in un futuro post-apocalittico dove una misteriosa epidemia non meglio specificata ha trasformato buona parte degli esseri umani in mostri unicamente attratti dalla violenza e dal potere, Eternights è la storia di un adolescente - apparentemente muto e senza nome - alla ricerca dell'amore della propria vita.

Come spiegato dagli sviluppatori, lo scopo dei giocatori sarà quello di affrontare gli Infetti ricorrendo ai poteri speciali del cast, garantirne la sopravvivenza e soprattutto instaurare delle solide relazioni tra i vari protagonisti della vicenda. Apertamente ispirato a Persona 5 e alla sua massiccia componente slice of life (per tutti i dettagli rileggete la recensione di Persona 5 Royal), Eternights presenterà infatti un orologio e un calendario interno, che appunto obbligheranno gli utenti a spendere con parsimonia il tempo a propria disposizione e a organizzare con cura le attività giornaliere. Pertanto, ogni giorno avremo la possibilità di entrare nei dungeon per sconfiggere i mostri e rafforzare la squadra, esplorare terre desolate alla ricerca di preziosi rifornimenti o comunque restare in zone sicure per rafforzare i legami coi diversi confidenti, prendere parte a veri e propri appuntamenti, nonché sbloccare nuove abilità e incantesimi da utilizzare in battaglia.



Se da una parte il giocatore potrà insomma pianificare in totale autonomia la propria vita quotidiana, dall'altra occorrerà tenere sempre in mente che il superamento di determinati sotterranei presenterà delle scadenze ben precise: attraverso il trailer di annuncio abbiamo ad esempio appreso che, durante la settimana, un conto alla rovescia posizionato sotto il calendario ci ricorderà costantemente il numero di giorni mancanti all'evoluzione degli Infetti, al superamento di un firewall o altri eventi altrettanto catastrofici che, se presi sotto gamba o addirittura ignorati, condurranno senza dubbio ad un prematuro game over.

Anche perché le micidiali aree meglio note come "Wall" brulicheranno di pericoli, trappole ambientali, enigmi e mini-giochi da superare in fretta e furia, e sebbene il nostro alter-ego potrà sempre contare sul supporto dei suoi confidenti, il tempo a sua disposizione potrebbe rivelarsi insufficiente.



A proposito dei confidenti, un Tweet dell'illustratore LucidSky ha confermato che il protagonista sarà libero di instaurare delle relazioni amorose con ognuno dei cinque confidenti, il che lascia intendere la possibilità di formare delle coppie dello stesso genere. Caratteristiche che dovrebbero giovare non poco alla rigiocabilità del prodotto, che per di più includerà diversi filmati interamente in 2D e che cambieranno a seconda delle donzelle o dei giovanotti che decideremo di frequentare strada facendo.

L'anima action

Se la componente slice of life e le meccaniche legate alla sfera romantica si riveleranno con tutta probabilità il cuore pulsante dell'esperienza, va comunque ribadito che Eternights offrirà un frenetico sistema di combattimento in salsa hack'n'slash.

Dotato di poteri straordinari che, tra le altre cose, gli consentiranno di rigenerare il braccio mozzato nel pieno di una sanguinosa cutscene, il protagonista della storia si servirà appunto dell'arto ripristinato per sferrare dei ganci poderosi ed evocare una spada luminosa con cui tranciare a una velocità sorprendente le carni dei malcapitati Infetti che oseranno pararsi lungo il suo cammino. Non solo i quattro tasti frontali del controller permetteranno di scagliare degli attacchi basati su quattro diversi elementi e sfruttare a proprio vantaggio le debolezze e le resistenze dell'avversario, ma tra una combo e l'altra ci verranno proposti dei Quick Time Event, che se eseguiti correttamente faciliteranno non poco l'eliminazione dei bersagli più resistenti e voluminosi. Alcune clip di gameplay incluse nel trailer di annuncio lascerebbero inoltre pensare che il protagonista potrebbe non essere l'unico personaggio giocabile di Eternights: nelle suddette, del resto, la caparbia e combattiva studentessa di nome Yuna è immortalata durante l'esecuzione di un incantesimo esplosivo, mentre la dolce e timida Min si direbbe capace di erigere delle impenetrabili barriere con cui respingere gli assalti degli Infetti e proteggere il leader.



Descritta come un'appassionata di scienza, la geniale Sia potrà invece lanciare delle sfere di energia e all'occorrenza evocare una futuristica motocicletta che il nostro alter-ego impiegherà per avanzare rapidamente nei dungeon e sottrarsi a situazioni di pericolo.

Resta tuttavia da capire se Eternights metterà effettivamente nelle nostre mani un intero party di lottatori (similmente a quanto accade in genere nei JRPG) o se invece gli interventi appena descritti saranno delle mere azioni di supporto innescabili in caso di necessità. Un dubbio che avremo modo di fugare soltanto nei mesi a venire, quando il giovanissimo Studio Sai dovrà necessariamente illustrare al pubblico le varie meccaniche offerte dalla sua accattivante creatura ibrida.