Everywhere: una realtà multidimensionale open world dall'autore di GTA

La Gamescom 2022 ha voglia di infiammare gli ultimi giorni di questo torrido agosto, e lo fa aprendo le danze delle innumerevoli world premiere dedicandosi al primo assaggio di uno dei giochi più misteriosi di questi ultimi mesi. Sapevamo che Everywhere si sarebbe ispirato ai concetti di collaborazione visti in GTA Online, ma anche che Everywhere avrebbe strizzato l'occhio a Ready Player One per portata ed immaginario: dopo l'ultimo trailer di Everywhere dobbiamo ammettere che la foschia che circonda il progetto non si è ancora diradata, ma lo spiraglio mostrato a Colonia comincia a definire quantomeno l'estetica e l'ambizione del progetto.

Una realtà multiforme

La voce profonda che accompagna il logo di Everywhere in apertura di filmato lascia intuire le ambizioni di un racconto mitologico, accompagnando il primo scorcio di un panorama futuristico che ci trasporta in un piano della realtà dove la fantascienza ha imparato a convivere con la natura che la circonda, mentre le vette delle montagne sull'orizzonte si fanno beffa della gravità e galleggiano sognanti stagliandosi sull'arancio di un sole morente.



La telecamera si avvicina tagliando su uno stormo di uccelli ed avvicinandosi a quel simbolo che campeggia sul centro abitato del futuro, una E che si specchia nel proprio rovescio, che immaginiamo sarà in grado di collegare tra di loro i diversi mondi imbastiti dai Build a Rocket Boy.

Tra i sentieri desertici sfrecciano veicoli bassi e veloci, dai pneumatici così spessi da resistere al terreno accidentato delle loro strade, ma la nuova esperienza partorita dalla mente di Leslie Benzies non sarà incollata ad un solo mondo, perché le sue ambizioni lo hanno portato a creare un intero universo, ed il trailer ci lascia sorvolare su una silenziosa radura immersa nel verde, così come tra i flutti di lava che eruttano lapilli incandescenti.



A sottolineare come ogni singolo mondo non sia che una piccola, infinitesimale frazione di quel vastissimo cosmo imbastito dagli sviluppatori, la telecamera si allontana inondando lo schermo di innumerevoli schermate, ognuna collegata a quelle due criptiche E incollate tra di loro: un logo che unisce e raccoglie intorno a sé le varie realtà esplorabili, da soli oppure insieme ad amici o sconosciuti.



Se l'estetica del titolo non sembra sussultare per originalità in termini di mondi immaginari, bisogna però ricordare come l'obbiettivo designato dal team di sviluppo punti in maniera decisa alla vastità di questo universo più che ad un singolo panorama mozzafiato, dunque nell'analisi complessiva sarà di certo fondamentale capire quali vette saranno state raggiunte su questo complicatissimo fronte.

Tutti i colori dell'universo

Build a Rocket Boy è una squadra messa insieme relativamente da poco, ed anche se nel tempo ha accolto diversi veterani della game industry bisognerà capire se le ambizioni di rinnovamento non si siano trasformate in mera pretenziosità, perché il confine tra i due è fin troppo labile e solo il prodotto finale potrà sbrogliare la spinosa matassa. Ambientazioni cyberpunk ed estetiche dalle geometrie futuristiche si alternano ad eventi quotidiani ed anche comprensibili, come la lobby dove è possibile chiacchierare e riprendere il fiato dopo l'ennesima incursione su un mondo ostile.

Tra gli spiragli che si susseguono senza sosta c'è infatti anche uno scampolo di gameplay nelle sue fasi da shooting, che per tonalità cromatiche e impostazioni della telecamera ricorda in qualche modo Fortnite e le sue mille esplosioni, ma trovano spazio anche fasi di guida con svariate vetture, intente a percorrere le strade di quelle realtà osservate in precedenza, così come sezioni di platforming tra salti e allunghi per raggiungere l'obbiettivo.



Il trailer di Everywhere vuole stupire gli spettatori con la quantità soverchiante di eventi possibili, accendendo la luce dell'immaginazione nella testa di chi guarda nella speranza che essa colmi l'assenza di informazioni concrete, cercando al tempo stesso di deviare l'attenzione da alcuni dettagli meno riusciti come la qualità delle texture e delle animazioni, anche se i lavori su questo fronte potrebbero portare anche a netti miglioramenti.



Everywhere promette una mole di contenuti spaventosa all'interno del suo logo, dando finalmente ai frementi giocatori un concetto sul quale aggrapparsi, una forma che desse vita a quelle dichiarazioni di avventura, scoperta e creatività da condividere in multiplayer. I ragazzi capitanati da Leslie Benzies, una delle menti dietro a GTA, hanno deciso di sfidare i limiti imposti dal medium videoludico attuale, dando forma ad un'esperienza condivisa che abbracciasse diversi generi e mettesse al primo posto l'inventiva dell'utente, ma senza dimenticare una componente più "classica" e totalmente cucita attorno al giocatore.

A questo si riferisce la parte finale del trailer, con quelle brevi e slegate sequenze che lasciano intravedere quella che potremmo definire la modalità storia di Everywhere: all'apparenza una sorta di thriller sci-fi e dalle mire stellari, tra un razzo in procinto di partire per lo spazio ed equazioni che non promettono nulla di buono, mentre il protagonista ha ricordi confusi di esplosioni ed iniezioni subite.



La fittissima nebbia che avvolge Everywhere ha dunque cominciato a diradarsi, ma lo sta facendo con timidezza e riserbo, perché la strada da percorrere è ancora lunga, ma gli sviluppatori promettono che questo titolo dalle enormi pretese verrà pubblicato nel corso del 2023. I mesi che ci separano dalla sua uscita saranno d'ora in avanti sicuramente più ricchi di informazioni, mentre per il momento l'unica certezza è che Everywhere ha intenzione di cambiare per sempre la definizione di videogioco.