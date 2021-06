Evil Dead The Game: il ritorno di Ash Williams

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Esistono personaggi iconici che ormai hanno trovato posto nella cultura pop e nel cuore di molti affezionati. Ash Williams è uno di questi: un commesso come tanti che si ritrova a vivere un incubo tremendo, capace di segnare per sempre la sua vita. Almeno, questo è ciò che mostrava il leggendario film de La Casa (in originale The Evil Dead) nel lontano 1981. Dal lungometraggio horror ne è stata tratta una trilogia e, dopo più di vent'anni, una serie televisiva, ma Ash ha spesso fatto cantare la sua motosega anche nel mondo dei videogiochi.



A pochi mesi dall'annuncio ufficiale, Evil Dead The Game si è mostrato in tutto il suo sanguinoso fascino durante il Summer Game Fest di Geoff Keighley. Dietro il progetto c'è uno studio strutturato come Saber Interactive, e il gameplay promette di darci una sana dose di azione a tinte horror. In attesa di novità, quindi, ecco quello che sappiamo sul ritorno del Necronomicon.

Boomstick

Se non siete cresciuti negli anni 80' è probabile che abbiate sentito nominare solo la recente serie Ash vs Evil Dead, lo show dell'emittente americana Starz e prosieguo della trilogia filmica de La Casa. Il film che ha segnato l'esordio del regista Sam Raimi, prodotto con pochi dollari e molta fantasia, era un horror nudo e crudo, ma negli anni si è trasformato in altro.

Miscelando sempre più elementi comici allo splatter, Raimi ha donato all'attore Bruce Campbell il "ruolo di una vita", quello del bislacco eroe Ash Williams. Un uomo capace di aprire le porte dell'inferno e liberare una legione di demoni sulla Terra solo per aver usato le pagine del Necronomicon, il libro dei morti rilegato in pelle umana, come cartina con cui rollare uno spinello. In poche parole un disastro ambulante in grado di combinare disastri biblici, ma anche l'unico in grado di porvi rimedio. E parliamo di rimedi in grande stile. Fucile in una mano e sega circolare montata sul braccio monco, Ash come detto in precedenza è diventato un personaggio di culto, anche grazie alla pellicola l'Armata delle Tenebre, in cui il nostro combina guai finisce nel medioevo alla corte di Enrico il Rosso. Poi l'oblio, e la serie televisiva già citata che lo ripesca a trent'anni dalle sue ultime avventure: imbolsito e povero, ma capace ancora di strappare un sorriso. Riavere non solo Ash, ma tutto l'universo di Evil Dead in un singola produzione (come dimostrato dai personaggi giocabili), non è quindi un fatto da poco per chi ha a cuore l'universo del Necronomicon. Ma in che modo Saber Interactive ha pensato di riportare alla luce il Demone Kandariano in grado di possedere qualsiasi essere umano?

"Tu sei il Re di due sole cose..."

Sin dal reveal risalente ai Game Awards si poteva notare come in Evil Dead The Game gli sviluppatori avessero optato per una formula cooperativa: quattro eroi, provenienti da un roster che pesca a piene mani dalle pellicole e dalla serie televisiva, impegnati in scontri contro i "deadites" (il nome che indica gli umani posseduti dal Necronomicon e trasformati in mostri).



Il gameplay del Summer Game Fest pare aver chiarito come il cuore del gioco sia una modalità multiplayer asincrona 4 vs 1, in cui il team degli umani ha il compito di raccogliere le pagine del Libro dei Morti, i nastri con le ricerche dell'archeologo Raymond Knowby e altri artefatti leggendari per dar vita al rituale che rispedirà i demoni nel proprio inferno.

Dall'altro lato un utente potrà prendere possesso di diverse creature per assicurarsi che sia il male a trionfare. Al netto della mancanza di informazioni su altre modalità, o la semplice possibilità di lanciarsi in partite contro la CPU (Saber d'altronde ha collaborato anche in World War Z), Evil Dead: The Game ha di certo stuzzicato soprattutto i fan dell'universo creato da Sam Raimi.



Al netto dei facili paragoni con produzioni come Friday The 13th The Game o Predator Hunting Grounds (ecco la nostra recensione di Predator Hunting Grounds), però, il gameplay si è dimostrato accattivante, specialmente nella cura delle animazioni dedicate agli scontri corpo a corpo. Ogni personaggio è infatti dotato di un'arma per la distanza ravvicinata (solo alcuni sembrano avere bocche da fuoco), e può porre fine alla seconda vita di un deadita con mosse finali decisamente macabre e splatter. Più avanti bisognerà comprendere quali doti e abilità avranno i diversi eroi, dato che Saber ha attinto davvero a ogni produzione legata a Evil Dead, costruendo un roster con molti volti noti (e perfino una doppia versione di Ash).

Sul fronte opposto anche le creature sembrano avere diverse possibilità offensive, e nei casi dei multiplayer asincroni il segreto è tutto nel bilanciamento tra gli eroi e gli avversari. Purtroppo, il risicato gameplay non è stato in grado di sciogliere questi dubbi, e bisognerà attendere una demo anche per comprendere la bontà del gameplay costruito da Saber Interactive. Ciononostante, i fan di Ash avranno già segnato il titolo sulla lista dei sorvegliati speciali, dato anche l'enorme mole di citazioni che si intravedono perfino nelle mappe. Non ci vorrà comunque molto tempo per imbracciare nuovamente il boomstick, giacché Evil Dead: The Game è previsto entro l'anno su tutte le piattaforme in commercio.