Evil West: a caccia di vampiri in salsa Steampunk

Il nuovo progetto di Flying Wild Hog - lo studio autore del franchise di Shadow Warriors - si è tenuto lontano dai nostri radar per un intero anno, prima di tornare a mostrarsi sul medesimo palco sul quale era stato annunciato esattamente dodici mesi prima. In occasione dei The Game Awards 2021, infatti, i ragazzi di Flying Wild Hog hanno rivelato il primo video di gameplay di Evil West, consentendoci di apprendere tanti dettagli succulenti sullo sparatutto volto a reinterpretare in chiave steampunk il mito della frontiera americana. Giacché il titolo esordirà su PC, PlayStation e Xbox nel corso del 2022, ne abbiamo esaminato attentamente le meccaniche di gameplay, al fine di comprendere meglio le potenzialità del nuovo action game in terza persona dagli autori di Shadow Warriors.

A caccia di vampiri

Al momento non disponiamo di molte informazioni sull'impianto narrativo di Evil West, ma come accennato nell'introduzione, il titolo è fortemente basato sul mito dell'Olt West, rimescolato a questo giro con sfiziosi elementi steampunk. Un'oscura minaccia sta consumando lentamente la frontiera americana e la sopravvivenza stessa della razza umana è messa a rischio da vampiri, demoni e altri orrori di ogni tipo. L'ultima linea difensiva volta a proteggere l'umanità dai raccapriccianti mostri emersi dalle tenebre è rappresentata dagli agenti di un istituto assolutamente top-secret che appunto danno la caccia alle suddette bestie.



Visivamente accostabile alla classica figura dello sceriffo, il protagonista di Evil West è uno degli ultimi agenti dell'associazione segreta e il suo compito è quello di annientare quanti più vampiri possibili per salvare gli Stati Uniti. Una volta vestiti i suoi panni, i giocatori dovranno quindi gettarsi a capofitto in una campagna basata sulla storia, farsi strada tra le immonde creature della notte e diventare letteralmente i supereroi di un Far West all'apparenza spacciato.

Per raggiungere tale obiettivo, il personaggio principale di Evil West avrà accesso a un arsenale davvero notevole e di tutto rispetto, che nel mezzo della lotta permetterà agli utenti di passare rapidamente da uno strumento di morte all'altro e di adeguarsi alla situazione. Nonostante la durata esigua di appena sessanta secondi, il primissimo video di gameplay del titolo ci ha suggerito innanzitutto che il cacciatore di vampiri porterà con sé una vasta gamma di armi da fuoco, come fucili o mitragliatrici, non a caso durante il filmato è possibile ammirare sulla sua schiena un armamentario invidiabile.



In base alla natura del nemico fronteggiato, però, questo potrà ad esempio ricorrere ad un lanciafiamme per creare attorno a sé un cerchio di fuoco e tenere a bada i mostri circostanti, per poi annientarli uno per uno utilizzando degli artigli metallici à la Wolverine.



Sebbene le armi da fuoco e il combattimento sulla media distanza rimarranno plausibilmente il focus principale, Evil West sembra voler andare incontro ai giocatori che prediligono invece il corpo a corpo e lo scontro ravvicinato, non per nulla il protagonista potrà sfruttare il proprio fisico nerboruto (e l'equipaggiamento corazzato) per esibirsi in raffiche di pugni e calci devastanti, rubare le armi degli avversari per trucidarli in modi alquanto brutali o in alternativa produrre delle potenti scariche elettriche con l'apposito guanto e seminare il caos sull'intero campo di battaglia.

Oltretutto, si direbbe che l'elettricità potrà essere utilizzata anche per eseguire dei fulminei scatti laterali o generare delle barriere con cui bloccare gli attacchi in entrata e al tempo stesso folgorale gli assalitori. Con un simile arsenale, Evil West permetterà quindi agli utenti di scatenare l'inferno e personalizzare il gameplay a seconda delle proprie preferenze.



Affrontabile sia in solitaria che in co-op, abbiamo appreso che il prodotto fornirà continuamente ai cacciatori delle nuove risorse con cui migliorare le armi e gli strumenti da caccia. Evolvendo i propri perk per sbloccare nuove opzioni e massimizzare la maestria nell'uccisione delle orde soprannaturali, i giocatori avranno insomma tutti gli strumenti necessari per sopravvivere in un Far West più strano e stilizzato che mai, scoprirne i miti e le leggende e soprattutto salvare l'America dalle orribili creature assetate di sangue umano.

Anche sommando gli asset recenti e quelli dello scorso anno, finora abbiamo visto davvero poco di Evil West, ma una cosa è certa: il frenetico e tamarro action game di Flying Wild Hog e Focus Entertainment è contraddistinto da un look irresistibile. Se al momento preferiamo non pronunciarci ancora circa mostri e ambientazioni, l'aspetto del personaggio principale ci ha davvero colpiti.



Col suo vestiario in cuoio e pelle, senza dimenticare le appariscenti e dettagliatissime armi che trasporta, lo sterminatore protagonista dell'ultimo trailer trasmette una palpabile aggressività che ben si addice alle tematiche e ai colori oscuri della produzione.