Exoprimal: uno sparatutto con i dinosauri da Capcom, ma non è Dino Crisis

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

L'ultimo State of Play (ecco il riassunto e tutti gli annunci dello State of Play di marzo) avrebbe potuto essere meno trattenuto sul fronte di nuovi annunci o attese apparizioni, questo è vero, ma in realtà qualche progetto interessante lo ha ospitato, a partire dall'Exoprimal di Capcom. Questo sparatutto in terza persona co-op gira in RE Engine e promette di regalare degli appassionanti scontri tra valorosi combattenti in Exocorazza e... dinosauri provenienti da misteriosi portali. Tra distruttibilità ambientale, fiumi di piombo e un pizzico di strategia - che si traduce nella possibilità di cambiare corazza in partita per far fronte agli assalti delle orde di dinosauri - il titolo diretto da Takuro Hiraoka potrebbe rivelarsi una gradita sorpresa quando debutterà nel 2023 su PC e le due generazioni di PlayStation e Xbox, ecco perché abbiamo deciso di parlarne.

L'ombra dei killer preistorici...

Gli eventi di Exoprimal sono ambientati in un futuro non lontano, nel 2043, e ci raccontano di un'umanità che da un giorno all'altro si ritrova ad affrontare una nuova forma di paura, legata peraltro a un passato ormai remoto. Da misteriosi vortici che si aprono nel cielo infatti spuntano centinaia di dinosauri d'ogni tipo, dai Velociraptor, ai temibili Triceratopi, fino agli inarrestabili T-Rex, e danno inizio a una campagna di morte che mette a rischio la sopravvivenza stessa del genere umano.

Come spesso accade nelle storie di questo tipo, sono i grandi colossi della tecnologia ad approntare una soluzione per dare una chance di sopravvivenza alle persone e quella di Exoprimal non fa eccezione: la multinazionale Aibius infatti sviluppa Leviathan - un'IA di nuova generazione capace di prevedere le zone dei nuovi attacchi - ma anche delle Exocorazze dall'altissimo potere distruttivo. A indossare questi prodigi d'ingegneria bellica troviamo gli Exocombattenti, che dopo un breve addestramento vengono spediti in battaglia in squadre capaci d'infliggere offensive devastanti alle orde preistoriche. In sostanza, nelle missioni della campagna chiamata Dino Survival, le squadre di Exocombattenti saranno chiamate a sfidarsi tra loro, completando per prime una serie di obiettivi legati sia alla "macellazione" di dinosauri, sia al trasporto di carichi di primaria importanza. In realtà il PvE potrebbe trasformarsi in un vero e proprio PvP a squadre, perché a quanto pare Leviathan potrebbe chiedere alle unità di scontrarsi direttamente, per motivi su cui al momento non possiamo fare luce.



A proposito dell'IA, abbiamo appreso che non ci darà solo degli ordini ma che ci fornirà pure un vivo supporto in battaglia, tra i briefing e le indicazioni su come procedere all'interno delle missioni. Il Producer e il Game Director a tal proposito hanno dichiarato che queste cambieranno a seconda delle abilità della squadra, forse addirittura sul fronte degli sviluppi di trama, ecco perché siamo curiosi di scoprirne l'effettiva varietà. Il rischio di ritrovarsi di fronte a un set di obiettivi limitato d'altra parte è più che reale in produzioni di questo tipo, un discorso questo che possiamo estendere agli sviluppi sul fronte narrativo.



In primis, ci auguriamo che i compagni d'arme visibili nel trailer siano stati sufficientemente caratterizzati, con delle personalità in grado di emergere tanto nelle cutscene quanto sul campo di battaglia e, in secondo luogo, vorremmo che la trama avesse uno svolgimento "compiuto", così da motivare ulteriormente i giocatori a restare nel mondo di Exoprimal. Fatte queste considerazioni di base, perché tanto ancora c'è da scoprire sulla produzione di Capcom, è arrivato il momento di soffermarsi sulle grandi star del gioco: le Exocorazze.

... da fare a brandelli

Nel video d'annuncio di Exoprimal è possibile vedere vari tipi di Exocorazze in azione, che - a differenza dei semplici uomini che le indossano - rappresentano una minaccia letale per i dinosauri. Neanche a dirlo, nel gioco finale potremo provare un buon assortimento di armature, le cui differenze si spingeranno ben oltre il mero aspetto estetico.

Cominciando dalle tre classi disponibili, nel gioco di Capcom potremo vestire i panni di un combattente d'Assalto, specializzato nella macellazione di nemici da media e lunga distanza, quelli di un guerriero Colosso - la prima difesa contro le orde di bestie - o di un operatore dedicato al Supporto, capace ad esempio di riparare le corazze degli alleati e di potenziarne le capacità. Oltre al discorso delle classi di base, in Exoprimal sarà vitale imparare a utilizzare anche le corazze del medesimo tipo, perché ad esempio una potrebbe servirsi di armi da fuoco (Deadeye), mentre l'altra di armi da mischia e colpi energetici (Zephyr). Probabilmente, ciò andrà a rendere ancor più interessante quella che è un'altra delle caratteristiche distintive del gameplay, da ricercarsi nella possibilità di cambiare Exocorazza nel bel mezzo degli scontri. Certo, per alcuni secondi il nostro Exocombattente sarà più esposto agli attacchi dei dinosauri ma non abbiamo dubbi sul fatto che questa feature aggiungerà un bel po' di pepe e tatticismo a scontri che richiederanno un attento gioco di squadra per poter essere vinti.



Sapersi coordinare con gli alleati, magari attivando gli scudi di Roadblock per trattenere i Raptor e dar loro la possibilità di "cambiarsi", sarà imperativo per portare a casa la battaglia e arrivare a fare i conti coi bestioni più imponenti dell'orda, sui quali al momento è impossibile dire altro. Una cosa è certa: le animazioni e le fattezze del T-Rex in RE Engine ci hanno fatto impazzire e speriamo che anche le bestie volanti e gli altri "boss" siano stati realizzati con la medesima cura.



A patto di poggiare su di un combat system sufficientemente profondo e articolato, in altre parole, le carneficine di Exoprimal sembrano avere le carte in regola per essere sorprendenti e appaganti, soprattutto se i vari tipi di corazza risulteranno ben bilanciati ed egualmente efficaci nel condizionare le sorti della guerra.

Sul fronte prettamente grafico, il titolo di Capcom sembra fare un buon uso del RE Engine, pur senza pretendere di superare le vette qualitative raggiunte negli ultimi capitoli di Resident Evil. In compenso però, oltre a puntare tutto sulla grande quantità di nemici a schermo, sembra proprio che gli sviluppatori si siano impegnati nel realizzare ambientazioni dal buon livello di distruttibilità, si pensi ad esempio alle vetrate di del palazzo che cedono sotto il peso di un'orda di Raptor o alle mura del un palazzo devastate dalla carica del Triceratopo.



Insomma, anche in questo senso Exoprimal è riuscito a destare la nostra curiosità, ecco perché continueremo a tenervi informati su questo particolare multiplayer co-op di cui presto conosceremo altri dettagli.