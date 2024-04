F1 24: la fisica è fondamentale in un gioco realistico sulla Formula 1

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Quest'anno l'uscita del nuovo F1 di Codemasters, fissata per il 31 maggio su PC e console Xbox e PlayStation di vecchia e attuale generazione, arriva leggermente in anticipo rispetto alle stagioni passate ed inizia oggi la nostra marcia di avvicinamento alla recensione. Qualche giorno fa abbiamo assistito ad una presentazione a porte chiuse delle principali novità del nuovo corsistico di EA, e nei prossimi giorni approfondiremo diversi aspetti del gioco che sono stati oggetto di un deciso rinnovamento. Oggi cominciamo parlando delle novità riguardanti la fisica e il comportamento dell'auto.

Nuovo sistema per le sospensioni

La prima novità concerne il sistema fisico che gestisce le sospensioni, che è stato completamente ricostruito, sia per le auto di F1 che per quelle di F2. Le modifiche riguardano il modo in cui la sospensione reagisce ai cambiamenti di campanatura e convergenza, alle sollecitazioni degli ammortizzatori al passaggio sui cordoli, o ai repentini trasferimenti di carico causati sia lateralmente dai cambi di direzione, sia sull'asse longitudinale in fase di accelerazione o frenata.

Tutte queste dinamiche non solo saranno visibili ad occhio nudo, ma dovrebbero risultare più accurate anche pad o volante alla mano. Ad accompagnare tutto questo ci sarà la possibilità di gestire singolarmente l'assetto di ognuna delle sospensioni in base alle caratteristiche del tracciato e al proprio stile di guida.

Nuovo modello fisico per gli pneumatici

Novità importanti riguardano anche il funzionamento degli pneumatici e questo è in parte anche una conseguenza del nuovo modello fisico delle sospensioni di cui sopra. Tanto per cominciare il comportamento più accurato delle sospensioni rende "dinamica" la superficie di contatto della gomma con l'asfalto, che varia in maniera realistica in base ai carichi e alla geometria delle sospensioni che viene impostata in fase di assetto.

Lo pneumatico inoltre dovrebbe interagire in maniera più realistica con l'ambiente, ma questo aspetto non è stato approfondito ulteriormente. Sarà forse lecito aspettarsi deformazioni della gomma al passaggio sui cordoli, o in curve che prevedono un importante trasferimento di carico su un lato? Ciò che più ha destato la nostra curiosità però è la promessa di un nuovo modello di usura dello pneumatico, che adesso tiene conto anche della temperatura come fattore determinante sia della tenuta di strada che soprattutto del consumo della gomma. La durata delle coperture dunque è direttamente correlata alle temperature e gli sviluppatori si dicono convinti che questo modello conferisca al giocatore più controllo sulla gestione e sul consumo della gomma e che la dolcezza degli input che si danno al volante sarà molto più determinante rispetto al passato (qui la recensione di F1 23), con la conseguenza di avere anche più margine decisionale in termini di strategia dei pit stop. Segnaliamo anche che, in virtù dell'importanza delle temperature, è stato rivisto il comportamento degli pneumatici sul bagnato ed è ora cruciale andare a cercare di tanto in tanto le zone più umide della pista, per evitare il surriscaldamento e la conseguente perdita di aderenza.





Aerodinamica

Sembra molto interessante anche il lavoro che è stato svolto sull'aerodinamica delle vetture. Il bilanciamento aerodinamico, specialmente per quel che riguarda l'altezza da terra, ha ora un impatto maggiore rispetto a prima.

È stato rivisto l'effetto della scia e del DRS, con quest'ultimo che è direttamente influenzato dal carico aerodinamico che viene attribuito all'ala posteriore e soprattutto è stato fatto un lavoro specifico per ogni singolo team, al fine di riprodurre i punti di forza e le debolezze delle varie scuderie in questo ambito. Gli sviluppatori ci hanno fatto l'esempio della Williams, che nella scorsa stagione andava fortissimo nei tracciati a basso carico aerodinamico, mentre andava in sofferenza su piste più lente; ecco, in F1 24 dovremmo poter avvertire le differenze tra le varie vetture in materia.

Più controllo sulla power unit

Abbiamo infine qualche novità di rilievo anche in merito alla power unit. Tanto per cominciare, in fase di setup dell'auto è ora possibile gestire anche il freno motore, che ha un impatto notevole nelle fasi di "lift & coast", quando si cerca di minimizzare i consumi.

A tal proposito sono state riviste anche le mappature della power unit al fine di ridurre lo spreco di energia e conferire al giocatore un controllo più profondo della carica della batteria. Inoltre in F1 24 saranno disponibili tutte le modalità di erogazione dell'ERS in ciascuna sessione, a differenza di quanto accadeva in passato. Sembra insomma che il team di sviluppo abbia messo pesantemente mano al sistema di guida e le novità che ci vengono prospettate sembrano tutt'altro che marginali. Non ci resta che attendere una prova su pista per verificare se questi elementi avranno davvero l'impatto promesso, ma nel frattempo continuate a tenere d'occhio l'homepage di Everyeye.it perché la nostra copertura su F1 24 è appena cominciata e torneremo presto da voi con altre succose novità!