Fable: la favola rinasce, ma senza Peter Molyneux sarà ancora affascinante?

Come emerso nel nostro riassunto dell'Xbox Games Showcase 2023, l'evento ci ha fornito chiare indicazioni su quelli che saranno i titoli che ci accompagneranno nel futuro della divisione di Microsoft (qui l'anteprima di Senua's Saga Hellblade 2). E quale modo migliore per aprire questa manifestazione se non con uno dei giochi più attesi e bramati dall'intera fanbase Xbox? A più di due anni dall'annuncio e dalla successiva scomparsa dai radar, Fable è tornato a mostrarsi in un trailer realizzato con sequenze in-game, tratte da una build della versione Xbox Series X.



Un deciso colpo di spugna che estingue le paure sullo stato di salute del progetto: Playground Games conferma di essere all'opera sul suo primo RPG e che i lavori stanno procedendo a gonfie vele. Il team inglese con sede a Leamington, dunque, si prende l'onere e l'onore di rilanciare l'amata e ambiziosa saga fantasy partorita dalla mente di Peter Molyneux e dell'ormai defunta Lionhead Studios. Si tratta di un autentico 'passion project' che, secondo quanto afferma Matt Booty di Xbox Game Studios, si prenderà tutto il tempo necessario per dimostrarsi all'altezza delle aspettative degli appassionati.

Fare le cose in grande, anzi in modo gigante

Il trailer si è aperto con il personaggio di Dave, un "appassionato di ortaggi" che, inquadrato come se stesse tenendo un'intervista, ha dato inizio a un'invettiva contro la figura degli eroi. Interpretato dall'attore comico Richard Ayoade, già apprezzato nella divertente serie TV The IT Crowd, l'uomo afferma che l'era degli eroi, con "i loro zigomi pronunciati e le loro armi esageratamente sproporzionate", è finita.



È tempo di lasciare spazio a una nuova epoca di innovatori come lui, a dei veri illuminati capaci di conquistare nuove vette grazie all'agricoltura e alla coltivazione della frutta. Bisogna dire basta a questi individui che si aggirano nella notte a caccia di creature leggendarie da sfidare in battaglia: è ora di impegnarsi per ottenere un futuro migliore.



Dave non ha nemmeno il tempo di finire la frase, perché viene interrotto da un rumore proveniente dalla stanza adiacente. Quindi si alza per indagare ed è qui che comprendiamo le sue reali dimensioni: si tratta di un gigante, proprio una delle creature mitologiche che spesso finiscono nel mirino degli eroi che tanto disprezza.

Con una manovra vistosamente ispirata al celebre racconto di 'Jack e il Fagiolo Magico', un'eroina ha scalato la pianta che conduce all'abitazione di Dave e ora si ritrova su un colossale tavolo nel suo salotto. Fin dalle prime battute è facile intuire come il consueto stile scanzonato e irriverente tipico di Fable sia rimasto intatto: scommettiamo infatti che sarà alla base dell'intera esperienza. L'accorata filippica del gigante circa l'importanza dell'agricoltura, le reazioni sui volti dei due personaggi quando si trovano faccia a faccia e i calibrati tempi comici della narrazione, parlano di un gioco dalle atmosfere leggere ma che, proprio come i suoi illustri predecessori, potrebbe alternare momenti spiccatamente ironici a situazioni di rara epicità. Non vediamo l'ora di scoprire come Playground Games abbia bilanciato queste anime della saga. Il gigante inizia a inseguirla in giro per la casa mentre la minuta protagonista cerca di sfuggire all'ira del suo mastodontico avversario, sfruttando le sue dimensioni. Ed è qui che possiamo dare un fugace sguardo ai primi frammenti di gameplay provenienti da questa nuova interpretazione di Fable.

Inseguimento colossale

Il gioco, che darà certamente spazio alla libera esplorazione di un mondo fantasy ricco di personalità, potrebbe dar spazio a delle sezioni più lineari e scriptate, in nome della prosecuzione del racconto. Sacrificare in alcuni frangenti un po' di libertà d'azione per offrire scene più spettacolari e dal piglio cinematografico potrebbe contribuire alla costruzione di una narrativa più coinvolgente di quella vista nei già ottimi capitoli originali.



Vediamo, infatti, la nostra alter-ego che schiva i colpi di martello vibrati dal gigante; scappa attraverso un muro di fiamme mentre la telecamera zooma alle sue spalle per incrementare la drammaticità del momento; utilizza una trappola per topi sulle dita del nemico per guadagnare un po' di tempo prima di essere, inevitabilmente, catturata e esibirsi in un'esilarante imprecazione in primo piano.



A ben vedere, la clip offre anche qualche piccolo suggerimento sugli elementi che potrebbero far parte del sistema di combattimento: a pochi secondi dall'inizio si può notare l'eroina che incrocia le spade con un gruppo di banditi nel cuore della foresta, facendo poi uso di una basilare magia del fuoco e di qualche coreografico colpo di grazia per disfarsi rapidamente degli avversari.

Sempre durante questo breve scambio, il team ha voluto stuzzicare i fan anticipando alcuni dei nemici che ci troveremo ad affrontare, che spaziano dai già citati duellanti umani a creature decisamente più spaventose come quello che ha tutta l'aria di essere un feroce licantropo dai denti affilatissimi. Al momento, ovviamente, non ci sono ulteriori notizie sulla struttura del mondo di gioco, sulla permanenza del tradizionale sistema di moralità o su qualunque altro ingrediente che possa far parte della struttura ludica di questa nuova fatica del team di Leamington ma possiamo dire di essere sollevati anche solo dal fatto che il progetto sembri indirizzato sulla giusta strada. Fable è un nome storico della divisione Xbox e il collettivo a cui le sorti della serie sono state affidate è ricco di creativi di talento. Ad ogni modo, Playground Games ha tanto da dimostrare, visto il genere che sta esplorando, eppure questo contatto con la produzione ci ha fornito qualche rassicurazione in tal senso.



Il Forzatech sembra effettivamente una buona base per un action RPG: l'impatto grafico generale, le ottime animazioni facciali dei protagonisti e i modelli di personaggi secondari ed elementi scenici sembrano di ottima fattura, al pari del sistema di illuminazione che riempie di colore la terra in cui vivremo gli eventi narrati. In definitiva, questo spiritoso video ci ha lasciato buone sensazioni circa la bontà del progetto Fable.

Il nuovo titolo di Playground Games è ben lontano dall'essere pronto per la distribuzione ma già da ora ha l'aria di essere particolarmente ispirato, ecco perché attendiamo il giorno in cui ci verrà mostrato più nel dettaglio.