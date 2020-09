Fall Guys Stagione 2: tutte le novità, ecco cosa aspettarsi

Il successo esplosivo di Fall Guys: Ultimate Knockout (ricordiamo che è il gioco più scaricato nella storia del PlayStation Plus) ha colto di sorpresa Mediatonic, team di sviluppo che si è ritrovato a dover concentrare gran parte delle proprie forze sulla stabilizzazione dei server. Il momento più difficile sembra però essere passato ed è giunta l'ora di pensare al futuro del titolo e al suo supporto con nuovi contenuti in maniera tale da consolidarne pienamente il successo. Nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2020 abbiamo infatti potuto dare una prima occhiata all'ondata di contenuti che arriverà al lancio della Stagione 2, il cui debutto dovrebbe avvenire tra una manciata di settimane. Proviamo a sviscerare tutte le novità mostrate nel trailer e come andranno ad incastrarsi con le modalità attualmente disponibili.

Più Slime Climb per tutti

Come spesso avviene nei titoli a supporto continuo, la prima stagione di Fall Guys: Ultimate Knockout è servita ad introdurre le meccaniche ludiche della produzione, proponendo una serie di contenuti di matrice piuttosto generica. Solo con la Stagione 2, insomma, si inizierà a fare sul serio. Pare inoltre che la prossima iniezione di contenuti avrà un tema centrale che riguarderà qualsiasi tipo di cosmetico o mini-gioco: il Medioevo.

Uno dei cinque nuovi mini-giochi proporrà ad esempio una serie di muretti sempre più alti che i nostri frenetici fagioli dovranno scavalcare, aiutandosi attraverso lo spostamento di oggetti di vario genere. La presenza di ostacoli soggetti alle leggi della fisica sarà forse la novità più interessante di questa Stagione 2, visto che una simile meccanica non solo aggiungerà un pizzico di varietà al gameplay, ma avrà tutto il potenziale per dare vita a situazioni esilaranti, tra chi cercherà di procedere e chi vorrà solo infastidire gli altri partecipanti.



Nel corso del breve segmento del trailer dedicato a questo tracciato possiamo anche vedere per un istante un giocatore che si aggrappa ad una sporgenza, indizio del fatto che questa dinamica, ora relegata ad un solo frangente in Whirlygig, potrebbe essere sfruttata più spesso in futuro.



Decisamente interessante è anche il nuovo percorso ad ostacoli che, almeno ad una prima occhiata, sembrerebbe voler sottrarre a Slime Climb il ruolo di livello più difficile: parliamo di una letale combinazione di rulli acuminati, pendoli e ponti levatoi che si muoveranno allo stesso modo delle pedane di See Saw. A chiudere il tris dei mini-giochi individuali presentati all'ONL troviamo un altro percorso lineare con una serie di porte che, probabilmente, si apriranno e si chiuderanno di continuo come quelle di Gate Crash. Le informazioni che abbiamo sul percorso sono pressoché nulle, dal momento che l'immagine statica presentata all'evento non permette di intuire le regole di gameplay alla base di questa mappa.

Hoopsie Daisy Remake

Come abbiamo già detto nella recensione di Fall Guys: Ultimate Knockout, i mini-giochi a squadre sono l'aspetto meno riuscito della produzione. Malgrado tutto, però, il team di sviluppo ha deciso di continuare a supportare anche questo genere di livelli mostrando al contempo una certa sensibilità nei confronti dei feedback ricevuti dai fan. Non è un caso infatti se tra le novità della Stagione 2 troveremo una nuova arena dedicata ad Egg Scramble ed una di Hoopsie Daisy. Per quanto il fattore casuale sia presente in entrambe queste tipologie di giochi team-based, è innegabile che in esse l'abilità del singolo potrebbe comunque fare la differenza, magari mediante la raccolta dell'uovo giallo o il passaggio in mezzo a tutti gli anelli d'oro.

Nel caso dell'Hoopsie Daisy rivisitato sembra giocare un ruolo di prim'ordine la nuova meccanica legata allo spostamento di trampolini e pedane, che potranno essere posizionati strategicamente per arrivare ad anelli altrimenti inaccessibili. A complicare invece la vita di chi dovrà trasportare le uova, troveremo ponti levatoi che già a prima vista lasciano presagire momenti di grande disagio.

Anche l'occhio vuole la sua parte

Ad accompagnare i nuovi mini-giochi non mancheranno di certo dei costumi perfettamente in tema con la Stagione 2. Nel trailer abbiamo potuto vedere streghe, maghi, cavalieri, guerrieri vichinghi e un buffo drago: parliamo di esattamente cinque costumi, lo stesso identico numero visto nella prima stagione, e che con tutta probabilità potranno essere sbloccati scalando i livelli del prossimo pass.

Per quanto queste skin siano divertenti, le nostre aspettative maggiori ruotano tutte intorno ai costumi, alle emote e alle pose per la vittoria che Mediatonic ci proporrà nelle prossime settimane. Se già nel periodo di lancio abbiamo assistito all'arrivo di contenuti folli e di collaborazioni inaspettate, il successo del gioco potrebbe aver spinto il team di sviluppo a prendere silenziosamente accordi con numerosi altri brand che potrebbero concretizzarsi già nella seconda stagione.

Tra dubbi e conferme

Dare un giudizio sui contenuti della Stagione 2 di Fall Guys è ovviamente impossibile al momento, non solo perché tutte le novità dovranno essere testate con mano prima di poter esprimere un parere in merito, ma anche perché non possiamo escludere che Mediatonic abbia ancora qualche asso nella manica tutto da scoprire. Ci sentiamo però di ribadire la fiducia nei confronti del team di sviluppo, che con questo trailer non ha fatto altro che confermare di avere una visione ben a fuoco per il futuro del suo prodotto. Nel giro di qualche mese, insomma, Fall Guys potrebbe accogliere un notevole numero di mini-giochi e ridurre significativamente il senso di ripetitività che inizia ad aleggiare tra chi ormai gareggia sin dal day one.

Resta in ogni caso ancora da chiarire il metodo di distribuzione del prossimo Pass Stagionale, il quale potrebbe non essere gratuito e richiedere al giocatore l'esborso di denaro o Kudos. Per scoprirlo non ci resta quindi che attendere le prossime settimane, dal momento che il timer in evidenza nella schermata dell'attuale pass indica lunedì 5 ottobre 2020 come ultimo giorno della stagione.