Fantasian: il nuovo JRPG di Hironobu Sakaguchi, creatore di Final Fantasy

C'è stato un tempo in cui la quasi totalità dei videogiochi destinati ai dispositivi mobile era facilmente etichettabile come ciarpame. Complice l'inarrestabile diffusione degli smartphone e lo stanziamento di budget sempre maggiori da parte dei publisher, nell'ultimo decennio abbiamo invece assistito al progressivo miglioramento dell'offerta - che non a caso ha costretto un colosso come Sony a ritirarsi dal mercato mobile - e alla nascita di titoli di un certo spessore, come Tales of Crestoria (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Tales of Crestoria), Final Fantasy: Brave Exvius e SINoALICE, ai cui ranghi siamo certi si uniranno a tempo debito i promettenti NieR Re[In]carnation, Ni no Kuni: Cross Worlds e il neo annunciato Final Fantasy VII Ever Crisis (per tutti i dettagli sul remake tascabile della settima fantasia finale vi suggeriamo di consultare la nostra anteprima di Final Fantasy VII Ever Crisis).



Non dovrebbe sorprendere, dunque, che studi come Mistwalker abbiano abbandonato il mercato console per impegnare tutte le proprie risorse nello sviluppo di titoli mobile come Blade Guardian e Terra Wars. A proposito di Mistwalker, di recente abbiamo finalmente potuto dare una prima occhiata a Fantasian, ossia il nuovo videogioco per Apple Arcade (iOS, macOS e tvOS) che il prossimo autunno dovrebbe esordire in oltre 150 nazioni del globo. Recando firme importanti come quella di Hironobu Sakaguchi, leggendario padre di Final Fantasy e Lost Odyssey, e di Nobuo Uematsu, che durante la propria carriera ha composto innumerevoli colonne sonore indimenticabili, il titolo ha subito suscitato la nostra curiosità, ragion per cui abbiamo provato a capire cosa dovremmo aspettarci dal nuovo prodotto targato Mistwalker.

Un mondo in balia delle macchine

Se fino a poco tempo fa non sapevamo assolutamente nulla sulla componente narrativa di Fantasian - il cui titolo ci sembra tutt'altro che "fantasioso", viste le opere pregresse del proprio creatore - oggi il titolo sembra invece supportato da una storia alquanto interessante e intricata.

Ambientato in una sorta di universo multidimensionale dove l'equilibrio tra Caos e Ordine è costantemente messo in discussione dalle macchinazioni degli Dei, che vorrebbero appunto assumere il controllo dell'intero creato, il racconto avrà inizio in una realtà governata dalle macchine. I giocatori vestiranno i panni del protagonista Leo, un giovane spadaccino che in seguito a una terrificante esplosione si risveglierà in una terra strana e sconosciuta, in cui una bizzarra "infezione meccanica" sta lentamente fagocitando il mondo e le conoscenze degli esseri umani. Fatta eccezione per un unico ricordo, che al momento non è stato svelato, Leo sarà privo di memoria e pertanto i giocatori dovranno affrontare un lungo viaggio per cercare di recuperare i ricordi del protagonista e al tempo stesso svelare i misteri delle macchine e del mondo che queste hanno da tempo assoggettato.



Curato dallo stesso Sakaguchi, che con le sue storie ha entusiasmato intere generazioni di videogiocatori, lo scenario di Fantasian potrebbe finire per riservarci degli sviluppi in grado di spiazzarci, ma che allo stato attuale non possiamo in alcun modo prevedere. D'altro canto, se l'ambientazione sembra sorretta da una mitologia affascinante e ispirata, lo stesso non si può dire per il protagonista privo di memoria: un abusatissimo cliché che oggigiorno ci ispira sempre meno fiducia e che soltanto di rado serba sorprese piacevoli e convincenti.

In tal senso sarà importante valutare anche la caratterizzazione dei comprimari, in questo caso individuabili nelle due avvenenti fanciulle che accompagneranno Leo durante in tutti i suoi vagabondaggi e in altri quattro personaggi che finora abbiamo intravisto solo di sfuggita, ma che quantomeno confermano la presenza di un cast misto e variegato, come imposto dalla tradizione del gioco di ruolo à la giapponese.

Ammucchiare mostri in un separato piano dimensionale

Se per quanto concerne lo storytelling sappiamo soltanto che Fantasian utilizzerà un sistema di "memorie", che una volta raccolte andranno a sbloccare sia nuovi ricordi che voci inedite nel diario dell'avventura, il combat system del titolo ha già iniziato a prendere forma.Partiamo dalle basi, specificando innanzitutto che le battaglie saranno a turni e che soltanto tre personaggi alla volta potranno parteciparvi. Di conseguenza, ciascun lottatore agirà soltanto nel proprio turno e disporrà di due barre: la classica barra della salute, che si ridurrà ad ogni colpo ricevuto, e quella degli MP, che consentirà di ricorrere alle tecniche speciali. La caratteristica più estrosa di Fantasian è che i giocatori non saranno costretti ad affrontare immediatamente i mostri incontrati in maniera casuale durante i loro spostamenti, ma potranno invece scegliere di spedirli per qualche tempo in un'altra dimensione e di annientarli solo dopo averne accumulati abbastanza.



Chiamata Dimengeon e attivabile a discrezione dell'utente, questa bizzarra meccanica intercetterà infatti un certo numero di incontri casuali e, una volta riempita l'apposita barra posta nell'angolo in alto a destra dello schermo, darà vita alle cosiddette Dimengeon Battle: delle fasi di lotta in cui gli utenti si ritroveranno alle prese con folti gruppi di nemici, che tuttavia potranno essere eliminati agevolmente. Questo perché i giocatori, oltre a scegliere gli attacchi da far eseguire ai loro combattenti titolari, dovranno persino indicare la traiettoria seguita dai fendenti e dagli incantesimi elementali, che pertanto non travolgeranno un solo bersaglio alla volta, bensì tutte le creature posizionate lungo la direzione selezionata in fase di attacco.

Se da una parte confidiamo che questa meccanica favorisca non solo l'esplorazione ininterrotta delle varie location e l'eliminazione dei mostri, ma anche l'accumulo di punti esperienza, dall'altra ci auguriamo che le Dimengeon Battle siano contraddistinte da un livello di difficoltà superiore alla norma e proporzionato al numero di mostri presenti sullo schermo.



Un dettaglio che a nostro avviso giustificherebbe la possibilità di dimezzare le file nemiche con un paio di incantesimi, e che in caso contrario rischierebbe invece di penalizzare il livello di sfida, proponendo scontri privi di mordente e ripetitivi. Un'ipotesi che purtroppo potremo avvalorare o sconfessare solo nei prossimi mesi, quando il prodotto finirà sul nostro banco di prova.

Stilisticamente gradevole

L'elemento più sorprende di Fantasian riguarda comunque i paesaggi realizzati a mano, in quanto il gioco presenta la bellezza di oltre 150 mappe ricreate sulla base di altrettanti diorami realizzati da artisti veterani, i quali hanno contribuito al successo di progetti come i film di Godzilla, Ultraman e non per ultimo L'Attacco dei Giganti (a tal proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione di Attack On Titan 2).

Non solo i numerosi set in miniatura sono stati fedelmente ricreati in digitale, ma hanno conservato un sorprendente numero di dettagli, il che la dice lunga su quanto Sakaguchi e Mistwalker abbiano investito nello sviluppo di Fantasian. Finora ne abbiamo ammirati soltanto una manciata, e sebbene lo studio debba ancora popolarli di NPC, il risultato è già strabiliante, specie se consideriamo che il titolo girerà principalmente sul piccolo schermo dei dispositivi iOS.

Al netto di qualche spigolo di troppo, i modelli poligonali dei personaggi sono molto belli ed espressivi, anche grazie a chiaroscuri efficaci, dei movimenti abbastanza armoniosi e un character design che strizza l'occhio all'universo anime/manga.



Se quest'ultimo ci ha già conquistati, lo stesso non si può dire per il monster design, che ha invece portato alla realizzazione di creature anonime e tutt'altro che impressionanti. Infine, non abbiamo abbastanza elementi per esprimere dei giudizi preliminari sul lavoro svolto da Nobuo Uematsu, che tuttavia siamo certi riuscirà a comporre anche stavolta una colonna sonora magnifica e all'altezza della propria leggenda.