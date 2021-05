Far Cry 6: inizia la rivoluzione, scopriamo il gameplay del gioco Ubisoft

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Yara è un paradiso caraibico per cui morire. Le spiagge bagnate dalle acque cristalline, la giungla tropicale che si estende indomita nell'entroterra, le pianure verdi e ventose che ricordano la pace del pampas argentine. E poi c'è lei, la gemma più splendente dell'isola: Esperanza. Per le vie della capitale si alternano piccoli uffici in stile settecentesco e guizzanti campanili barocchi, chiese cattoliche erette dai coloni europei e quartieri edificati dalla borghesia criolla.



Yara è un paradiso caraibico per cui morire, ma è un paradiso marcio, infestato. Il suo parassita è Anton Castillo, presidentissimo, ieratico dittatore che soffoca la coscienza del popolo e strangola le voci di dissenso, verme che si nutre di un patriottismo bacato. Far Cry 6 è la storia della sua caduta, per mano dei ribelli del fronte Libertad, per mano di Dani Rojas. In anticipo sull'evento organizzato da Ubisoft e in attesa che il gioco torni a mostrarsi nei prossimi mesi, abbiamo dato un'occhiata ravvicinata alla produzione e scambiato quattro chiacchiere con il team di sviluppo, per cercare di comprendere meglio quello che sarà probabilmente il titolo di punta del publisher francese per questo autunno.

Viva la libertà

Ci siamo imbattuti in una produzione dal look magnetico, bella da vedere e con qualche nuova idea, che tuttavia non rinnega le sue radici, nel bene e nel male. Per quanto vasta, e suadente, e convinta ad offrire qualche elemento distintivo che la discosti dai precedenti capitoli, la produzione portata avanti tra Montreal e Toronto rimane a cavallo fra due generazioni, classica e conservativa nella struttura e nella filosofia.

Un Open World che spesso, su queste pagine, abbiamo definito "quantitativo": ovvero pieno di cose da fare, di avamposti, di punti di interesse, un enorme parco giochi in cui svagarsi, senza sperare di trovare la revolución degli sparatutto in prima persona. Perché in fondo Far Cry (e questo capitolo non fa eccezione!) vuole stare sempre lì, a metà tra la leggerezza degli arcade e il realismo del plausibile, pieno di nemici pronti a farsi massacrare più o meno impunemente in un grande, spettacolare tiro al bersaglio (dal sapore cubano). Ecco: mentre i protagonisti del gioco fanno di tutto per rovesciare il regime l'approccio del team di sviluppo sembra più che altro... riformista: emendare, non riscrivere. Se cercate un open world in soggettiva leggero, divertente e denso, con una storia che sappia accompagnare le vostre scorribande a Yara, accomodatevi pure. Se volete un'Intelligenza Artificiale di nuova generazione e nuove sensazioni armi alla mano, forse dovrete attendere el próximo Presidente.



Ogni capitolo di Far Cry dopo la venuta di Vaas si appoggia su due pilastri portanti che sorreggono la narrazione e rappresentano la cornice dell'esperienza di gioco. Stiamo parlando ovviamente dell'ambientazione e di un Villain iconico, riconoscibile e malefico (a tal proposito, ecco il nostro speciale dedicato ai villain di Far Cry) nemesi del protagonista e incarnazione di un male di volta in volta diverso.

Da questi punti di vista Far Cry 6 non sembra temere confronti con i suoi predecessori: Yara è un'isola affascinante, più differenziata rispetto al Montana di Joseph Seed e costruita con più attenzione del Kirat. Un crogiolo di culture in cui si incontrano le cicatrici dei predicatori domenicani e i culti indigeni sopravvissuti alla civiltà; il tutto circondato da stupendi panorami naturali.

Tecnica e stile

Per dare un giudizio più circostanziato dovremo vedere il gioco in azione sulle diverse piattaforme, e resta evidente che molti elementi poligonali ribadiscano la natura cross-generazionale del titolo. Eppure la qualità delle texture e degli shader, la densità della vegetazione, la profondità di campo e di conseguenza il respiro dei panorami caraibici fanno compiere al gioco un passo in avanti sul fronte del dettaglio grafico.

La qualità va sempre misurata in relazione alla vastità degli ambienti e alla natura dello sviluppo (stiamo parlando di un multipiattaforma open-world), ma ci è sembrato che i mesi extra che Ubisof ha deciso di concedere al progetto abbiano tutto sommato fatto bene alla produzione. Gli scorci naturali sono più interessanti rispetto a quelli che si vedono durante gli assalti delle basi nemiche, vedremo se queste oscillazioni qualitative verranno ridotte in tempo per il lancio. D'altro canto sull'interpretazione di Giancarlo Esposito (il Gus Fring di Breaking Bad, il Moff Gideon di The Mandalorian) possiamo dirci più che sicuri: il suo Anton Castillo riuscirà senza ombra di dubbio a bucare lo schermo, anche grazie alle sinergie con il figlio Diego, erede titubante che sembra molto poco orgoglioso dei metodi del padre. Quello di Far Cry 6 sarà un racconto intriso di tematiche potenzialmente interessanti, di scontri e di opposizioni: anche la netta separazione tra le ragioni del popolo e quelle del potere, tra il populismo becero e il patriottismo sincero, saranno sicuramente esplorate a fondo dalla sceneggiatura.

Il gameplay: le novità

Protagonista dell'avventura sarà Dani Rojas. Come negli ultimi titoli Ubisoft il giocatore potrà scegliere tra due versioni dell'avatar, rispettivamente dalle fattezze maschili o femminili. Arruolata nelle fila ribelli del gruppo Libertad, Dani dovrà barcamenarsi fra incarichi principali e secondari atti a minare le basi del potere di Castillo. Ci troveremo quindi a liberare varie zone dell'isola, ripulire avamposti nemici, disinnescare postazioni antiaeree e compiere una serie di attività con cui i fan di Far Cry si sono abbondantemente misurati. Sul fronte del gameplay ci sono diverse novità che vale la pena citare.

Ad esempio, per la prima volta nella saga sarà possibile passare inosservati negli insediamenti urbani o addirittura nelle strade di Esperanza. Basterà rinfoderare la pistola affinché le guardie di Castillo ci scambino per un civile e ci lascino agire indisturbati. Non si tratta - attenzione - di una diversa sfumatura della componente stealth, ma della possibilità di girare liberamente in città, raggiungere negozi e personaggi senza doversi aprire la strada ad armi spianate, forse anche nel tentativo di costruire situazioni più elaborate a livello narrativo e missioni dal design diverso dal solito.



Che Far Cry 6 abbia grandi ambizioni a livello narrativo lo si capisce anche dal fatto che per la prima volta nella serie ci sia un'apertura decisa nei confronti della terza persona: durante le scene d'intermezzo il gioco abbandonerà la visuale in soggettiva per inquadrare il modello della protagonista, a tutto vantaggio dell'interpretazione attoriale e dell'espressività. Novità assoluta per la saga, che traslerà alla visuale in terza anche all'interno dei covi della resistenza: disseminati per Yara troveremo diverse basi operative di Libertad, che potremo contribuire a sviluppare e far evolvere, e all'interno delle quali ci muoveremo con una visuale diversa dal solito.

Chissà se questa scelta si rivelerà funzionale all'immersione e al coinvolgimento, o finirà per essere un po' disomogenea. Venendo all'arsenale di Dani, troveremo ovviamente un numero ben nutrito di armi reali, tutte modificabili con silenziatori, caricatori estesi e migliorie di vario tipo. Nel gioco avranno un ruolo fondamentale anche le armi assemblate con materiali di fortuna, che in un certo senso ricordano gli strani accrocchi del non troppo apprezzato Far Cry New Dawn. Si tratta di armi fantasiose, costruite con maniglie e bocchettoni, componenti elettriche e abbondanti dosi di cavetteria in vista. Abbiamo adocchiato una sparachiodi letale e silenziosa, e uno stranissimo spara-cd, che sembra andare con dischi masterizzati su cui è incisa la macarena. Insomma, un vezzo di stile un po' spiritoso.



In dote a Dani ci saranno in ogni caso anche degli strumenti più utili allo stealth, come granate EMP che disattivano telecamere di sicurezza e torrette automatiche, e coltelli da lancio per eliminazioni silenziose. Il team di sviluppo sostiene di aver lavorato molto sull'infiltrazione e sulla possibilità di portare avanti un massacro "sottotraccia", con l'obiettivo di rendere lo stealth finalmente soddisfacente e stimolante com'era nel terzo capitolo. Queste dichiarazioni andranno ovviamente verificate quando avremo il gioco in versione finale, così come bisognerà capire come se la cava l'intelligenza artificiale, che nelle poche sequenze d'azione visionate sembra purtroppo non aver fatto grossi passi in avanti.

È vero che tra nemici a cavallo e soldati dotati di coperture portatili aumenta sicuramente la varietà di avversari, ma è altrettanto lampante che le reazioni dei soldati siano quelle di sempre. Poca consapevolezza dell'ambiente circostante, assalti frontali a testa bassa, scarsa reattività alle minacce inaspettate (come colpo di cecchino spuntati dal fitto della foresta). Nonostante il team prometta dei miglioramenti, e un comportamento diverso a seconda che le truppe si trovino per le strade di Esperanza o all'aperto, al momento i riscontri sono tutt'altro che positivi.



Ci sono anche altri elementi da verificare: per esempio il sistema ruolistico pensato per enfatizzare un senso di sviluppo e progressione del personaggio. Il team parla di gadget ed equipaggiamenti che modificano le predisposizioni di Dani: occhiali che migliorano la precisione dalla distanza, stivali che riducono il rumore e rendono la protagonista più silenziosa. Per fortuna non si parla di statistiche e di danni, con oggetti che migliorano l'efficacia delle armi e barre della vita: speriamo vivamente che l'approccio di New Dawn rimanga confinato a quell'episodio.

Interrogato sull'argomento, il Game Designer David Grivel ha confermato che "il team sta sviluppando uno sparatutto, concentrato soprattutto sul feedback e sul ritmo delle sparatorie, ascrivibile al genere degli FPS". Non è stato possibile, tuttavia, approfondire la questione, e diventa quindi difficile dare un giudizio sulle doti ludiche della produzione.Mentre restiamo in attesa di ulteriori dettagli - o ancor meglio di una prova con mano - citiamo altri due elementi legati alla personalizzazione: da una parte sarà possibile modificare anche le auto, costruendo bestioni corazzati o vetture "da sfondamento", dotate di rostri letali, paraurti rinforzati e postazioni di fuoco.



Sempre in tema di "fai da te", Dani potrà utilizzare i consigli del suo mentore per costruire i cosiddetti Supremo, degli zaini da guerra dalle funzioni più disparate. I Supremo funzionano un po' come le "Super Mosse" di Destiny o The Division: una volta attivati hanno degli effetti letteralmente dirompenti, in grado di annientare interi manipoli di avversari. A disposizione della protagonista ci sono bombardamenti a tappeto, attacchi ad area che incendiano i nemici nei paraggi, scudi elettromagnetici che deviano i proiettili. Per sottolineare la spettacolarità di queste mosse durante l'attivazione la visuale si sposterà per qualche istante in terza persona, proprio come accade nel Game as a Service di Bungie.



Al momento vi riportiamo anche questa feature con lo stesso obiettivo che ha l'intero articolo: quello cioè di indicare la direzione imboccata dal team di sviluppo, senza dare un giudizio - neppure parziale - sulla qualità del prodotto.

Alcune delle idee che sostengono Far Cry 6 sembrano interessanti, o perlomeno curiose: un racconto più intenso e partecipe, un senso di progressione amplificato, una maggiore caratterizzazione della protagonista, che in questa maniera può "contrastare" la sua nemesi anche sul fronte dell'interpretazione, della presenza scenica, della scrittura.



Con Ubisoft, poi, andiamo quasi sempre sul sicuro quando si tratta di caratterizzazione del mondo di gioco - della cornice interattiva. Le vibrazione cubane di Yara sono intriganti, anche se a tratti il colpo d'occhio non riesce a nascondere del tutto la genesi cross-gen del prodotto. Il punto focale, però, è che non possiamo sapere come funziona il gameplay: il team non ha parlato di feedback, non è chiaro quanto contino le sfumature ruolistiche legate all'equipaggiamento e alle armi, e soprattutto l'IA non pare aver compiuto quasi nessun passo avanti.

Si tratta di elementi fondamentali per uno sparatutto, e ancora di più per questo sparatutto: che vuole essere leggero ma credibile, ritmato e intenso, fisico e concreto. La cornice, come spesso, funzionerà, e in termini di quantità non c'è da dubitare della macchina produttiva di Ubi. Ma per far sì che Far Cry 6 risulti davvero grande ci sarà bisogno di rendere significativo e stimolante quello che più conta: il gameplay. Speriamo di potervi raccontare presto se il team ci sarà riuscito.