Farming Simulator 19: tutte le informazioni sul nuovo simulatore agricolo

Farming Simulator è quel tipo di produzione che accontenta tutti. Da una parte noi videogiocatori incalliti, e dall'altra quei parenti che, puntualmente, ci suggeriscono di smettere di giocare e andare "a lavorare nei campi" per contribuire alla crescita della società. Bene, con il titolo di Giants Software possiamo unire l'utile al dilettevole: sono ormai 10 anni che il brand porta avanti il nome dell'azienda, proponendo di volta in volta una struttura sempre più ricca e simulativa, capace, nel tempo, di ritagliarsi una fetta d'utenza fedelissima ed incrollabile.

Non poteva mancare quindi anche nel 2018 l'avvento dell'ultimo nato della serie, ossia quel Farming Simulator 19 pronto ad ampliare, perfezionare ed "ingigantire" la formula del predecessore. Incontrati all'evento What's Next de Focus, tuttavia, gli sviluppatori hanno tenuto la bocca ben cucita sulle novità strettamente ludiche del nuovo capitolo, limitandosi a spiegarci nel dettaglio tutte le rifiniture apportate al comparto tecnico del gioco, senza però mostrarci neppure un "semino" di gameplay. Poco male: un buon trattore, del resto, si vede anche dalla carrozzeria...



NB: In attesa di screeshot ufficiali, le immagini a corredo dell'articolo sono tratte delle precedenti edizioni.

Il ragazzo di campagna

Le pochissime informazioni sull'offerta contenutistica del gioco riguardano l'aggiunta di nuove mappe al pacchetto. Per ora ci sono state presentate due aree inedite, una ambientata in America e una in Europa, alle quali si affianca la ben nota Estancia Lapacho, introdotta nella Platinum Edition di Farming Simulator 17. Proprio prendendo a modello quest'ultima zona, lo studio di sviluppo ha iniziato a passare in rassegna tutti gli enormi progressi grafici di cui ha beneficiato il Giant Engine.

L'utilizzo di un motore proprietario ha permesso al team di avere una maggiore flessibilità nelle modifiche e nel processo di miglioramento: Farming Simulator 19, da questo punto di vista, è l'esempio perfetto della versatilità del suddetto engine, in grado di compiere dei balzi qualitativi davvero esponenziali sotto il profilo visivo. Tutta la presentazione si è insomma focalizzata sugli upgrade tecnici operati sull'ultimo capitolo. A dimostrazione del radicale cambiamento, ci sono stati mostrati alcuni screenshot comparativi della rinnovata Estancia Lapacho: a balzare subito all'occhio è la nuova gestione delle fonti di luce, ora più calde, voluminose e realistiche, accanto alle quali trova spazio un maggior quantitativo di dettaglio nelle texture, nella rifrazione dei raggi luminosi e della formazione delle ombre. Il cielo, a tal proposito, è stato opportunamente ricreato: laddove in precedenza la volta celeste non era altro che un'immagine per lo più statica, adesso l'orizzonte è "dinamico", e reagisce differentemente in base al movimento del sole, che segna - ovviamente - lo scorrere del tempo. Come ci hanno promesso gli sviluppatori, quindi, ai giocatori basterà volgere lo sguardo verso l'alto per intuire l'orario del giorno, comprendere quanto manca al tramonto o all'alba, e pertanto regolare i ritmi della vita di campagna. Tutto ciò non sarebbe implementabile senza un adeguato filtraggio della luce, reso possibile da un manto di nuvole più verosimile, al quale è legata anche l'alternanza di momenti sereni e piovosi, seguendo un meteo variabile che, com'era prevedibile, influisce sulle meccaniche di gameplay.

Connessa al clima dinamico è anche la nebbia volumetrica, che mette in evidenzia tutta una serie di filtri di post-processing, impeccabili nel garantire un colpo d'occhio sorprendente. Merito soprattutto di un'illuminazione del tutto rinnovata, che impatta in modo diversificato sui numerosi materiali naturali ed artificiali dello scenario, dalle superfici naturalistiche alle intelaiature dei mezzi. Il risultato, in confronto al passato, è impressionate, e dalle immagini mostrate a schermo si nota un balzo tecnico mostruoso. I veicoli, in particolare, hanno acquisito un realismo incredibile: per l'occasione, Giants Software ha anche annunciato l'inserimento di un nuovo mietitrebbia della linea AGCO Ideal, non ancora commercializzato, che farà il suo esordio proprio in Farming Simulator 19. Il numero di mezzi, d'altronde, è stato aumentato a dismisura, così come gli strumenti per la personalizzazione e le partnership con le grandi marche del settore. Seguendo la filosofia del "bigger and better", questo ennesimo episodio disporrà di una maggiore libertà nella customizzazione del "contadino" digitale, che andrà oltre la semplicistica bipartizione uomo/donna per offrire tante possibilità aggiuntive, le quali, sfortunatamente, non ci sono state elencate più nello specifico. Nella fase conclusiva della conversazione con il team, ci è stato rivelato che verranno inseriti sia nuovi tipi di animali (come i cavalli), sia ulteriori tipologie di colture, sia - chiaramente - molte missioni extra, nelle quali potremo sperimentare un incremento dell'intelligenza artificiale degli aiutanti.

In che modo i comprimari virtuali muteranno le loro routine, purtroppo, non ci è dato saperlo. Non conosciamo neppure quale nuovo sistema di sviluppo degli incarichi verrà innestato nell'economia ludica: sono ancora innumerevoli, dunque, le incertezze nei confronti di questo Farming Simulator 19. Durante il nostro incontro, Giant Software ha snocciolato una caterva di intenzioni ed obiettivi, per lo più di tipo tecnico-grafico, rivelando solo col contagocce le migliorie apportate al sistema di progressione ed al gameplay. Prima di salire a bordo del nostro trattore (presumibilmente intorno all'autunno del 2018), pertanto, i semi da spargere sono ancora tantissimi...