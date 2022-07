FIFA 23, da HyperMotion2 al Machine Learning: tutte le novità di gameplay

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

L'esordio di FIFA 23 segnerà la fine di una vera e propria era, con il già annunciato divorzio tra Electronic Arts e la FIFA ormai all'orizzonte. Un canto del cigno che tuttavia sembra avere molto da raccontare, segno della volontà di EA di continuare a rappresentare un punto di riferimento nel panorama del calcio digitale, anche senza il supporto della Federazione. Con questo spirito, il colosso del videogioco promette che il prossimo sarà il FIFA più ambizioso di sempre, portatore di una rivoluzione contenutistica e tecnologica.



Su questo fronte, troviamo in prima linea l'utilizzo di HyperMotion2, la nuova architettura che supporterà il gameplay delle versioni PS5, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia di FIFA 23. La tecnologia vuole offrire un nuovo equilibrio tra spettacolarità e realismo dell'azione in campo, il tutto accompagnato da un ampliamento delle possibilità a disposizione dei videogiocatori. Con la pubblicazione del nuovo trailer di FIFA 23, EA ha offerto una ricca panoramica di ciò che attenderà il pubblico sul manto erboso a partire dal prossimo 10 settembre 2022. Dopo avervi raccontato la nostra esperienza nella recente prova di FIFA 23, è dunque tempo di indossare ancora una volta divisa e tacchetti: buona lettura!



La rivoluzione HyperMotion2

Come già specificato, l'HyperMotion2 costituisce il fondamento alla base delle versioni più avanzate di FIFA 23. Su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia, i giocatori potranno sperimentare il calcio di EA al meglio delle possibilità, grazie al supporto offerto da due grandi pilastri.

Da un lato, l'Advanced 11v11 Match Capture ha consentito agli sviluppatori di acquisire una imponente mole di dati sul comportamento degli atleti in campo. Quattro squadre di calcio - due dal mondo del professionismo maschile, due da quello femminile - si sono sfidate in campo in una vera partita, utilizzando le ormai celebri xSens. I milioni di frame ottenuti nel corso del processo, che ha coinvolto anche cinque sessioni di allenamento, hanno consentito - a detta di EA - di plasmare un range di animazioni senza precedenti per la serie, oltre che di individuare nuove soluzioni di gameplay volte a potenziare il realismo delle azioni di attacco e di difesa di FIFA 23.



Oltre al nuovo Advanced 11v11 Match Capture, gli sviluppatori hanno sfruttato le potenzialità offerte dal Machine Learning per confezionare un'esperienza calcistica avanzata. I dati raccolti tramite il motion capture di interi match hanno alimentato le reti neurali utilizzate dal team, consentendogli di replicare in maniera più realistica i comportamenti e le reazioni che prendono forma in un reale contesto competitivo.



Un lavoro preliminare decisamente corposo, che Electronic Arts ha sfruttato anche per offrire un drastico miglioramento alla resa del calcio femminile. Con HyperMotion2, infatti, è stato possibile dare forma ad animazioni esclusive per le atlete che scenderanno in campo all'interno del gioco, inclusa ovviamente la stella australiana Sam Kerr, protagonista insieme a Mbappé della cover di FIFA 23.



Il giusto equilibrio tra attacco...

Ma in cosa si tradurranno in concreto i nuovi strumenti offerti da HyperMotion2? Innanzitutto in un sistema di dribbling completamente nuovo, denominato Technical Dribbling e affidato al controllo esclusivo del solo stick sinistro. Ogni giocatore in campo può farne uso, anche se ovviamente i risultati muteranno a seconda delle prerogative individuali di ciascun atleta.



Anche la velocità dell'azione diventa un elemento fondante di FIFA 23, grazie a un'ulteriore nuova feature: l'AcceleRATE. Sfruttando quest'ultima, ogni giocatore si muoverà sul campo secondo tre archetipi. Il sistema di accelerazione denominato Controlled corrisponderà a un andamento regolare da parte dell'atleta. Diversamente, i calciatori associati ai modelli Explosive e Lengthy si riveleranno più efficaci rispettivamente sulle brevi e sulle lunghe distanze.





Anche il sistema di tiro va incontro a una serie di piccole e grandi rivoluzioni. Tra queste ultime spicca in particolare l'introduzione dei cosiddetti Power Shots, da eseguire tramite la pressione contemporanea di L1+R1+O , su controller PlayStation, o di LB+RB+B, su pad Xbox. Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra prova di FIFA 23, tale soluzione accresce il livello di spettacolarità del calcio EA, attribuendo al contempo maggiore rilievo all'abilità del giocatore.

Anche i calci piazzati beneficeranno di più acuito tecnicismo, grazie alla possibilità di selezionare il punto preciso in cui colpire la sfera. I calci di rigore, da parte loro, saranno influenzati anche dal tempismo dell'utente, che, oltre a direzionare il tiro, dovrà cercare di colpire il pallone nel momento in cui un indicatore mobile a schermo andrà a coincidere con la circonferenza della sfera.



Ulteriori modifiche al gameplay prevedono un sistema di gestione dell'azione in campo più versatile e fluido, fondato su di una ridefinizione dei passaggi semiautomatici, che ora premieranno maggiormente l'abilità del giocatore. Spazio anche a un sistema di finte più elaborato e un ampliamento dell'area di azione dei calci d'angolo. Quest'ultima, ha rivelato EA, rappresenta una scelta ispirata allo stile di gioco di calciatori quali Son Heung-mi.



....e difesa!

Ma sul campo da calcio non si vive di solo attacco: ragion per cui EA ha promesso molte migliorie anche per quanto riguarda le azioni difensive. I portieri, in particolare, godranno di un'IA rinnovata volta ad offrire un maggior grado di realismo ed efficienza. Tra le novità, possiamo ad esempio citare l'importanza di mantenere libero il campo visivo dell'estremo difensore, che diversamente non riuscirà a seguire in maniera adeguata eventuali azioni offensive degli avversari. Ma i nostri portieri saranno anche più intraprendenti, forgiati da un HyperMotion2 che favorirà anche interventi decisi in caso di pericolo.



Grazie agli strumenti offerti da HyperMotion2, gli sviluppatori di Electronic Arts hanno inoltre lavorato per rendere più efficace il posizionamento in campo dei difensori. Il Defensive Awarness Attribute (che potremmo tradurre in "Consapevolezza Difensiva"), ad esempio, andrà ad influenzare la rapidità con la quale un calciatore tornerà a occupare la propria area di azione dopo essersene allontanato. Il tutto avrà a sua volta un impatto sul ML-Jockey, una revisione del Jockey supportata dal Machine Learning. Grazie a quest'ultimo, i giocatori vanteranno movenze più fluide e si piazzeranno in modo sensato nell'area di interesse. A seconda delle circostanze, potremo osservare in azione le due declinazioni del Jockey: la standard e la sprint, che ne costituisce una versione accelerata.



Anche scivolate e interventi difensivi potranno godere di diverse migliorie, con i difensori migliori che daranno sfoggio di stili di gioco più spettacolari ed elaborati. Accogliendo una delle principali richieste della community, EA ha inoltre garantito di aver prestato particolare attenzione all'edificazione di un sistema più realistico di blocchi e stop, con i calciatori di FIFA 23 che dovrebbero poter mettere in campo un sistema di gestione della sfera più autentico rispetto a quanto visto in FIFA 22.