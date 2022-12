Final Fantasy 16: gameplay, party, combat system, le novità dai Game Awards

Vedere Naoki Yoshida salire sul palco dei Game Awards 2022 per rivelare il nuovo trailer di Final Fantasy XVI e la sua data di uscita è stato senza ombra di dubbio uno dei più momenti più emozionanti dello spettacolo allestito da Geoff Keighley (per conoscere tutti gli annunci fiondatevi sul nostro speciale sui The Game Awards 2022). Come scoperto durante la lunga nottata dedicata alla celebrazione del nostro medium preferito, la sedicesima fantasia finale esordirà il 22 giugno 2023 su PlayStation 5 (Final Fantasy 16 sarà esclusiva PS5 fino al 31 dicembre 2023). Allietati dalla buona novella, abbiamo quindi analizzato attentamente il trailer intitolato "Revenge" e i nuovi asset di Final Fantasy XVI, allo scopo di puntare i nostri riflettori sulle svariate informazioni inedite emerse negli ultimi giorni.

Sete di vendetta

Doppiato persino in italiano (ecco tutti i doppiatori italiani di Final Fantasy 16) così come il gioco completo, l'ultimo trailer di Final Fantasy XVI ha confermato in via definitiva alcuni annosi sospesi, sollevando al tempo stesso una lunga lista di nuovi quesiti. Il filmato si apre nel Gran Ducato di Rosaria, nazione che abbiamo osservato sin dai primissimi trailer della sedicesima fantasia finale e che ha dato i natali al protagonista, Clive Rosfield, e a suo fratello Joshua.

Nonostante il nostro sia il figlio maggiore dell'arciduca di Rosaria, Clive non ha ereditato i poteri della Fenice (l'emblema della nazione), che dal padre sono invece passati al secondogenito. Accettando la tradizione di famiglia, che appunto vede il Dominante della Fenice assumere il comando del paese, Clive è quindi diventato il Primo Scudo di Rosaria, al fine di avere comunque accesso a una parte dei poteri dell'Eikon del fuoco e di utilizzarli per proteggere il fratellino Joshua. Come più volte raccontato su queste pagine, però, un tragico incidente avvenuto quando Clive e Joshua avevano rispettivamente 15 e 10 anni ha letteralmente sconvolto le vite di entrambi: nel corso di un tentato omicidio al quale non sappiamo tuttora se il ragazzino sia sopravvissuto o meno, il figlio minore dell'arciduca ha perso il controllo dei suoi poteri, provocando il disastroso risveglio della Fenice. In quelle già delicate circostanze, Clive è invece diventato il Dominante di Ifrit, l'Eikon Oscuro, per poi intraprendere il sanguinoso sentiero che conduce all'oggetto dei suoi desideri: la vendetta. Una brama che per tredici anni ha praticamente consumato il nostro, che nel più recente trailer di FFXVI ha addirittura rivelato di non sapere più se sia lui a controllare la vendetta o se al contrario sia questa a muovere il guerriero.



Per quanto riguarda le sorti di Joshua, se fino a questo momento avevamo dato quasi per certo che il fratellino di Clive fosse effettivamente deceduto durante l'attacco ai danni di Rosaria, cosa che avrebbe del resto giustificato la sete di vendetta del consanguineo, una clip del nuovo filmato ci ha spinti a mettere in dubbio le nostre convinzioni. Difatti, una fugace sequenza inclusa nella parte conclusiva del trailer immortala un Clive adulto inginocchiarsi davanti a un Joshua ancora ragazzino, come se il tempo si fosse inspiegabilmente fermato per il Dominante della Fenice: avvolto dalle fiamme, il bambino sembrerebbe però impassibile alla vista del fratello, che come suggerito dalla voce fuoricampo ha atteso quella precisa occasione per la bellezza di tredici anni.

In attesa di scoprire se Joshua sia vivo o meno, "Revenge" ha quantomeno confermato che Jill Warrick non comparirà soltanto nella parte iniziale della campagna (presumibilmente ambientata nel passato di Clive). Come promesso ai nostri microfoni da Kazutoyo Maehiro (Scenario Writer) nel corso dell'intervista esclusiva rilasciataci dal team di Final Fantasy XVI, la Dominante di Shiva è apparsa nel nuovo trailer dell'action RPG e "sarà un personaggio estremamente importante".



Durante il filmato è possibile ammirare una Jill ormai adulta - nonché caratterizzata da una folta chioma e da un'espressione decisamente più agguerrita di quella che sfoggiava da ragazza - lottare al fianco di Clive in più occasioni, il che ci spinge a ritenere che proprio la fanciulla sarà uno dei suoi compagni di viaggio. A dimostrazione di ciò, quando questa domanda al rancoroso Rosfield quale strategia debbano adottare per liberarsi dei tanti nemici nelle vicinanze, Clive risponde "il solito", suggerendo che i due guerrieri siano alquanto abituati a fare gioco di squadra.

Il party prende forma

A proposito del party, se in passato siamo stati testimoni degli strabilianti poteri di Clive, che ci era stato presentato come l'unico personaggio giocabile del pacchetto, un post pubblicato sul PlayStation Blog ha invece annunciato che anche il fedele Torgal potrà ricevere ordini in battaglia. Ennesimo reietto proveniente dai Territori del Nord, il cane venne ritrovato da solo in un campo innevato durante una delle tante spedizioni condotte dall'arciduca di Rosaria, che impietosito dall'animale decise di accoglierlo nella propria casa e donarlo ai suoi figli. Sopravvissuto in qualche modo al disastro che ha quasi provocato l'estinzione del casato dei Rosfield, durante l'epopea Torgal si ricongiungerà a Clive e combatterà con ferocia al fianco del suo padrone, che appunto potrà impartirgli degli ordini.

A seconda della situazione, il cane - che sul campo di battaglia non si allontanerà mai dal protagonista - attaccherà i nemici circostanti o ripristinerà la salute del suo proprietario, dimostrandosi in ogni caso un alleato prezioso e da non sottovalutare. Anzi, dal momento che Final Fantasy XVI proporrà un sistema di combattimento frenetico, la presenza di un guaritore costantemente accanto a Clive potrebbe consentire al secondo di adottare un approccio particolarmente aggressivo e violento. Sarà dunque interessante valutare le sinergie offensive realizzabili dall'inseparabile duo.



Ancora non sappiamo quanti e quali saranno i componenti del party di Clive, eppure una singolare sequenza del trailer "Revenge" ci induce a pensare che questo sarà formato almeno da quattro persone. Giacché la trama di Final Fantasy XVI ruota prevalentemente attorno ai Cristalli Madre, non ci sorprenderebbe più di tanto se il primogenito Rosfield e i suoi alleati fossero chiamati a diventare dei "Guerrieri della Luce". Va però precisato che, laddove nella mitologia della fantasia finale i suddetti combattenti sono sempre stati quattro, gli alleati di Final Fantasy XVI potrebbero essere molti di più, anche perché la composizione del gruppo cambierà di capitolo in capitolo: a differenza del cane, che sarà un alleato fisso, non solo gli altri compagni non prenderanno ordini e agiranno autonomamente, ma in momenti prestabili della campagna lasceranno il party per perseguire i propri obiettivi, lasciando campo libero ad altri eroi.

Uno di questi sarà Cidolfus Telamon, un ex-soldato divenuto un fuorilegge che si prodiga per migliorare le condizioni in cui vivono gli incantatori e gli stessi Dominanti. Trattandosi di un uomo di scienza, Cid conduce delle ricerche volte a scoprire un modo che possa consentire agli eretici di vivere nelle terre morte, ossia quelle zone di Valisthea devastate dalla "Piaga".



Abile nel controllare e manipolare il potere del fulmine, Cid ha per giunta scoperto di essere il Dominante di Ramuh, che appunto si è destato dentro di lui poco dopo il suo arrivo sulle coste di Valisthea. È stato proprio questo potere a consentirgli di scalare rapidamente i raghi dell'esercito reale di Waloeder, dove si mormora che abbia incontrato la scaltra Benedikta Harman, Dominante di Garuda.

Considerando che Jill sarà la Dominante di Shiva, non possiamo fare a meno di credere che, ad eccezione del cane Torgal, tutti i compagni occasionali di Clive possano essere dei Dominanti. Una soluzione, questa, che spiegherebbe almeno in parte il motivo per cui il protagonista sarà in grado di usare i poteri dei vari Eikon incontrati e affrontati lungo il tragitto.

Modalità e Quick Time Events

Il nuovo trailer di Final Fantasy 16 potrà non aver rivelato fondamentalmente nulla di nuovo circa il sistema di combattimento (a questo proposito vi suggeriamo di rileggere il nostro speciale sul combat system di Final Fantasy XVI), ma in compenso gli screenshot ufficiali diffusi da Square Enix indicano che nel mezzo degli adrenalinici scontri coi mostri il giocatore dovrà di tanto in tanto superare dei Quick Time Events. Non è chiara la frequenza con cui il prodotto ci chiederà di misurarci coi QTE, anche perché si direbbe che questi compariranno soltanto quando Clive - ancora in forma umana - cercherà di usare i portentosi poteri degli Eikon per scagliare dei veri e propri attacchi speciali.

Allo stato attuale non ce la sentiamo comunque di escludere la possibilità che i QTE possano essere utilizzati anche durante gli spettacolari scontri tra i colossali Eikon, similmente a quanto fatto alcuni anni fa da CyberConnect2 nelle boss fight di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja STORM 4.



Attraverso il già menzionato post pubblicato sul PlayStation Blog abbiano poi scoperto che Final Fantasy XVI vanterà numerosi opzioni legate all'accessibilità, grazie alle quali anche i giocatori meno esperti col genere action saranno in grado di godere appieno dell'avventura di Clive. Square Enix avrebbe infatti realizzato una vera e propria "modalità storia": incentrata sulla narrazione, questa permetterà a Clive di schivare automaticamente alcuni attacchi, mentre le epiche combo basate sui poteri degli Eikon potranno essere innescate con la semplice pressione di un pulsante. Al contrario, la modalità incentrata sull'azione sfrenata - e quindi indicata a coloro che vorranno mettere alla prova le proprie abilità - si assicurerà che ogni singola azione di Clive sia stabilita dal giocatore e garantirà pertanto un'esperienza ben più stimolante.

Benché la Casa dei Chocobo e degli Slime non abbia voluto fornire nemmeno stavolta maggiori informazioni sul preciso funzionamento delle battaglie tra Eikon (che a causa delle spropositate dimensioni non fatichiamo a paragonare a dei kaiju), tanto il gameplay quanto la trama della sedicesima fantasia finale continuano insomma ad entusiasmarci sempre più. Tenendo presente che il prodotto raggiungerà gli scaffali tra sei mesi circa, continueremo a seguirne lo sviluppo con rinnovato interesse, augurandoci che il prossimo appuntamento comunicativo di Square Enix possa fornire qualche risposta alle tante domande che tuttora aleggiano attorno agli scontri tra Eikon.