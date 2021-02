Final Fantasy 7 Ever Crisis: il remake che non ti aspetti

Il ritorno degli eventi digitali a marchio Sony e Nintendo non è stato dei più roboanti, ciononostante la settimana appena terminata ci ha riservato delle piacevoli sorprese - o conferme, a seconda dei punti di vista - come i richiestissimi rifacimenti di Pokémon Diamante e Perla, lo spin-off intitolato Leggende Pokémon: Arceus e non per ultima la sbalorditiva riedizione per PlayStation 5 di Final Fantasy VII Remake (per tutti i dettagli consultate la nostra anteprima di Final Fantasy VII Remake Intergrade). Mentre la graziosa ninja Yuffie Kisaragi, che sarà protagonista di un inedito DLC, e i miglioramenti tecnici apportati al remake della settima fantasia finale venivano presentati sul palcoscenico rappresentato dallo State of Play, monopolizzando le attenzioni dei fan in tutto il globo, lontano dai riflettori Square Enix ha silenziosamente annunciato altri due prodotti legati all'universo di FFVII, che tra il 2021 e il 2022 esordiranno sui dispositivi iOS e Android.



Uno di questi è il tanto vociferato Final Fantasy VII Ever Crisis, che a differenza di quanto suggerito dai leak dei giorni scorsi non sarà una riedizione per console di FFVIIR, bensì un rifacimento episodico per mobile dell'intera Compilation of Final Fantasy VII. Un progetto incredibilmente ambizioso e mastodontico di cui purtroppo sappiamo ancora poco, ma che alla lunga potrebbe rivelarsi il remake tanto desiderato dai fan più nostalgici e conservatori di Cloud Strife e compagnia cantante. Proviamo dunque a riepilogare le poche informazioni in nostro possesso e a capire cosa dovremmo aspettarci da questo secondo e inaspettato rifacimento di FFVII.

Un'altra possibilità

Con un remake episodico già in via di sviluppo su home console, mai e poi mai avremmo potuto anche solo ipotizzare che la Casa dei Chocobo stesse pianificando il lancio di un completo rifacimento della Compilation of Final Fantasy VII, ossia l'insieme di tutto il materiale inerente il sempre più irresistibile - e talmente intricato da risultare spesso incongruente - universo della settima fantasia finale.

Come un fulmine a ciel sereno, il colosso nipponico ha invece utilizzato i social network per sganciare una bomba di potenza inaudita e persino in grado di oscurare l'annuncio di Final Fantasy VII Remake Intergrade.



Anch'esso strutturato a episodi, di cui il primo verrà pubblicato su iOS e Android durante il corso del 2022, Final Fantasy VII Ever Crisis mira a raccontare ancora una volta l'intera cronologia degli eventi verificatisi nella timeline originale della settima fantasia finale: difatti, il titolo ci permetterà di riaffrontare daccapo sia FFVII che Before Crisis (che purtroppo non è mai arrivato ufficialmente in Occidente), Crisis Core e Dirge of Cerberus, ai quali si unirà addirittura una versione giocabile di Advent Children, ossia il film d'animazione del 2005 diretto da Tetsuya Nomura e Takeshi Nozue.



Come se il progetto non fosse già abbastanza audace e impegnativo, Square Enix ha anticipato inoltre che il prodotto includerà nuovi elementi narrativi a firma di Kazushige Nojima, già sceneggiatore di Final Fantasy VII Remake, il quale esplorerà nel dettaglio le origini dei guerrieri scelti della Shinra Company: i potenti SOLDIER. Stando alle parole di Nomura, il contenuto inedito includerà persino gli eventi raccontati nel neo annunciato Final Fantasy VII: The First Soldier - permettendo a chiunque non sia interessato al Battle Royal a tema FFVII di saltarlo a piè pari - e dovrebbe focalizzarsi sulla gioventù di un certo eroe leggendario, che non fatichiamo a identificare nella figura del carismatico Sephiroth.

Se Final Fantasy VII Remake rappresenta a conti fatti una vera e propria reinterpretazione del titolo originale e addirittura include una sottotraccia dalla valenza metanarrativa intricata e sapientemente implementata, Ever Crisis dovrebbe invece ripercorrere fedelmente gli eventi della Compilation, a cominciare dall'arrivo di Cloud Strife a Midgar e il successivo attentato terroristico al Reattore Mako 1.



Quello che al momento possiamo solo provare a immaginare è il modello distributivo che Square Enix e lo studio Applibot Inc, già sviluppatore di NieR Re[in]carnation (qui trovate la nostra anteprima di NieR Re[in]carnation), decideranno di utilizzare. Trattandosi di un'operazione titanica, il cui totale completamento potrebbe richiedere persino degli anni, l'ipotesi più realistica è che il publisher adotti un modello distributivo non troppo diverso da quello utilizzato nel 2018, quando Final Fantasy XV: Pocket Edition esordì su dispositivi mobile. Se così fosse, ciascun titolo della Compilation potrebbe essere suddiviso in vari episodi, di cui almeno uno gratuito, mentre i successivi dovrebbero essere a pagamento.



Tuttavia, in questo caso è escluso che tutto il materiale della Compilation of FFVII possa essere disponibile sin dal day one, ragion per cui ci aspettiamo che la pubblicazione degli episodi venga centellinata nell'arco di diversi mesi o anche di più. Lo stesso Nomura ha infatti dichiarato dinanzi ai microfoni di Famitsu che nuovi capitoli di storia verranno pubblicati ogni mese, com'è avvenuto con la campagna di Kingdom Hearts Unchained X/Union X: un titolo a sviluppo continuo e fondamentale per comprendere la narrativa di KH, il cui completamento ha però richiesto la bellezza di sei lunghi anni.

Active Time Battle e comandi touch

Mettendo da parte sia le ipotesi sul modello distributivo di Final Fantasy VII Ever Crisis che la sincera speranza di vederlo approdare un giorno anche su console, come avvenuto a suo tempo per il succitato Final Fantasy XV: Pocket Edition - un'eventualità su cui comunque ci dichiariamo pronti a scommettere - il nuovo titolo mobile di Square Enix si direbbe dotato di un interessante sistema di combattimento a turni.

Prodotto da Shoichi Ichikawa e Yoshinori Kitase, non solo Final Fantasy VII Ever Crisis sfrutterà un Active Time Battle basato sull'originale combat system della settima fantasia finale, ma addirittura ne erediterà il rodato sistema delle Materia, in modo tale da personalizzare le unità secondo le preferenze del giocatore e arricchire la componente strategica.



Avendo potuto ammirare soltanto pochi secondi di gameplay, non tutto ci è perfettamente chiaro, ma a giudicare da quanto visto si direbbe che ancora una volta saranno tre i personaggi schierabili in campo, i quali disporranno dei consueti attacchi fisici e di cinque diverse shortcut cui assegnare magie e tecniche speciali.

Se l'innesco delle combo è ancora incerto, in quanto potrebbe essere automatico o comunque assegnato al non meglio specificato tasto in basso a destra dello schermo, l'utilizzo delle abilità speciali consumerà invece alcuni segmenti della barra azzurra posta sopra le suddette scorciatoie touch, che come accadeva nell'originale si ricaricherà col passare del tempo.



Sorvolando sulla presenza di Aerith, che siamo convinti sia imputabile alle finalità puramente dimostrative del trailer, la battaglia col Red Scorpion scoppiata nel cuore del Reattore Mako 1 ha rivelato inoltre che in Final Fantasy VII Ever Crisis torneranno sia le devastanti invocazioni, come Ifrit e Leviathan, che le spettacolari Limit Break di Barret, Cloud e compagni, dimostrando la volontà di Square Enix di conservare tutti gli elementi caratteristici del capolavoro lanciato nel 1997.

Squisitamente nostalgico

Se durante le battaglie i personaggi, i mostri e le macchine vanteranno dei modelli talmente realistici e dettagliati da farci dimenticare per un istante la natura mobile del prodotto, le fasi esplorative e le cutscene vedranno invece l'utilizzo di deliziosi modelli super deformed che tanto ricordano le nostalgiche produzioni targate Tokyo RPG Factory (I am Setsuna, Lost Sphear, Oninaki). Le battute di dialogo saranno infine accompagnate dagli splendidi artwork realizzati da Lisa Fujise, il cui tratto strizza palesemente l'occhio al sempreverde universo manga.



Un risultato che siamo certi andrà molto a genio ai fan storici, che in Final Fantasy VII Ever Crisis ritroveranno quindi la continua alternanza tra 2D, personaggi "chibi" e modelli poligonali più complessi, sulla falsariga di quelli ammirati nella prima parte di Final Fantasy VII Remake. Sono invece le texture a non convincerci granché, a causa di una risoluzione un tantino bassa, soprattutto lontano dal campo di battaglia, dove la situazione migliora sensibilmente.

Per quanto concerne il comparto audio, l'unico filmato finora diffuso da Square Enix è accompagnato dal vivace tema intitolato "Opening - Bombing Mission", suggerendo che il titolo mobile attingerà alla superlativa colonna sonora composta a suo tempo da Nobuo Uematsu e riarrangiata nel 2007 da Shirou Hamaguchi e altri artisti.



Nel corso dell'intervista rilasciata a Famitsu, Nomura ha infine rivelato che il team non ha ancora deciso se il remake sarà doppiato o meno, asserendo che qualora Square Enix optasse per inserire una traccia parlata, questa sarebbe comunque ridotta al minimo indispensabile.