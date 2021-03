Final Fantasy 7 The First Soldier: un Battle Royale ambientato a Midgar

Nel corso dell'ultimo State of Play di febbraio, Square Enix ha annunciato Final Fantasy VII Remake Intergrade, versione potenziata per PlayStation 5, prevista per il prossimo 10 Giugno (qui potete leggere la recensione di Final Fantasy 7 Remake per PS4, disponibile anche nei giochi gratis del PlayStation Plus di marzo). Il colosso nipponico, però, è andato ben oltre, svelando dal nulla altri due progetti legati all'universo della settima fantasia finale, ossia The First Soldier ed Ever Crisis (per tutti i dettagli consultate l'anteprima di Final Fantasy VII Ever Crisis). Di certo l'effetto sorpresa non è mancato, scatenando reazioni piuttosto contrastanti tra il pubblico. Scopriamo dunque insieme tutto ciò che possiamo aspettarci da The First Soldier, atteso - almeno per il momento - unicamente su sistemi mobile.

Vilipendio?

Unire il nome di "Final Fantasy" con quello di "battle royale" è un connubio che non ci saremmo aspettati. Potremmo discutere a lungo sull'effettiva validità di una simile associazione, magari rievocando concetti come il "brand milking", ossia la tendenza a spremere una serie fino allo sfinimento, o ricordando le altre peculiari declinazioni che hanno caratterizzato Final Fantasy nel corso degli anni. Tuttavia, in questa sede, ci basta ricordare che il medium videoludico è una realtà in continua e incessante evoluzione.

Non siamo più nel 1997: i gusti del pubblico mutano, e con essi le logiche di mercato. Con The First Soldier, Square Enix sembra volersi inserire con precisione chirurgica in due dei pilastri che arricchiscono il gaming di questi ultimi anni: il genere battle royale e il settore mobile. La chiave di volta, quella che (nel bene e nel male) unisce le due colonne appena citate, in questo caso, è proprio il nome Final Fantasy.



Per quanto possa suscitare un bel po' di sorpresa (che in alcuni casi si trasforma in indignazione), il progetto The First Soldier, è bene specificarlo, non avrà alcuna influenza sullo sviluppo dei titoli principali, dato che il team al lavoro non ha alcun legame con la versione console del Remake di FFVII. Anzi, magari saranno proprio i guadagni dell'app mobile a portare un po' di fondi da riversare altrove. A prescindere dalle preferenze dei singoli utenti, siamo certi che la formula free to play attirerà un bel po' di utenti, tra curiosi e detrattori, che daranno al gioco una concreta possibilità.

Un battle royale a Midgar, tra PvP e PvE

Secondo le poche informazioni che possediamo, Final Fantasy VII: The First Soldier è ambientato nella tentacolare Midgar, capitale della gigantesca Shinra Electric Power Company, ben trent'anni prima degli eventi raccontati in FFVII.

In pratica, stiamo parlando dell'inizio del progetto "SOLDIER", una ricerca per la creazione di un corpo di combattenti d'élite potenziati (grazie alle radiazioni mako) per rendere più efficiente l'oppressione e il controllo militare dei possedimenti. Leggendo la cartella Top Secret che appare nel trailer d'annuncio appare un'altra denominazione: Project 0. Possibile quindi che lo scontro all'ultimo sangue nell'arena che dovrebbe sostenere la struttura del battle royale faccia riferimento a un ramo deviato del progetto Soldier, più violento e selettivo. Non è da escludere che il vincitore del match potrebbe diventare effettivamente il primo Soldier della storia. Se tutto va bene, comunque, la componente narrativa (scritta da Kazushige Nojima) dovrebbe giocare un ruolo marginale e servire solo a giustificare il contesto.



Il trailer, seppur piuttosto caotico, ha fornito preziose informazioni su un sacco di elementi relativi al gameplay, che ci è parso immediatamente familiare. A quanto pare, per visuale e impostazioni, ricorda molto da vicino ciò che troviamo già nei competitor attualmente sul mercato, come PUBG, CoD Mobile e Free Fire, su tutti.



Di sicuro sarà possibile scegliere di giocare in prima o in terza persona e muoversi con diversi mezzi o creature: saranno personali e sbloccabili con il battle pass, oppure si troveranno in giro per la mappa? Non è dato ancora saperlo L'applicazione prevedrà anche l'inserimento di elementi PvE sparsi per lo scenario, con alcuni antagonisti classici di Final Fantasy.

Nel trailer, infatti, è possibile intravedere il boss Guard Scorpion. Secondo la nostra ipotesi, questi funzioneranno un po' come i roaming encounter visti in Scavengers: nemici casuali presenti nella mappa che invogliano all'utilizzo di diverse soluzioni strategiche, e che possono dare diverse ricompense ai giocatori che riescono ad abbatterli.

Evocazioni, skill e mana

The First Soldier, poi, includerà sia una modalità in Solo che la possibilità di formare una squadra di tre giocatori o più. Nel video di presentazione è possibile notare azioni singole e combattimenti in gruppo: in questo caso a fianco dei nomi dei giocatori compaiono anche dei simboli che potrebbero ricondurre a classi diverse, come combattente, tiratore, incantatore, guaritore e così via.

Probabilmente ogni personaggio avrà le proprie peculiarità, che si tradurranno in tre skill uniche (forse personalizzabili o legate alla classe) da utilizzare in battaglia. Accanto alla barra della salute (HP), del resto, c'è anche un indicatore che segnala la carica di mana MP, da utilizzare per lanciare le abilità. Ovviamente non sappiamo come verranno riempite, se sarà possibile recuperare pozioni per la mappa come le bibite energetiche di PUBG, se la ricarica avverrà col tempo in autonomia o, ancora, se ci saranno determinati punti in cui potremo anche potenziare le due barre, spendendo del materiale o qualche valuta guadagnata nel corso del match. Sembra, in ogni caso, che il loro livello potrà esser aumentato fino a tre volte. Inoltre, i combattenti avranno la capacità di evocare alcune creature, e nel trailer possiamo osservare la presenza di Ifrit. Impossibile per ora comprendere se l'abilità verrà sbloccata a seguito di un corposo potenziamento, né se ci sarà un procedimento particolare di raccolta da seguire per avvalersene. Di sicuro funzionerà come una specie di "ultimate": devastante, ma limitatissima nel tempo.



Per quanto riguarda il loadout, invece, pare esserci posto per un'arma primaria e una secondaria: le animazioni e gli attacchi corpo a corpo o all'arma bianca viste nel video appaiono decisamente più articolate rispetto a un classico battle royale, e di conseguenza non è escluso che si tratti di movenze specifiche di determinate classi. Rimangono, ovviamente, molti punti oscuri su The First Soldier. Ad esempio, non sappiamo nulla sul sistema di progressione, né sulle microtransazioni, anche se sospettiamo che il modello di business seguirà una pratica di distribuzione ormai classica, fatta di aggiornamenti stagionali con tanto di battle pass e acquisti in game per le personalizzazioni cosmetiche.