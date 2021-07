FIST Forged In Shadow Torch: l'ambizioso action platform per PS5 e PS4

Tra i grandi protagonisti dell'ultimo State of Play, F.I.S.T: Forged in Shadow Torch farà il suo debutto su PS4 e PS5 il prossimo 7 settembre, per la gioia degli amanti degli action platformer in 2D. Questo particolare gioco metroidvania dalle inconfondibili atmosfere dieselpunk è una delle punte di diamante del China Hero Project, un programma voluto da PlayStation per supportare i titoli dei talentuosi sviluppatori cinesi. Non stupisce quindi che, una volta avvenuto l'annuncio, il colosso giapponese non abbia più smesso di parlare di F.I.S.T, che calerà i giocatori nei panni di un prode rivoluzionario intenzionato a liberare un vecchio amico e compagno d'arme. Senza perdere altro tempo, rechiamoci in un mondo dominato dalla Legione delle Macchine, che senza il coraggio di Rayton e i suoi non potrà mai tornare a essere la terra splendida e pacifica che era.



La fine della pace e la guerra di Rayton

Con Forged in Shadow Torch, i ragazzi di TiGames volevano arricchire il genere degli action platformer d'esplorazione con un gioco dalla personalità "differente" e in grado di trasmettere ai giocatori la grande passione che hanno sempre avuto per le esperienze di questo tipo. Da qui l'idea di ambientare l'avventura in quella che potremmo definire la versione distopica di un mondo delle favole, in cui la perfida Legione delle Macchine si è sollevata sulle verdeggianti pianure e le cittadine abitate da animali antropomorfi.

Sprofondata nell'oblio, questa terra è stata "sporcata" da un numero crescente di tetri agglomerati urbani, delle vere e proprie prigioni di ferro e acciaio in cui i poveri animali hanno cominciato a vivere e lavorare per un tozzo di pane. Per cercare di ribaltare le sorti di una catastrofe altrimenti certa, alcuni valorosi guerrieri hanno fondato un gruppo rivoluzionario, che da quel momento in poi si è opposto con forza al regime delle macchine.



Purtroppo però la forza della Legione si è rivelata schiacciante e alla fine i prodi animali non hanno potuto far altro che stare a guardare mentre la loro città veniva conquistata. Amareggiato dalla sconfitta e convinto di non poter più liberare la propria casa, lo stesso Rayton ha deciso di fuggire e di vivere in clandestinità per ben 6 anni ma questo è stato prima dell'inizio degli eventi narrati in F.I.S.T. Durante il prologo infatti Rayton scopre che uno dei suoi più cari amici, un orso grizzly che probabilmente realizzava le armi e gli equipaggiamenti per i compagni rivoltosi, è stato rapito da uno squadrone della legione e senza esitare decide di tornare in azione per liberarlo.

Dopo aver stretto la foto che lo ritrae assieme agli amici, Rayton preleva un gigantesco braccio di metallo dall'officina e parte per una campagna di liberazione che lo vedrà stringere alleanze inattese - si pensi alla gatta dello State of Play trailer - ritrovare vecchi amici e affrontare avversari del passato. Che il coniglio contro cui lotterà a un certo punto dell'avventura sia un suo parente passato alla fazione nemica? Sebbene il mondo degli animali antropomorfi sembri dare un grande spazio al gameplay, non è escluso che possa regalarci delle soddisfazioni inattese sul fronte narrativo, specie se i personaggi si dimostreranno ben caratterizzati.



Al momento è impossibile esprimersi con toni di certezza ma se pensiamo al modo in cui gli sviluppatori hanno dato vita a Rayton e alle sue capacità, sperare in una buona solidità del racconto è più che lecito. Inizialmente TiGames ha tentato di creare un protagonista umano ma ben presto ha realizzato che per raccontare la storia di un mondo di animali avrebbe dovuto pensare a nuovi design.

Rispetto ai gatti e ai cani, i conigli hanno orecchie lunghe e dei tratti più riconoscibili - anche se rappresentati in forma antropomorfa - ma più d'ogni altra cosa sono solitamente associati alla debolezza e alla codardia. Anche per questi motivi, un coniglio veterano di guerra poco avvezzo alle smancerie è da subito sembrato il personaggio più adatto a coprire il ruolo del protagonista e lo stesso possiamo dire del suo pugno d'acciaio.



Il fatto che Rayton utilizzi il pugno al posto di una spada simboleggia la sete di vendetta e rivoluzione che lo spinge a non cedere e ad andare avanti, mentre la sua passione per il succo di carota - che servirà a recuperare la salute - è un chiaro legame con le sue origini animali. In altre parole, i ragazzi di TiGames hanno dato vita in modo estremamente lucido ai personaggi e al mondo di F.I.S.T, che farà la felicità degli amanti dei metroidvania, come stiamo per vedere.



Tra esplorazione e scontri in una terra martoriata

Il team ha utilizzato la medesima perizia anche nel creare i livelli interconnessi di F.I.S.T, come suggeriscono le parole di Yang Xiang di TiGames. Sebbene i distretti di Torch City presentino caratteristiche uniche, gli sviluppatori hanno fatto sì che sembrassero parti di un unico contesto.

Mentre Rayton avanzerà battagliando nei livelli, piccole modifiche e dettagli aggiuntivi segneranno il graduale passaggio a un'altra area del gioco, in modo da far avvenire queste transizioni nella maniera più naturale e fluida possibile. L'assenza dei caricamenti, inutile dirlo, favorirà non poco il ritmo dell'esplorazione, un'attività che chiamerà Rayton ad aguzzare la vista per scoprire sentieri secondari, aree segrete e prove da completare per ricevere upgrade o alcuni oggetti collezionabili non meglio precisati. A tal proposito non ci stupiremmo se nel gioco ci fossero sentieri ostruiti o chiavi da ottenere, a vantaggio del backtracking e di un avanzamento non "guidato" delle abilità di Rayton. Dalla baraccopoli, alla stazione, fino alle fabbriche colorate d'arancio da un malinconico tramonto, il coniglio guerriero dovrà vedersela con un nutrito gruppo di avversari differenti, tra fucilieri, granatieri, robot armati di scudo e mazza o di martello pesante.



A quanto sembra inoltre dovrà immergersi nelle profondità del mare e lottare contro giganteschi serpenti marini robotici, che potrebbero essere soltanto una delle minacce subacquee che l'eroe dovrà sgominare. Non mancheranno i droni con pistole laser e le grandi boss fight, di cui al momento però non abbiamo visto poi molto. Lo scontro con un energumeno robot - che quando lanciava il suo "pugno-razzo" si esponeva agli attacchi del protagonista - non ci ha propriamente esaltato, complice il suo moveset piuttosto povero e ripetitivo, ma al momento non ha alcun senso sbilanciarsi su questo fronte.

Gli ultimi trailer invece hanno messo in luce la buona varietà di combinazioni disponibili, che non riguardano solo gli attacchi in salto o le veloci scariche col pugno d'acciaio. Il veterano infatti si servirà anche di un grosso trapano - basato su colpi lenti ma devastanti - e dell'utilissima frusta, con cui eseguirà assalti fulminei ad ampio raggio capaci di colpire più nemici in contemporanea.



Fondamentale per concludere gli scontri nel migliore dei modi sarà anche l'utilizzo del parry, che si dovrebbe poter attivare con tutte e tre le armi. L'idea di dover imparare a servirsi di questi strumenti di morte durante le sequenze di platforming è più che indovinata, pensiamo all'abilità del trapano di agire da elicottero per favorire le planate, a patto che queste si dimostrino sufficientemente articolate.

A chiudere il cerchio troviamo la gradevole presentazione visiva in Unreal Engine 4, un motore che TiGames ha sfruttato per realizzare un mondo vario e dettagliato. Gli ottimi sfondi in 3D, l'illuminazione globale e uno stile dieselpunk ispirato alla tecnologia industriale e agli armamenti del periodo tra le due guerre mondiali, donano a Forged in Shadow Torch un look caratteristico e interessante, che speriamo possa rivelarsi la ciliegina sulla torta di un nuovo esponente di spicco dell'action platforming. A proposito di animali antropomorfi, se siete interessati all'argomento vi rimandiamo alla nostra recensione di Biomutant e alla recensione di Mutant Year Zero.