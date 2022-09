Flintlock The Siege of Dawn: caccia agli dèi in un peculiare Open World

Del peculiare titolo di AA44, un action adventure che si basa su di un particolare mix di culture ed epoche storiche, vi abbiamo già parlato nella nostra anteprima di Flintlock: The Siege of Dawn, completa inoltre di una ricca intervista al CEO della compagnia. Ebbene, in quel di Colonia - alla GamesCom 2022 - abbiamo sia incontrato di persona Derek Bradley, sia potuto assistere a una demo hands off del gioco, che ci ha dato l'opportunità di farci un'idea più chiara sul combat system e le varie sfaccettature dell'offerta ludica. Al netto di qualche sporadico inciampo, siamo rimasti affascinati dal mondo che la valorosa Nor Vanek si ritroverà a esplorare, quindi non perdiamoci in chiacchiere e tuffiamoci subito nel vivo dell'azione.

Il viaggio di Enki e Nor Vanek

In primo luogo, come ci era già stato confermato, Flintlock: The Siege of Dawn vuole raccontare una storia degna di essere chiamata tale, con tanti dialoghi, cutscene e personaggi che crescono e stringono legami lungo la strada. In questo senso è impossibile non pensare proprio a Nor Vanek e alla creatura chiamata Enki, un essere semidivino che esiste da migliaia e migliaia di anni. Per motivi diversi, i due hanno dei conti in sospeso con gli dèi o almeno con alcuni di essi ed è per questo che si ritroveranno a unire le forze.

La crescita della protagonista si rifletterà anche sul suo aspetto, visto che da semplice soldato con la divisa della Coalizione passerà ad adottare un vestiario più particolareggiato e dal tocco personale. Almeno inizialmente Enki vedrà Nor Vanek come un semplice strumento per raggiungere uno scopo ma col tempo comincerà ad affezionarsi alla giovane guerriera. Detto questo - e lo ha chiarito lo stesso Derek - sarà possibile tentare di accarezzare la creatura ma con scarsi risultati: d'altra parte è un essere potente e antico, ecco perché morderà l'alleata quando questa oserà "mancarle di rispetto". Mentre restiamo curiosi di saperne di più sugli sviluppi narrativi legati a questa campagna di vendetta contro le divinità, è arrivato il momento di soffermarsi sul mondo di gioco. Durante la demo infatti ci sono stati mostrati una grande quantità di scenari, tra aree rocciose baciate dal tramonto, colline verdeggianti piene di segreti, un villaggio pervaso da un'area spettrale e splendidi palazzi con decorazioni e pavimentazioni mozzafiato.



Al netto delle semplificazioni ravvisabili su alcuni terreni e superfici, la qualità complessiva della presentazione visiva è buona e tocca punti d'eccellenza se pensiamo all'illuminazione globale. A rendere il tutto ancor più gradevole è la direzione artistica: il fatto che lo studio si sia ispirato a vari stili architettonici, culture e periodi storici per realizzare il teatro che ospiterà gli eventi narrati è evidente e potrebbe acuirne non poco la personalità. L'incontro tra l'età napoleonica e il medioevo, per fare un paio d'esempi, è interessante. L'importante però è che alla base ci sia una certa coerenza di fondo, così da evitare che la mappa risulti un'accozzaglia di ambientazioni slegate tra loro.

In ogni caso, non solo i combattimenti ma anche la stessa esplorazione godrà di una certa verticalità. Tra la capacità di effettuare ampi balzi e la possibilità di farsi teletrasportare da Enki per coprire distanze generose, quello di Nor Vanek sarà un avanzamento acrobatico, che in alcuni casi ci chiamerà a usare l'astuzia. Ad esempio, sfruttando il rinculo di uno sparo rivolto verso terra è possibile prolungare di qualche istante la permanenza in aria e aggiungere alle movenze quel tanto che basta per atterrare sulla piattaforma desiderata, e di conseguenza accedere a particolari ricompense.



Insomma, se il level design dovesse dimostrarsi all'altezza, scovare i segreti di questa terra a metà tra il realismo e la dimensione fantasy potrebbe rivelarsi entusiasmante. C'è ancora tanto da scoprire sulle caratteristiche costitutive dell'offerta contenutistica, dal preciso ruolo degli accampamenti espandibili, fino alle missioni secondarie - tra boss opzionali e dungeon - e ad altri aspetti di contorno ma pur sempre interessanti, si pensi al livello di sfida pensato per i giocatori meno abili meno ferrati con gli scontri dai ritmi serrati o agli oggetti speciali, come quello in grado di resuscitare la protagonista in forma di zombie dopo una dipartita prematura.

A tal proposito, non avendo potuto provare in prima persona Flintlock: The Siege of Dawn, per parlare dei combattimenti ci affideremo alle sensazioni provate mentre osservavamo la danza di morte di Nor Vanek ma sappiate una cosa: il combat system sembra poggiare su di un interessante connubio tra esponenti del filone soulslike e una componente action in stile God of War.

Gli strumenti del mestiere di un'eroina

Sia col trailer della GamesCom 2022, che nel corso della demo che ci è stata mostrata, abbiamo visto la guerriera affrontare divinità, nemici ossuti o corazzati appena rispuntati dalla tomba, esseri umani e creature più strambe, come mini boss senza testa dalle dimensioni generose o guardie avvolte da un'aura violacea in grado di lanciare fendenti d'aria.

Dalla necessità di imparare i pattern d'attacco degli avversari - a volte capaci di eseguire lunghe combo e in generale di infliggere danni ingenti - fino all'importanza del timing della schivata, l'idea è che il livello di sfida in questo senso voglia avvicinarsi al mondo dei soulslike però, sappiatelo, ci sono diversi "ma" da tenere in considerazione. Nor Vanek infatti può ricorrere alle abilità di Enki, che nel corso dell'avventura e a ogni abbattimento di un dio andranno ad ampliarsi in modi tutti da scoprire. La creatura antica ad esempio potrà maledire i nemici più volte - così da renderne più agevole l'eliminazione - sospenderli in aria, per consentire alla compagna di attaccarli ferocemente, eseguire rapidi teletrasporti per colpirli e chissà cos'altro. Tra il supporto in battaglia della creatura (non molto distante da quello di Atreus) e lo stesso "swordplay" della protagonista, che in realtà brandisce un'ascia, è difficile non ravvisare alcune somiglianze con l'impasto ludico su cui si basano le mattanze di Kratos. Le combo più veloci, i fendenti caricati e l'importanza della parry, sono solo alcuni dei principi della lotta all'arma bianca, che include anche degli attacchi tonanti dall'alto e la chance di mettere a segno brutali finisher quando gli opponenti sono in stato di stordimento.



Se le animazioni legate mosse di Nor Vanek ci sono piaciute molto, le reazioni degli avversari ai colpi che li raggiungevano ci sono parse un po' spartane e forse riducono parzialmente l'efficacia dell'impatto scenico di queste sezioni. Molto interessante e da approfondire è la possibilità di rimuovere le parti di corazza degli assalitori, così da sconfiggerli più facilmente. Oltre all'uso dei salti e delle schivate per mantenere le distanze, in battaglia potremo usare anche la pistola della combattente e altre armi da fuoco, non solo per variegare la nostra strategia offensiva ma anche per danneggiare i mostri dalla distanza.



Tutto da scoprire resta il sistema di potenziamento con abilità permanenti, che ci permetterà di migliorare ed espandere le capacità legate all'arma bianca, a quelle da fuoco e alle magie. A una rapida occhiata, ciascun percorso dei talenti ci è sembrato piuttosto esteso e a quanto pare non riusciremo a completarli tutti e tre in una sola run. In altre parole starà a noi decidere in che campo specializzarci, anche in base allo stile di gioco che tenderemo a sfruttare di più.



In merito alla boss fight rigorosamente a fasi contro il Dio della Conoscenza, uno spirito che anima una massiccia e splendente corazza, possiamo dire di aver apprezzato sia la location che i suoi attacchi energetici, belli a vedersi ma rigorosamente da evitare. Le chance per effettuare utili contrattacchi però ci sono parse fin troppo abbondanti ma è chiaro che queste considerazioni potrebbero perdere ogni tipo di valenza a seguito di una prova degna di questo nome.



Al momento non sappiamo con precisione quando Flintlock farà il suo debutto, sebbene Bradley e i suoi stiano puntando alla prima parte del 2023 per lanciarlo su console, PC e Xbox Game Pass. Ad ogni modo, si è riconfermato un progetto ambizioso, meritevole d'attenzione e figlio della volontà di regalare ai giocatori un'esperienza molto vicina ai lidi del mondo tripla A.