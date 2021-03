Forspoken: Project Athia si evolve in un Action RPG Open World per PS5 e PC

Annunciato in occasione dell'evento che Sony tenne nel mese di giugno 2020 per mostrare al mondo intero il form factor della sua attuale ammiraglia, il misterioso Project Athia di Square Enix riuscì immediatamente a catturare la nostra attenzione grazie al suo insolito e raccapricciante monster design e agli stravaganti poteri sovrannaturali della sua leggiadra protagonista. A distanza di quasi un anno dal reveal, quel progetto così tetro e affascinate ha ricevuto non solo un nome definitivo, ma gode persino di una seppur vaga finestra di lancio: ribattezzato ufficialmente Forspoken e in uscita su PC e PlayStation 5 nel corso del 2022. In attesa che il prodotto esordisca sulle suddette piattaforme, vi proponiamo un breve riepilogo delle informazioni che il publisher ha sporadicamente divulgato nel corso degli ultimi mesi, a cominciare dal breve filmato con cui Square Enix ci ha infine presentato la raggiante attrice che interpreterà la protagonista di Forspoken.

Alla scoperta di un agghiacciante universo parallelo

Fino a qualche giorno fa sapevamo poco e nulla sul personaggio principale di Forspoken, se non che questa sarà dotata di poteri paranormali legati al controllo e alla manipolazione dell'ambiente: una capacità straordinaria che ad esempio le consentirà di comunicare con la natura e all'occorrenza di evocare dal terreno sottostante delle resistenti radici con cui stritolare i nemici incontrati lungo il suo cammino.

Come rivelato dal nuovo trailer, la potente incantatrice si chiamerà Frey Holland e sarà interpretata dalla talentuosa attrice britannica Ella Balinska, che in tempi recenti ha raggiunto una certa notorietà per aver preso parte al deludente reboot di Charlie's Angels diretto da Elizabeth Banks. Proprio la Balinska, che ha dichiarato di essere un'appassionata di videogiochi sin dall'infanzia, ci ha fornito degli importanti indizi sul canovaccio narrativo di Forspoken e sul suo pericolosissimo mondo, che a quanto pare prenderà il nome di Athia.



Stando all'attrice, che ha descritto la protagonista come "una ragazza che si è smarrita sia letteralmente che metaforicamente", la giovane Frey dovrà imparare a controllare i suoi incredibili poteri magici se vorrà sopravvivere nella terra fantastica e perigliosa di Athia, in cui appunto si mescolano i confini di realtà e fantasia. Parole inequivocabili, che ci spingono a sospettare che Frey si ritroverà catapultata in una realtà a lei sconosciuta, o comunque in un'epoca diversa dalla propria. D'altronde, nella clip che la vede nascondersi tra le rovine è possibile osservare un abbigliamento moderno, che appunto cozza con l'ambientazione squisitamente di stampo fantasy di Forspoken.

Non solo Frey indossa dei pantaloni sportivi e porta una felpa legata in vita come una ragazza qualsiasi del nostro tempo, ma la giovane donna ha una reazione di estremo e sincero stupore quando realizza di trovarsi in presenza di un drago, come se un attimo prima nemmeno credesse all'esistenza della possente bestia alata. Preziosi dettagli che una volta sommati lascerebbero presuppore che Forspoken sia in realtà una sorta di Isekai, ossia una delle opere di genere fantasy in cui una persona normale viene teletrasportata, evocata, intrappolata o addirittura reincarnata in un universo parallelo perlopiù popolato da creature magiche (come negli anime intitolati Vita da Slime, Magic Knight Rayearth e Re:Zero - Starting Life in Another World), e che in alcuni casi può anche essere completamente virtuale (come accade ad esempio in Sword Art Online, Overlord o Log Horizon).



Data la grande popolarità di cui appunto godono gli Isekai in Giappone, è un'eventualità che non ci sentiamo escludere, e che in ogni caso potrebbe condurre a sviluppi interessanti. Anche perché Forspoken vedrà il coinvolgimento di un team di scrittori e sceneggiatori eccezionali, come lo stimato Gary Whitta, già autore di un'apprezzata pellicola cinematografica del calibro di Rogue One: A Star Wars Story (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Rogue One: A Star Wars Story). Un team, insomma, dal quale ci aspettiamo una storia entusiasmante, originale e travagliata.

Un promettente open world

Se questo nuovo appuntamento ci ha permesso di apprendere dei fondamentali dettagli circa l'intreccio e l'ambientazione di Forspoken, lo stesso non si può dire purtroppo per la sua componente ludica, ancora avvolta da un fitto alone di mistero e segretezza. In ogni caso, se inizialmente non sapevamo nemmeno se il titolo fosse un action adventure o comunque un gioco di ruolo (come ipotizzato nella nostra precedente anteprima di Project Athia), Square Enix ha infine confermato che il titolo sarà un action RPG a tutti gli effetti.

Sebbene il publisher abbia rimandato a data da destinarli la divulgazione della benché minima informazione circa l'impianto ludico, una clip di gameplay di circa venti secondi posta in chiusura al nuovo trailer ci ha comunque consentito di ammirare nuovamente in azione la magia di Frey.



Dopo aver acquisito e padroneggiato i poteri sovrannaturali menzionati nel paragrafo precedente, la donna potrà infatti compiere dei balzi prodigiosi per spostarsi in fretta da un luogo all'altro, correre a mezz'aria e arrampicarsi su qualsiasi superficie. Non a caso, come rivelato lo scorso luglio dal presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, Forspoken sarà un gioco open world e pertanto gli utenti avranno la possibilità di muoversi liberamente all'interno dei suggestivi paesaggi realizzati mediate l'utilizzo del Luminous Engine.



A tal proposito, non è affatto escluso che proprio Forspoken diventi il primo titolo a sfruttare appieno le avanzate possibilità offerte dallo strepitoso World Editor del motore grafico proprietario di Square Enix e Luminous Productions.

Come spiegato in occasione del CEDEC 2020 da alcuni rappresentati del publisher nipponico, il Luminous Engine è addirittura in grado di generare proceduralmente e in assoluta autonomia degli ambienti naturali come praterie, montagne o foreste. Una straordinaria tecnologia, questa, che potrebbe aiutare gli sviluppatori di titoli open world a realizzare delle mappe esplorabili sempre originali e letteralmente sconfinate. In attesa di scoprire se l'ecosistema ludico di Forspoken si avvarrà del suddetto sistema, la breve clip di gameplay ha svelato persino nuove abilità d Frey che torneranno molto utili nelle fasi di battaglia. Oltre a evocare le radici con cui stritolare i nemici, l'incantatrice potrà infatti generare delle barriere invisibili con cui bloccare gli assalti degli avversari e lanciare delle sfere di energia magica contro le sfortunate creature che se la ritroveranno contro. Peccato solo per l'assenza della benché minima interfaccia utente, senza la quale è al momento impossibile stabilire la frequenza con cui Frey potrà accedere alle capacità paranormali acquisite nel mondo di Athia. Una realtà che trasuda next gen da tutti i pori e che continua a impressionarci per varietà, vastità e numero di particolari.