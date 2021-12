Forspoken: un viaggio in un altro mondo, tra mostri e magie

Ad Athia si respira un'aria di morte. Un miasma che tutto corrompe e corrode. Lo chiamano The Break: si espande lungo l'intero territorio, progressivamente e con inesorabile furia, annientando qualunque organismo vivente si pari lungo il suo tragitto. Gli umani e gli animali che ne vengono travolti finiscono per essere uccisi o subire un destino addirittura peggiore, tramutandosi in mostri spinti solo da istinto e aggressività. Tutto ciò che si muove, in Athia, è una minaccia. Ma non per Frey: lei è immune all'influsso di The Break e, per questo, parrebbe l'unica salvatrice del mondo. Peccato solo che non tutti gli abitanti di questo regno incantato la considerino un'eroina.



Su tali basi narrative si erge il canovaccio di Forspoken, il nuovo Action-RPG a mondo aperto concepito sotto l'ala protettrice di Square-Enix che, nel 2018, ha dato vita al team Luminous Productions con lo scopo di mettere in mostra le potenzialità tecniche del Luminous Engine (al seguente link trovate un approfondimento su Forspoken e il FidelityFX Super Resolution di AMD). E proprio questo motore rappresenta per lo studio di sviluppo lo stendardo distintivo del gioco che, stando a quanto rivelatoci durante un evento digitale organizzato dal publisher, darà molto risalto anche alla componente narrativa. In compagnia degli sceneggiatori, abbiamo quindi assistito a una sequenza di gameplay non particolarmente estesa, volta a fornirci un'infarinatura generale sia delle ambizioni del racconto sia della struttura ludica alla base del titolo, in uscita il 24 maggio 2022 su PS5 e PC.

Vi presentiamo Frey Holland

Senza approfondire oltre il sostrato narrativo sul quale si sorregge il mondo di Athia, che vi abbiamo già raccontato nella nostra precedente anteprima di Forspoken, la presentazione di Square-Enix ha preferito focalizzarsi maggiormente sulla protagonista Frey Holland, tracciandone un profilo più approfondito, dipinto sia dagli sceneggiatori Allison Rymer e Todd Stashwich, sia dal performance capture director Tom Keegan, responsabile del modo in cui la ragazza comunica la sua personalità e le sue emozioni ai giocatori, ora con l'espressività facciale, ora con le movenze del corpo.

Anzitutto, quella di Forspoken è una storia che gli autori stessi definiscono "al femminile": si concentra infatti sulle diverse sfumature del temperamento di una donna, dalla vulnerabilità al coraggio, passando per la grinta e la voglia di rivalsa. Frey è una "reietta" di New York: una combattente, un'orfana che nell'arco della sua vita ha potuto contare solo su se stessa e ha dovuto sempre lottare per la sopravvivenza. La rabbia che le scorre nelle vene spesso si tramuta in una punta di umorismo, che utilizza come scudo emotivo contro le avversità del suo duro viver quotidiano. A causa delle difficoltà in cui riversa, Frey sogna di andar via da New York, provando al contempo a rimettere insieme i pezzi del puzzle della sua vita, così da comprendere chi è davvero. E forse il suo viaggio ad Athia, come nella migliore della tradizione degli Isekai (un genere in cui un protagonista dal mondo reale viene trasportato in un altro regno), può assumere un valore simbolico: magari questo suo cammino nel reame corrotto rappresenterà un'occasione di riscatto, mutandosi in un percorso di formazione e di crescita esistenziale. Non sappiamo se Frey riuscirà a ricomporre ad Athia i frammenti della sua identità, ma le premesse raccontate da Luminous Productions, per quanto non certo originalissime, posseggono almeno in apparenza la tipica solidità delle classiche storie edificanti.

Se il mosaico della trama saprà rivelarsi soddisfacente, il merito spetterà soprattutto alla sceneggiatura: il team sembra scommettere molto sul contorno narrativo, e ci auguriamo pertanto che il cammino di Frey risulti all'altezza delle speranze dello studio. Anche ad Athia, quantomeno inizialmente, la protagonista sarà però vista come un'outsider, proprio come avviene nel mondo reale: gli abitanti non comprendono le origini dei suoi poteri, e la definiscono un "demone". Nonostante il suo temperamento da dura, Frey resta dunque un personaggio vulnerabile, sfaccettato e complesso, che non si considera alla stregua di una supereroina, pur possedendo capacità magiche che le permettono di sopravvivere in quel reame distrutto. L'accettazione di sé e l'appartenenza a un nucleo familiare sono altri due temi che Forspoken intende mettere in scena. Come spiegato dal performance director, infatti, il gioco parla anche di famiglia e di tribù: che sia dunque proprio Athia, un regno divorato dal male, il luogo in cui Frey si sentirà finalmente a casa?

Esplorare il regno di Athia

In virtù dei poteri ottenuti dal passaggio al nuovo mondo, Frey è in grado di muoversi con una certa agilità lungo il reame di Athia. Il suo parkour magico ci permetterà di attraversare rapidamente le lande, scalare mura, spostarci in un istante da un torrione all'altro, e superare crepacci dondolandoci tra gli spuntoni di pietra.

Veloce e dinamico, il sistema di movimento incarna uno dei perni di Forspoken, che chiede al giocatore di sfruttare al meglio le doti della protagonista per "vivere" l'open world con un piglio più grintoso: laddove in altri giochi di ruolo determinati ostacoli ambientali necessitano di essere aggirati, nell'opera di Luminous Productions si tratta di elementi inseriti con l'obiettivo di fungere da stimolo per utilizzare i poteri di Frey. Nell'idea dello studio, insomma, il level design e il gameplay si muovono in simbiosi: pianure, promontori, colonne, tetti e rocce fungono dunque da "trampolino" per lo slancio della protagonista, che salta, corre e volteggia con eleganza. Dato lo stato ancora abbastanza arretrato della build mostrata, alcune animazioni non risultavano del tutto ben amalgamate, ma confidiamo che nel prodotto completo la sinuosità dei movimenti di Frey si manterrà costante durante l'esplorazione. E a proposito di libertà di spostamento, Athia non è certo un luogo da visitare con tranquillità. Un tempo pacifico e prospero, questo reame è ora una landa di disperazione sotto il giogo dei Tanta, quelli che un tempo erano amatissimi sovrani e che adesso sono divenuti misteriosamente dei terribili oppressori.

L'unico posto sicuro sembra essere la più grande roccaforte umana, un hub nel quale la ragazza potrà gironzolare senza avvertire l'ombra di una minaccia. In questo agglomerato di casupole e architetture di stampo tipicamente medievale, Frey incontrerà diversi personaggi con cui interagire, alcuni dei quali saranno certamente forieri di missioni opzionali. Anche esplorando il territorio al di fuori delle mura, in ogni caso, la fanciulla avrà la facoltà di trovare riparo in rifugi precedentemente allestiti: qui potrà sia riposare per risanare la salute, sia dedicarsi al crafting con il materiale recuperato nelle terre selvagge (grazie al quale costruire, ad esempio, pozioni per curare le ferite), sia ancora creare mantelli e collane con cui migliorare i propri parametri.

Ciascun abito, d'altronde, modifica le statistiche della protagonista, suddivise in salute, stamina, difesa e guarigione. Oltre alla possibilità di spendere mana per ottenere nuovi incantesimi (in un ventaglio di poteri che, di primo acchito, ci è parso piuttosto ampio), Frey potrà anche cambiare lo smalto delle sue unghie: un vezzo estetico che avrà funzione prevalentemente pratica, dal momento che ogni stile aumenta l'efficacia degli incantesimi in dotazione.

Sopravvivere in un altro mondo

I poteri della protagonista non le offrono solo gli strumenti per spostarsi nell'ambientazione: le capacità di Frey hanno anche valore offensivo. La ragazza potrà infatti scagliare differenti tipologie di magie con cui annientare le minacce che popolano Athia.

La gamma di abilità a disposizione apre le porte a diversi stili di combattimento: tramite una ruota dei poteri, Frey è in grado di selezionare gli incantesimi più adatti alle situazioni e ai tipi di nemici incrociati nel corso dell'esplorazione, combinando gli effetti delle magie per massimizzare i danni inflitti. Suddivisi in quattro colori (viola, rosso, verde e blu), che corrispondono ad altrettante categorie, i poteri danno l'opportunità alla protagonista di rimanere a distanza dai bersagli e di colpirli - ad esempio - con frecce elementali e bombe infuocate, oppure di avvicinarsi alle creature ed eseguire vigorosi attacchi corpo a corpo. Nel video di gameplay era possibile osservare Frey mentre creava cloni di se stessa che attiravano l'attenzione degli ostili, per poi piazzare una trappola magica sul terreno pronta a esplodere al contatto; quando la situazione è divenuta troppo complessa, inoltre, la ragazza ha fatto ricorso all'invisibilità temporanea per sgusciare via inosservata. Tra lance fiammeggianti e proiettili elettrici, l'arsenale soprannaturale di Frey potrebbe garantire una discreta varietà d'approcci durante le battaglie. Non avendo toccato il gioco con mano non possiamo esprimerci circa la responsività e la qualità complessiva del combat system, ma dal filmato a cui abbiamo assistito sembra emergere il profilo di un gameplay a metà tra frenesia e tatticismo: il rallentamento dell'azione quando si attiva la ruota magica dona respiro alla battaglia, mentre non appena il flusso riparte lo schermo si riempie di particellari e deflagrazioni, in un concerto di capriole, salti, schivate ed effettistica a profusione.

Considerate le doti della protagonista, alcuni scontri potranno anche essere evitati, magari schizzando via a gran velocità o sfruttando l'incantesimo dell'invisibilità. In altre circostanze, invece, saremo costretti a batterci, quando finiremo nostro malgrado all'interno di una zona estremamente pericolosa, territorio di creature molto più forti della media.



Nel corso della presentazione ci è stata mostrata una boss fight con una gigantesca bestia che spuntava da un mare di nebbia contaminata: un duello apparentemente complesso, in cui Frey veniva schiacciata sia dalla scarsa visibilità di un ambiente in tempesta, sia dalla superiorità numerica delle forze ostili. Al netto di un buon impatto visivo (con qualche incertezza di troppo, allo stato attuale, nella fisica di abiti e capelli), a non averci convinto sono il design dei nemici e la direzione artistica complessiva.

Crediamo a tal proposito che buona parte della responsabilità risieda nella porzione di gioco scelta dal team per la presentazione: in un evento volto a mettere in mostra le unghie del motore grafico, optare per un segmento della mappa perlopiù desertico non ha reso onore alle potenzialità del Luminous Engine. Quello che si è spalancato dinanzi ai nostri occhi è stato un panorama fatto di sterpaglie e rocce, con qualche rovina qua e là ad arricchire il paesaggio. Troppo poco per ammaliarci, anche dal punto di vista dell'art design: eccezion fatta per qualche sporadica creatura più ispirata, d'altronde, neppure i nemici brillavano per carisma e originalità. Al fine di spiccare davvero come il team vorrebbe, dunque, Forspoken deve avere necessariamente in serbo qualche asso nella manica sul fronte artistico, così che il Luminous Engine, nella sua forma finale, possa dar corpo a orizzonti visivi molto più suggestivi.