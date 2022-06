Fort Solis: un promettente horror fantascientifico con Troy Baker

Lo spazio siderale che separa la nostra Terra dal pianeta rosso è un vasto oceano di solitudine e ansie, una distanza così abissale da rendere terrificante l'idea di una base terrestre su Marte anche immaginando un futuro remoto nel quale le tecnologie permettono viaggi talmente estesi. Se qualcosa dovesse andare storto, a 254 milioni chilometri dal quartier generale, nessuno potrebbe mai arrivare in tempo per risolvere i problemi sorti durante la missione spaziale, lasciando gli intrepidi esploratori in balia di terrori sconosciuti.



Durante il Summer Game Fest organizzato da Geoff Keighley, arrivato alla sua terza edizione dopo un esordio che ci ha tenuto compagnia durante i terribili primi mesi di pandemia, gli studi indipendenti di Fallen Leaf e Black Drakkar Games hanno svelato i risultati della loro collaborazione con attori del calibro di Troy Baker e Roger Clark, i quali hanno parlato del progetto Fort Solis mostrandosi più che entusiasti di un titolo che punta a rimpolpare il filone dei thriller fantascientifici.

Uomini di scienza contro il male

La stazione spaziale Fort Solis è l'epicentro di un mistero dai contorni ancora fumosi, ma ciò che attende i lavoratori dislocati nell'area è qualcosa a cui non sono assolutamente preparati, né sul piano strumentale né su quello cognitivo. Un orrore senza nome si impossessa della base costruita su Marte facendo precipitare gli operatori nella follia di un mostruoso incubo, con risvolti narrativi che porteranno allo scontro non solo con l'entità sconosciuta, ma anche con gli altri esseri umani assegnati alla stazione.

Troy Baker torna protagonista di un titolo dalle grandi ambizioni dopo averci regalato il messaggero dell'estinzione in Death Stranding, ma questa volta interpreta l'umile ufficiale medico Wyatt Taylors, che si scontrerà spesso con l'ingegnere responsabile della manutenzione Jack Leary, le cui fattezze saranno quelle di Roger Clark, passato alla storia per aver dato voce e movenze all'Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2 (è sempre un buon momento per rileggere la recensione di Red Dead Redemption 2).



Le parole dei due attori sul palco condiviso con Keighley lasciano intuire che le divergenze tra i protagonisti rifletteranno due diversi approcci alla risoluzione del terribile problema insorto su Marte, con un forte focus sulla narrazione che promette di regalarci una storia da brividi sospesa nel terribile silenzio assoluto dello spazio.

Gli sviluppatori hanno idealizzato Fort Solis come un connubio tra Dead Space e Moon di Duncan Jones, per questo possiamo aspettarci sane dosi di orrore cosmico e sanguinoso inserite in un contesto fantascientifico esistenziale, e il fatto che i personaggi del gioco siano uomini di scienza lascia ben sperare sulle potenzialità di una trama che si dimostra intrigante.

Una stazione da scoprire

Oltre a decidere gli importanti risvolti narrativi, il lavoro dei protagonisti si rifletterà certamente anche in un gameplay che non è ancora stato rivelato, ma di cui abbiamo già avuto qualche piccola anticipazione. Troy Baker ha dichiarato che Fort Solis è un gioco action, ma nessuno dei protagonisti principali è un soldato, per questo non dovremmo attenderci un approccio militare al combattimento: con ogni probabilità gli sviluppatori avranno pensato ad una soluzione simile a quella intrapresa da Visceral Games con Dead Space, dove l'ingegnere Isaac Clarke utilizzava gli strumenti del suo mestiere per smembrare i necromorfi sulla USG Ishimura.

La giocabilità di questo thriller fantascientifico si concentrerà inoltre con vigore sul fattore esplorazione, con metodi di attraversamento molto originali stando alle parole degli attori. Ciò che più impressiona del breve trailer di presentazione è senz'altro la fedeltà visiva garantita dall'Unreal Engine 5, un motore grafico che ancora una volta dimostra di poter sollevare molto l'asticella del comparto tecnico, soprattutto se coniugato con una motion capture profonda e strutturata (leggete la nostra anteprima di Project M per rimanere impressionati dai risultati dell'UE5).



La data di pubblicazione di Fort Solis non è ancora decisa, segno che saremo costretti ad attendere ancora diverso tempo prima di poter mettere le mani su questo promettente thriller orrorifico, ma sappiamo che il titolo approderà sicuramente su PC attraverso Steam, mentre non si hanno notizie di eventuali porting su console.