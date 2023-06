Il gameplay di Assassin's Creed Mirage: Baghdad risplende nella nuova demo

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

La città rotonda di Baghdad ai tempi degli Abbàsidi era chiamata Madinat as Salam, parola araba che significa "città della pace". Ed è proprio per preservare l'idea della pace che operano i proto-Assassini. Li chiamano gli Occulti: agiscono nell'ombra, si mimetizzano nelle strade, vigilano dai tetti, insozzano le piume di sangue. Basim è uno di loro.



In Assassin's Creed Mirage seguiremo il suo percorso di crescita, in quello che Ubisoft definisce un tragico racconto di formazione. Lo abbiamo visto in azione, in una demo di circa venti minuti, impegnato a terminare una missione secondaria tra le strette vie di Baghdad. La meravigliosa città della pace non è solo un palcoscenico per le performance omicide di Basim: siamo convinti infatti che sia l'assoluta protagonista di questo accorato ritorno alle radici primarie della serie.

Il level design

È tutta una questione di level design. Possiamo discutere a lungo di quanto virtuosa o pigra sia la scelta di Ubisoft di modernizzare la formula del primo Assassin's Creed, come quando si prova ad affilare una bellissima e preziosa lama antica, arrugginita dal tempo. Possiamo anche trascorrere intere ore a parlare di quale intuizione ludica dovrebbe idealmente rappresentare una solida ripartenza per la saga, di quale sia la "vera identità" della serie. Checché se ne dica, qualcuno resterà sempre scontento.

C'è chi pensa che il ritorno al passato sia una scelta anacronistica e tediosa; c'è chi crede che la deriva ruolistica (incarnata dal futuro Codename Red) sia invece figlia di una bulimia contenutistica da evitare. E c'è ancora chi è convinto che Assassin's Creed, come brand, debba appendere la cappa al chiodo. Eppure il franchise non è mai stato così ricco di episodi in arrivo, con capitoli pronti a esordire su piattaforme mobile e dispositivi VR.



E allora quale può essere, ci siamo chiesti, il punto di incontro che riesca a mettere d'accordo quasi tutti i tipi di appassionati (vecchi e nuovi) della serie? La risposta, secondo noi, sta nel level design. C'è poco da obiettare, d'altronde, dinanzi a uno scenario realizzato con cognizione di causa. Anche se non si amano le sfumature da GDR, anche se non si predilige l'approccio conservativo degli esordi, difficilmente si può storcere il naso quando l'ambientazione - dagli albori uno dei pilastri fondanti di qualsiasi Assassin's Creed - è concepita fin nel minimo particolare.

Che sia Gerusalemme, o Firenze, o Roma, o Londra, o l'America o l'antica Grecia (qui la recensione di Assassin's Creed Odyssey), un palcoscenico storico ricostruito a regola d'arte è sempre stato la costante immutabile di ogni episodio. Baghdad non solo non fa eccezione, ma anzi pare abbia addirittura l'ambizione di innalzare ulteriormente l'asticella della qualità. Come dicevamo, è una questione di level design. La città della pace - da quello che abbiamo visto nella demo - è architettata magnificamente, in cui ogni palazzo, superficie, trave sporgente e muricciolo è posizionato con assoluta precisione per favorire un parkour fluidissimo, potenzialmente privo di interruzioni, rapido e scattante forse come mai prima d'ora. La mente ritorna subito ad Arno e alla sua Parigi, o alla densità di Costantinopoli: la porzione di Baghdad che abbiamo ammirato è infatti un esempio di come dovrebbe essere ideato il level design di un Assassin's Creed, che fa ovviamente dell'agilità delle corse e delle arrampicate uno dei suoi tratti distintivi. Se l'intera città manterrà lo stesso grado qualitativo, Mirage avrà già compiuto gran parte della sua missione.

Assassinii vecchio stile

Conta il parkour, in Assassin's Creed Mirage. Conta l'azione rapida, fulminea, silenziosa. Muoversi di soppiatto, investigare, colpire rapidamente e poi far perdere le proprie tracce: è questo quello che Ubisoft definisce il "gameplay loop" del gioco, ossia le meccaniche chiave che ne sorreggono l'impalcatura ludica. Quasi non sembra esserci spazio per il combattimento, che a quanto pare è l'ultima risorsa nelle mani di Basim. Non che l'Occulto non sia un grande guerriero, tutt'altro.

Del resto, anche gli scontri sembrano aver subito in Mirage un perfezionamento rispetto al passato più remoto della serie: si parte col parry e si arriva al dual wield, passando per molteplici animazioni diverse nel corso delle lotte. Non abbiamo visto però Basim passare a fil di lama i suoi avversari: non c'è stato un singolo momento della demo in cui ha combattuto a viso aperto contro i suoi bersagli. La prova ha invece messo in mostra le sue evolutissime doti da assassino, che comprendono, tra l'altro, due abilità inedite: il focus e l'omicidio a catena. Focalizzandosi sulle vittime prescelte e attivando il secondo talento, Basim mette a segno una serie di uccisioni, in automatico, colpendo i nemici con una velocità sovrannaturale.

L'idea ci è piaciuta, ma la realizzazione - col protagonista che quasi sembra teletrasportarsi da un corpo all'altro - un po' meno. Dal momento che la demo si è concentrata interamente sullo stealth, ci sono stati mostrati anche gli "attrezzi" del mestiere dell'Occulto, quelli che non possono mai mancare prima di ogni missione, come la cerbottana, i coltelli da lancio, le bombe fumogene e un generatore di rumori per distrarre le guardie. La combinazione di questi strumenti nelle fasi di infiltrazione ha palesato a chiare lettere il notevolissimo potenziale dell'approccio surrettizio, anche se ci sarebbe piaciuto analizzare un po' più nel dettaglio il comportamento delle guardie, la cui IA, stando alle parole di Ubisoft, pare aver subito un significativo miglioramento. Non siamo stati testimoni di chissà quale guizzo di intelligenza da parte dei soldati - anche perché le fughe e le eliminazioni nella demo si sono svolte in gran fretta - ma confidiamo che in Mirage agire in silenzio possa risultare più appagante proprio in virtù di gradi d'allerta maggiormente elaborati.

Uno sguardo al passato, ma con l'occhio del presente

Non è un mistero che Mirage non sia un Assassin's Creed della nuova generazione. Al di là della sua natura cross-gen, con tutti i limiti grafici che ne conseguono, è un capitolo nato come riscrittura modernizzata dei canoni classici della serie. E si vede, nel bene e nel male. Osservarlo in movimento crea non pochi effetti di déjà-vu, come se Altair o Ezio si arrampicassero nella Baghdad del nono secolo d.C.

Bisogna nascondersi tra la folla, pagando gruppetti di persone per farci da scudo, in modo da passare inosservati agli occhi dei nemici; occorre strappare i manifesti da ricercato così da abbassare il nostro grado di infamia; è consigliabile muoversi a cavallo o in groppa a un cammello per velocizzare gli spostamenti lungo la città, e poi entrare in un bureau, covo di altri Occulti, un luogo in cui prender fiato, potenziare le proprie dotazioni da assassino e accettare il prossimo incarico.



A volte, pensando ai giochi del passato, tendiamo a ricordarceli visivamente migliori di come fossero in realtà: Mirage sembra proprio uno di questi "remake mnemonici" che hanno assunto forma giocabile. Ubisoft è stata fin troppo chiara, a più riprese, in ogni finestra comunicativa: questo episodio di transizione è un omaggio, e come tale va considerato e accettato.

Riprende le caratteristiche identitarie del brand e le attualizza, ne smussa gli spigoli più obsoleti ed evolve alcuni meccanismi ludici, per offrirci un Assassin's Creed a metà tra ciò che era e ciò che sarà. Sa di antico, ma anche di nuovo: se questo retrogusto ibrido è ciò che cercate, abbiamo la sensazione che difficilmente Mirage vi deluderà.