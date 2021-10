Ghost Recon Frontline: il nuovo Battle Royale gratis di Ubisoft

Quando Ubisoft ha dichiarato di voler puntare sui free to play, i giocatori non hanno dato particolare peso alle affermazioni dell'azienda. Dopotutto è da sempre che a produzioni ‘premium' come Assassin's Creed vengono affiancati prodotti gratuiti e a supporto continuo come Brawlhalla e il compianto Hyper Scape. Il passaggio al F2P, però, sembra essere molto più consistente di quanto si potesse presumere e nel giro di pochi mesi abbiamo assistito all'annuncio di tre grosse produzioni che arriveranno sul mercato in forma completamente gratuita: ai già noti XDefiant (avete già letto la nostra anteprima di Tom Clancy's Ghost Recon XDefiant?) e The Division Heartland si aggiunge anche un battle royale ambientato nell'universo di Ghost Recon, ovvero Frontline.



A sottolineare l'importanza di cui il progetto in questione gode per l'azienda francese è il team di sviluppo al quale è stato affidato. Ad essere al lavoro sul gioco ormai da tre anni è infatti Ubisoft Bucharest, la seconda più grande software house del colosso videoludico che vanta tra le sue fila numerosi veterani quando si parla di shooter online. E sono proprio alcuni di questi sviluppatori che ci hanno presentato il nuovo Tom Clancy's Ghost Recon Frontline, raccontandoci anche qualcosa in più rispetto a quello che si è visto nel trailer pubblicato in occasione dell'anniversario della serie.

Il battle royale si fa tattico

Se associando il concetto di battle royale alla serie Ghost Recon state pensando ad una sorta di rivisitazione in chiave Warzone del gameplay di Wildlands/Breakpoint, sappiate che siete sulla strada errata. Non senza un pizzico di stupore, la presentazione del gioco si è aperta svelando che si tratta di uno sparatutto con visuale in soggettiva, il quale punta a differenziarsi dai principali competitor attraverso una serie di meccaniche che, seppur non brillino per originalità, potrebbero funzionare.

Partiamo da un presupposto: un aspetto che gli sviluppatori hanno voluto più volte sottolineare nel corso del reveal è la volontà di lasciare inalterate le caratteristiche cardine della serie, da sempre contraddistinta per il suo focus sulla componente tattica. La principale modalità di gioco, nella quale competono circa cento giocatori divisi in squadre da tre, prende il nome di Estrazione e, come suggerisce la parola, non si concentra sulla mera eliminazione degli avversari. Sparsi in giro per l'enorme mappa (16 chilometri quadrati, con 4 biomi e 20 punti d'interesse), ambientata in un luogo colpito da una grave catastrofe naturale, si nascondono documenti d'intelligence che vanno raccolti dai membri di una squadra e protetti fino all'estrazione finale.



Con un sistema che strizza l'occhio a quanto visto nella Zona Nera di The Division (e, solo in parte, a Scavengers), la fase finale della partita prevede la possibilità di richiamare l'estrazione in due diversi punti della mappa, così che due team possano consegnare i preziosi documenti e abbandonare il campo. Ovviamente si tratta di una fase del match molto delicata, poiché al giocatore viene data la totale libertà nella scelta dell'approccio.

Qualcuno potrebbe infatti decidere di restare nell'ombra per un'intera partita e prendere d'assalto la squadra nemica intenta a procedere con l'estrazione, così da guadagnarsi la vittoria con un'unica azione. A proposito di strategie di gioco, a ricoprire un ruolo tutt'altro che marginale nell'esperienza sono le classi: sebbene l'appartenenza a ciascuna di esse non implica limitazioni all'utilizzo delle bocche da fuoco, ognuna delle classi disponibili garantisce l'accesso ad un'abilità attiva, tre diverse skill passive (delle quali una è in grado di influenzare in maniera netta il gameplay) e due gadget.

Le poche classi che ci sono state mostrate sembrano essere molto specifiche: il Ricognitore, ad esempio, è perfetto per individuare eventuali nemici nei paraggi, invece il Supporto dispone di tutto l'occorrente per imbastire dei sistemi di difesa e migliorare lo stato economico del team. Sebbene tale meccanica non ci sia stata mostrata nel dettaglio, in Ghost Recon Frontline sarà presente un sistema vagamente simile alle Stazioni d'Acquisto viste in Call of Duty Warzone. Non è ancora chiaro come, ma nel corso di una partita si potrà accedere ad un'ampia gamma di oggetti facenti parte del supporto tattico e che potranno essere fatti cadere in prossimità del giocatore in seguito all'acquisto. Si tratta di una componente del gameplay sulla quale il team di sviluppo punta molto, poiché l'arrivo di scudi, torrette automatiche, piccole torri dalle quali cecchinare e veicoli di ogni tipo permettono di movimentare l'azione e fare in modo che i giocatori si ingegnino al fine di trovare la giusta strategia per uscire vivi da un conflitto a fuoco.

Impressioni preliminari

Se apprezzate questo tipo di gameplay ma non siete fan dei battle royale, sappiate che Ubisoft Bucharest ha pensato anche a voi. Ad affiancare l'Estrazione ci sono infatti altre modalità più classiche come Controllo, in cui due squadre da nove giocatori si sfidano all'interno di un'area limitata della mappa con la possibilità di rientrare in gioco dopo la morte e di richiamare il supporto tattico. Pare che gli sviluppatori vogliano aggiornare costantemente il titolo non solo con nuovi contenuti, ma anche con inedite modalità collaterali che permettano a qualsiasi giocatore di divertirsi grazie a differenti set di regole.

Al momento non possiamo parlarvi in maniera approfondita di come tutte queste idee, che sulla carta sembrano essere interessanti, vadano a mescolarsi e, cosa ancora più importante, non abbiamo potuto farci un'idea sul comparto grafico. La qualità tecnica del gioco, per quel poco che abbiamo visto, sembra convincente ma per esprimere un giudizio occorrerà testare con mano il titolo, magari in occasione della prossima Beta a porte chiuse in arrivo al momento solo su PC. L'opera giungerà, in ogni caso, sia su console di ultima generazione sia su PS4 e Xbox One, proprio come XDefiant.