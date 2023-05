Ghostrunner 2 a tutta velocità tra katane e moto

È tempo di richiamare in servizio il Ghostrunner 47. Dopo l'adrenalinica scalata alla Torre Dharma consumatasi in un inesauribile ciclo cibernetico di morte e rinascita, il protagonista dell'action di One More Level torna a impugnare la katana. Il pacificatore e assassino dall'animo cyberpunk si è fatto decisamente attendere dai videogiocatori: ricordiamo infatti che il primo annuncio di Ghostrunner 2 risale addirittura al maggio 2021. Da allora, il team di sviluppo ha agito silenziosamente dietro le quinte, per dare forma a un sequel in grado di proporre un'esperienza di gioco al contempo familiare e innovativa.



Per tornare alla ribalta, non poteva esserci palco migliore del PlayStation Showcase organizzato da Sony in vista del periodo (non) E3. Dopo una politica comunicativa affidata principalmente a State of Play e a Tweet lampo, il ritorno live del colosso giapponese era infatti attesissimo dal pubblico. Tra il nuovo trailer di Marvel's Spider-Man 2 e il reveal del remake di Metal Gear Solid 3 , One More Level ha dunque potuto sfruttare la grande attenzione mediatica generata dall'evento per presentare finalmente nuovi dettagli su Ghostrunner 2. Grazie a 505 Games, publisher del gioco, abbiamo potuto scoprire alcune informazioni in anteprima, in un'esclusiva italiana che si appresta a catapultarci in una nuova cyber-odissea costellata di morte.

Addio Torre Dharma

È trascorso circa un anno dalle battute finali di Ghostrunner (per un ripasso, potete trovare su Everyeye la nostra recensione di Ghostrunner) e l'eroe che ha abbattuto il dominio della Custode delle Chiavi e sfidato l'autorità dell'Architetto è ora membro di una nuova umanità.

Dopo anni di reclusione nella Torre Dharma, il genere umano si è conquistato il diritto al libero arbitrio, ma ancora non sappiamo cosa questo significhi per l'equilibrio di questo insolito mondo post-apocalittico.



Nell'incertezza seguita al crollo della dittatura imposta dalla Keymaster, un violento culto di cyber-ninja ha accresciuto a dismisura il proprio potere. Toccherà ancora una volta al tormentato Jack cercare di far fronte alla situazione, in un'epopea che pare determinata a offrire una campagna principale dal comparto narrativo maggiormente stratificato rispetto a quanto visto nel primo Ghostrunner.

Su questo fronte, in particolare, segnaliamo l'introduzione nel sequel di un sistema di dialoghi, volto a consentire al giocatore di approfondire la lore e la trama di Ghostrunner 2. A confermare un respiro narrativo più ampio dovrebbe contribuire anche il cambio di ambientazione. Mentre la prima avventura del Ghostrunner 47 era infatti vincolata ai confini della Torre Dharma, questa seconda iterazione dovrebbe spostare l'azione tra le vaste lande desolate che circondano la struttura.

Tra katane e due ruote

La novità principale di questo sequel sembra però essere correlata al gameplay. Per festeggiare il ritorno di Jack, One More Level ha infatti deciso di mettere a disposizione del protagonista una fiammante due ruote.

L'introduzione del veicolo promette di offrire una ventata di novità al già solido gameplay proposto dal primo Ghostrunner, con i giocatori che alterneranno sequenze in sella alla moto a combattimenti adrenalinici. Dalle parole utilizzate dal team, non sembra da escludere nemmeno la possibilità di affrontare alcuni avversari restando a bordo del veicolo, ma su questo fronte attendiamo ulteriori conferme.



Conservando costantemente una visuale in prima persona, Ghostrunner 2 proporrà livelli dalla struttura non lineare, nei quali sarà essenziale sfruttare un ampio numero di abilità. Esattamente come nel primo capitolo, anche in questo caso Jack potrà sbloccare con frequenza nuovi poteri, essenziali per potersi fare strada in mondo a dir poco letale. Sul fronte della progressione del personaggio, gli autori garantiscono una ventata di freschezza, con una completa revisione della feature.

In particolare, anche su questo fronte One More Level promette maggiore libertà al giocatore. Tramite lo sblocco di nuove abilità sarà infatti possibile personalizzare alcuni aspetti del gameplay e adottare diverse strategie in combattimento. Una circostanza che - promette il team - dovrebbe offrire rendere adottabili diversi approcci anche negli scontri più complessi. Non devono però temere i fan delle sfide hardcore: anche in Ghostrunner 2 il destino del protagonista sarà appeso a un filo. Un unico colpo sarà infatti sufficiente per abbattere i nemici o, al contrario, andare in contro a morte prematura. Gli sviluppatori promettono inoltre un maggiore livello di interattività, grazie all'introduzione negli scenari di barili esplosivi, pareti distruttibili ed entità neutrali in grado di aiutare il protagonista nella sua missione. Infine, tra nuove tipologie di nemici e boss fight impegnative, la seconda avventura di Jack potrà contare su di un'adrenalinica colonna sonora di stampo synthwave.