Ghostwire Tokyo: caccia ai fantasmi su PS5 e PC

Quando ho pensato a come raccontare le mie impressioni su Ghostwire Tokyo, dopo aver visto una mezz'ora di gameplay del nuovo gioco firmato Tango Gameworks (a tal proposito, non perdetevi il video con 10 minuti di gameplay di Ghostwire Tokyo), mi sono reso conto che i miei pensieri erano completamente "infestati" dal nome di una grande saga videoludica che ha fatto la storia dello sviluppo nipponico. Ostinato come uno spirito, il nome che continuava a ronzarmi in testa era quello di Yakuza. Eppure è evidente che i punti di contatto tra le due produzioni siano pochissimi: da una parte un'avventura in terza persona profondamente radicata nella cultura giapponese, con un sistema di combattimento da picchiaduro a scorrimento; dall'altra un thriller paranormale in prima persona, una sorta di "FPS spiritico" dai ritmi non particolarmente furiosi, straripante di creature da incubo e yokai di ogni tipo.



Per quanto sembri difficile creare una connessione tra titoli così diversi, c'è un elemento che a mio modo di vedere risulta centrale in entrambe le esperienze, un cardine su cui sia Yakuza (o almeno alcuni dei suoi capitoli migliori) che Ghostwire si appoggiano integralmente: Tokyo. Osservando il lavoro del team fondato da Shinji Mikami (fermo restando che la direzione del progetto è stata affidata prima a Ikumi Nakamura e poi a Kenji Kimura) si capisce immediatamente quanto la città, anche in questa sua versione corrotta e "inquinata" dal male, abbia un ruolo davvero fondamentale. Come accade nelle avventure di Kazuma Kiryu, Tokyo è onnipresente anche in Ghostwire, e reclama costantemente l'attenzione del giocatore: le strade minuscole straripanti di insegne, di locali, di kanji; i quartieri in cui si incontrano tradizione e modernità, i templi votivi sopraffatti dai grattacieli; e poi la luce bianca dei "combini store", le note dei loro jingle musicali che si perdono nei rumori della città, i prodotti assiepati in file regolari e ordinate.

Tour in nella Tokyo dei fantasmi

Esplorare gli spazi di Ghostwire, al netto degli spiriti senza volto che vogliono nutrirsi dell'anima del protagonista, è come fare un giro turistico per i quartieri della capitale nipponica, per osservarne le architetture e respirarne la cultura oltre la catastrofe spettrale.

Fermo restando che è impossibile farsi un'idea completa su caratteristiche e ambizioni del prodotto dopo un contatto così rapido, sono pronto a scommettere che questa sfumatura avrà un ruolo fondamentale nell'economia di Ghostwire, e pure nella sua capacità di attirare un certo tipo di giocatori, sinceramente incuriositi oppure follemente innamorati degli eccessi, dell'estetica, dell'eccentricità della megalopoli orientale. La presentazione digitale tenuta dal team, in ogni caso, non si è focalizzata solamente sulla ricostruzione della città (per altro sostenuta da una grafica d'impatto, più che convincente dal punto di vista estetico e scenico). Questo primo incontro ha anzi chiarito alcuni aspetti legati al gameplay e alla struttura di gioco, lasciandoci finalmente capire che tipo di prodotto ci troveremo di fronte il prossimo 25 marzo.

Pochi elementi di trama

Conosciamo pochi elementi della trama di Ghostwire: Tokyo, molto probabilmente perché il team vuole conservare fino al lancio quell'alone di mistero che ancora adombra la produzione, lasciando appena intravedere le premesse narrative. Quello che sappiamo è che il protagonista dell'avventura si chiama Akito, e che all'inizio del gioco si troverà in una situazione dai toni decisamente surreali. Tutti gli abitanti della città scompariranno improvvisamente: al loro posto troveremo spettri fluttuanti che sembrano quasi intrappolati a metà tra una dimensione fisica e un piano spirituale.

Questo strano fenomeno è accompagnato dalla comparsa dei Visitor, inquietanti creature che sembrano intenzionate a intrappolare e consumare i residui "ectoplasmatici" dei cittadini. Impettiti salaryman senza volto, agili scolarette a cui manca la testa: i Visitor sono esseri evidentemente corrotti dal male e pervasi dal dolore, aggressivi e pronti ad attaccare Akito, uno dei pochi ad essere scampato all'inspiegabile trascendenza.



Il nostro protagonista, per sua fortuna, sarà in grado di fronteggiare le malevole creature grazie all'aiuto di KK, uno spirito che si fonderà con il suo corpo. In vita KK fu uno dei più grandi cacciatori di spettri di Tokyo, e le sue conoscenze in materia si riveleranno molto utili al nostro eroe: in pratica la voce di KK, proiettata nella testa di Akito, gli insegnerà i trucchi e le tecniche di un moderno Ghostbuster.

Il quadro narrativo si completa con Hannya, determinato antagonista che ha probabilmente causato lo strano fenomeno che darà il via all'azione. Hannya si presenta con il volto coperto da una minacciosa maschera da Oni, animato da un risentimento antico nei confronti del mondo e, probabilmente, della famiglia di Akito. Per valutare la qualità e la profondità del racconto, ovviamente, dovremo aspettare di mettere le mani sul gioco completo, ma l'idea che ci siamo fatti è che pure la sceneggiatura aderisca a canoni narrativi tipicamente orientali, molto stratificata e attenta a delineare il profilo psicologico dei vari personaggi, intrecciando le sorti del mondo una dimensione molto più personale e privata dei protagonisti.

Vasto, ma non open world

Come abbiamo già raccontato nell'introduzione, il primo aspetto che colpisce di Ghostwire Tokyo è la ricostruzione della città. Nei primi minuti di gioco l'avanzamento appare molto lineare, conducendo Akito attraverso strade strettissime e soffocanti. Basta poco però perché gli spazi si aprano un po', senza mai sconfinare nei territori dell'open world eppure mettendo in mostra una mappa discretamente vasta e incentivando un'esplorazione libera e partecipe.

Pure dal punto di vista delle planimetrie urbane le similitudini con la serie Yakuza si sprecano: i quartieri di Tokyo rappresentati nel gioco sono un intreccio di vicoli e piazze, un agglomerato urbano che per dimensioni e struttura può essere ascritto nella categoria - ormai sempre più apprezzata - degli "open map". La visuale in prima persona fa il suo dovere, amplificando in maniera ben avvertibile il coinvolgimento e la sensazione di immersione in una cornice così affascinante.



Quella che abbiamo davanti agli occhi è una fotografia molto precisa di Tokyo e del suo "ordinatissimo caos", velata però da una patina oscura: la città è infatti illuminata da una luce cupa, tetra e uggiosa, e la sensazione di totale staticità dovuta alla scomparsa degli abitanti genera una tensione palpabile, una sensazione onirica e schiacciante. Nonostante a tratti risulti un po' "sintetico", a causa di riflessi troppo pronunciati sulle varie superfici, il look è davvero magnetico.

I modelli poligonali sono ben costruiti, la quantità di dettagli ed elementi a schermo è molto cospicua e contribuisce a caratterizzare in maniera più che efficace l'ambiente di gioco. Stupisce fin da subito la cura per le animazioni: durante gli attacchi e le interazioni con il mondo le mani del protagonista si muovono in maniera molto espressiva, replicando gesti magici di rituali misteriosi ed antichi. Possono sembrare dettagli infinitesimali, ma il carattere specifico dello sviluppo nipponico sta proprio qui: nella sua capacità di concentrarsi su aspetti che contribuiscono in maniera molto sottile alla creazione di uno stile unico, di un carattere distintivo e riconoscibile. Il bello di Ghostwire sta anche in questo: nel fatto che le immagini della versione spettrale di Tokyo siano subito riconducibili alla produzione di Tango Gameworks, ammantate di un'estetica penetrante e originale.



In questo potremmo quasi tracciare un parallelo con gli altri giochi sviluppati di recente da Bethesda, non ultimo il recente Deathloop (la recensione di Deathloop è a portata di clic): sembra che il publisher voglia puntare su contesti e immaginari originali, freschi, capaci di rifiutare quell'omologazione anche stilistica che troppo spesso sembra attraversare il mercato dei Tripla A.

Il gameplay

Nel corso della demo sono state ovviamente introdotte anche le prime meccaniche di gioco. Come abbiamo accennato Ghostwire Tokyo si presenta come uno "sparatutto" dai ritmi molto particolari. Le virgolette sono d'obbligo non solo perché l'incedere è molto più compassato rispetto a quello di un classico FPS, ma anche perché il protagonista è dotato di armi tutt'altro che convenzionali.



I primi Visitor vengono infatti affrontati con una serie di proiettili energetici sprigionati direttamente dalle mani di Akito, le cui dita assumono ogni volta posizioni particolari, come se il protagonista fosse intento ad eseguire un particolare Jutsu mistico.

Il funzionamento degli scontri si basa su un principio molto specifico: gli avversari vanno indeboliti fino a rivelare il loro cuore corrotto, un nucleo nero che gli si apre nel petto come una voragine. A questo punto, attraverso l'utilizzo in una sorta di laccio medianico, possiamo afferrare e strappare questo globo oscuro ed esiliare i nemici. Per quanto estremamente affascinanti siano tutta la messinscena e la costruzione degli scontri, la demo che abbiamo visionato sottolineava un problema potenzialmente molto concreto; i Visitor sembravano infatti poco propensi ad attaccare il giocatore, avvicinandolo con poca convinzione ed anzi lasciandosi massacrare quasi impunemente.



È anche vero che la demo presentava una sezione sicuramente introduttiva, e che le cose sono migliorate leggermente nelle fasi finali: proprio nel corso dell'ultimo combattimento sono infatti comparse altre tipologie di nemici, in grado di colpire dalla distanza, lanciando una sorta di lama purpurea che fende l'aria. A quel punto il protagonista ha dovuto destreggiarsi con più attenzione, eseguendo delle parate con il giusto tempismo per allontanare gli avversari oppure rispedire al mittente i proiettili scarlatti.

Nelle fasi più intense, insomma, il combattimento di Ghostwire Tokyo sembra molto basato sul ritmo e sulla gestione delle distanze: visto che l'operazione di estrazione del cuore dei nemici dura qualche secondo, bisogna stare attenti a non rimanere vulnerabili, scegliere quali spiriti indebolire, ed evitare i colpi che arrivano dagli avversari ancora attivi. L'idea è potenzialmente interessante, ma quello che abbiamo visto non ci rassicura del tutto: sicuramente ci saranno molte tecniche, molte creature, e avversari ben più agguerriti, ma speriamo davvero che l'intelligenza artificiale non sia troppo remissiva, perché al momento le battaglie sono sembrate più sceniche che stimolanti.



In ogni caso lo scontro diretto non è l'unica soluzione per liberarsi dei nemici: poco dopo l'inizio dell'avventura Akito entra in possesso di un arco che gli permette di colpire gli avversari senza farsi individuare, amplificando così una timida componente stealth, che permette di cogliere alla sprovvista in nemici uccidendoli con un attacco alle spalle. Le routine del gameplay andranno valutate sulla lunga distanza (e non vediamo l'ora di imbatterci in qualche boss fight), ma qualcosa si può dire anche sulla struttura del gioco.

Alcune caratteristiche di Ghostwire sono recuperare direttamente dai classici free roaming: girando per le vie della città ci imbattiamo in varie aree da liberare, purificando i quartieri e le strade di Tokyo. Ci sono ad esempio dei gangli oscuri di corruzione, nervi scoperti in cui si accumulano globi densi e neri di energia malefica: basta individuare i punti nevralgici di questi luridi ammassi e colpirli con una freccia precisa. Vicino ai templi votivi sparsi per la città, invece, ci sono i Torii, le tradizionali porte rosse posizionate sulla strada che porta al santuario.



Queste si sono trasformate in soglie d'ingresso che i Visitor utilizzano per raggiungere il nostro mondo, e vanno purificate solitamente dopo una breve battaglia. L'idea è insomma quella di imbarcarsi in un'operazione di metodica e progressiva "disinfestazione" della città. A tale scopo potremo anche utilizzare un Katashiro, una tradizionale "bambola" di carta in cui si crede possano albergare gli spiriti: entrato in possesso di questo manufatto, Akito potrà assorbire i fantasmi dei cittadini per poi trasferirli fuori dal piano esistenziale a cui non appartengono, utilizzando varie... cabine telefoniche. Un po' come avveniva nel primo, storico Matrix, sembra che ci sia qualcuno che utilizza le linee del telefono per comunicare con una dimensione altra, trasferendo flussi di energia medianica come fossero bit di informazione puntiforme.

Le attività della mappa

Le attività disposte sulla mappa di gioco non si esauriscono certo qui. Ci sono ovviamente le missioni principali che permettono di far progredire la storia, ma anche una serie di quest secondarie dal piglio inaspettatamente narrativo. Alcuni spettri sembrano insomma avere la propria storia, una personalità ancora legata alla loro vita passata, ed una serie di problemi oltremodo mondani.

Un aspetto che colpisce in maniera particolare è anche la quantità di interni completamente modellati in cui ci si può imbattere svolgendo queste missioni. Probabilmente non si tratterà di spazi esplorabili liberamente, bensì legati esplicitamente alle questline principali o secondarie, ma il team di sviluppo non si è limitato a ricostruire le strade di Tokyo: ha anzi cercato di dare forma e carattere anche alle case, agli appartamenti incasellati nei condomini, alle abitazioni tradizionali assiepate nei quartieri storici. E ovviamente non possono mancare i Combini Store, che in assenza di umani vengono gestiti da buffi Yokai, solitamente dalle fattezze di felini un po' sornioni.

Anche nel caso di questi piccoli negozietti possiamo recuperare il paragone con Yakuza, dal momento che qui sarà possibile acquistare una serie di snack e prelibatezze che avranno un effetto temporaneo sulle statistiche: fra Dango squisiti, Daifuku alla fragola, Mochi e Dorayaki, chiunque sia stato almeno una volta nella capitale nipponica si prepari a sentire ben più di un famelico languore. Anche la componente esplorativa e la caratura delle queste secondarie, ovviamente, saranno elementi da tenere in debita considerazione, ma dobbiamo ammettere che questa prima presentazione ci ha incuriositi e stupiti in positivo: l'attenzione per la scrittura è tanta, gli spunti e le attività disseminate in giro per la mappa non mancano, e c'è pure qualche sorpresa interessante, come la possibilità di volgere lo sguardo verso l'altro, individuare uno dei tanti demoni Tengu che sorvolano la città, e agganciarlo per poi farsi trascinare sopra i tetti.



Più che di vera e propria verticalità, possiamo parlare di due "piani" distinti e alternativi su cui muoversi: da una parte le strade - affollate di auto, di insegne, di biciclette - dall'altra le superfici irregolari dei tetti, su cui planare utilizzando una sorta di levitazione spiritica. Anche questo dettaglio contribuisce a rendere a loro modo unici gli spazi di Ghostwire, amplificando l'idea che la cura profusa nella realizzazione e nell'ideazione del gioco sia un grande valore aggiunto per il titolo di Bethesda.