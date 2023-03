Gioco di carte Pokémon Scarlatto e Violetto: in viaggio verso Paldea

Dopo mesi di anticipazioni, finalmente ci siamo: il GCC Pokémon è pronto a sbarcare a Paldea, con il lancio del set base di Scarlatto e Violetto fissato per il 31 marzo sul mercato italiano. L'espansione, che comprende i due set gemelli Scarlet EX e Violet EX dell'OCG giapponese, ha tutto il sapore di un ritorno alle origini per il Gioco di Carte Collezionabili di The Pokémon Company, che passa per un pesante redesign delle carte da gioco, ora con bordi argentati e non più gialli. Noi di Everyeye abbiamo potuto partecipare ad un evento di prerelease di Scarlatto e Violetto organizzato da The Pokémon Company, dove ci è stato concesso di "spacchettare" un paio di prodotti in uscita a fine marzo e di testarli in una serie di duelli all'ultimo mostriciattolo tascabile con i colleghi della stampa, alcuni influencer e un gruppo di giovanissimi giocatori Pokémon. Ecco le nostre prime impressioni.

Set Allenatore Fuoriclasse e Set Sfida Strategica

Durante l'evento di lancio del set base di Scarlatto e Violetto del GCC Pokémon ci sono stati forniti due prodotti. Il primo è il Set Allenatore Fuoriclasse di Paldea, che può essere dedicato a Miraidon o a Koraidon (a seconda dell'edizione prescelta, a noi è capitato Miraidon) e che contiene nove buste dell'espansione di Scarlatto e Violetto, 45 carte energia miste, 65 bustine protettive tematiche legate al leggendario di copertina, una carta promozionale olografica di Koraidon o Miraidon e una preziosissima guida per il giocatore. Citiamo poi i sei dadi segnalini-danno, un dado lancia-moneta, due segnalini per le condizioni speciali di avvelenamento e scottatura e un cofanetto da collezione con quattro divisori, in cui organizzare tutte le carte del nuovo set appena sbustate.

Il set Sfida Strategica del GCC Pokémon Scarlatto e Violetto Il set Allenatore Fuoriclasse del GCC Pokémon Scarlatto e Violetto

Il secondo è il set Sfida Strategica di Scarlatto e Violetto, che comprende un mazzo da 40 carte pronto per il gioco, una carta promozionale olografica a caso su quattro (Quaquaval, Pawmot, Hawlucha o Revavroom; potete dare un'occhiata a tutte e quattro le carte nella nostra presentazione del set Sfida Strategica di Scarlatto e Violetto) e quattro bustine di espansione del set base del GCC Pokémon dedicato a Paldea. Infine, vi ricordiamo che ogni pacchetto comprende 10 carte in totale, che potrete utilizzare per migliorare il vostro deck base o per comporre un mazzo del tutto nuovo.



Ci è stato concesso di giocare solo con il set Sfida Strategica, il che ha limitato molto la nostra possibilità di personalizzare il deck prefabbricato fornito da The Pokémon Company.

Una scelta che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma che in realtà è ottima per gli eventi di pre-release: assicura dei mazzi bilanciati ma comunque diversi tra loro per tutti i partecipanti e permette ai fan di sfidarsi anche senza conoscere a menadito l'espansione, che d'altro canto non è ancora arrivata in edicola (a proposito: noi di Everyeye vi abbiamo svelato in anteprima le carte di Pepe e Mabostiff del set base di Scarlatto e Violetto, correte a dare un'occhiata!). Il nostro mazzo era un bi-tipo acqua-erba basato sulle linee evolutive di Quaxly e di Scatterbug, che si sono rivelate molto più interessanti del previsto. Siamo riusciti a giocare (e vincere!) contro un paio di altri deck, tra cui un mirror acqua-erba e un mazzo elettro basato sulla linea evolutiva di Pawmi. Abbiamo apportato pochissime modifiche al prefabbricato, sostituendo due carte Pokémon (Tropius e Dondozo) e un carta allenatore trovate nelle quattro bustine ad altrettante carte del deck base: ciò dimostra che anche un deck veramente basilare può fornire alcune soddisfazioni, specie negli stadi iniziali di una nuova espansione.

Un GCC pensato per neofiti e "ritorni di fiamma"

Come emerso dalla nostra prova, l'espansione base di Scarlatto e Violetto rappresenta un interessante ritorno alle origini per il GCC, con carte di semplice lettura, effetti dalla risoluzione immediata e un gioco più lento e, per certi versi, rilassato rispetto a quello degli altri Trading Card Game, come Yu-Gi-Oh! e Magic.

Ci troviamo di fronte ad una riduzione della complessità che risulta perfetta per chi si riavvicina al GCC Pokémon dopo anni di assenza e per gli allenatori più piccoli, che magari potrebbero faticare a comprendere "al volo" le regole di un gioco più complesso e stratificato. Nei tavoli accanto al nostro, per esempio, abbiamo potuto osservare colleghi "arrugginiti" e giovani fan, che sono comunque riusciti a (ri)prendere dimestichezza con il GCC nel giro di pochi minuti, dimostrando come l'arrivo a Paldea sia il punto di partenza perfetto per chi desidera approcciarsi al GCC Pokémon o per i nostalgici dei primi anni Duemila. Ciò non significa che non ci siano carte complesse da utilizzare (al contrario!), ma la scelta di relegare le sperimentazioni più ardite ad altri prodotti, uno su tutti l'espansione Evoluzioni a Paldea, secondo set di Scarlatto e Violetto in uscita il 9 giugno, sembra funzionare benissimo.



Ciò non significa però che la profondità strategica sia stata messa al bando dal GCC Pokémon con il debutto di Scarlatto e Violetto: al contrario, in termini di gameplay la nuova espansione non ha nulla da invidiare alle precedenti, pur presentando una soglia di ingresso meno punitiva e una curva di apprendimento molto più dolce rispetto ai precedenti set.

Ci troviamo comunque di fronte ad un contenuto che non vuole stravolgere le regole del gioco, come dimostra la composizione "base" di un mazzo, identica a quella dell'epoca di Spada e Scudo per peso relativo di mostriciattoli, carte allenatore e carte energia, e soprattutto per l'importanza delle meccaniche di ricerca nel deck e di pescata, che la fanno da padrone tra le abilità di alcuni Pokémon e di varie carte Allenatore (le Pokéball, per esempio, ma anche supporti come Nemi, Zin e lo Stadio Mesapoli).

Una profondità strategica appena scalfita

Soffermandoci più sui mostriciattoli tascabili in sé, l'unico vero rammarico che possiamo esprimere è che nella nostra prova non abbiamo testato i Pokémon-EX di nuova generazione, poiché i mazzi base che abbiamo utilizzato ne erano privi e non siamo stati così fortunati da trovarne nelle quattro bustine comprese nel set Sfida Strategica.

Nonostante ciò, abbiamo potuto dare un'occhiata a Gardevoir-EX e Toxicroac-EX, che siamo certi si ritaglieranno uno spazio nei deck di molti allenatori. Il primo, infatti, vanta la mossa Forza Miracolosa, che, oltre a infliggere 190 danni all'avversario, rimuove tutte le alterazioni di stato dai Pokémon alleati. Completa la carta l'abilità Psicoabbraccio, che permette di "caricare" di energie di tipo Psico le creature alleate. Il secondo pocket monster EX, invece, ha le due mosse Congiura e Squarciatossina: la prima consente di aggiungere due carte (per turno) dal proprio mazzo alla mano; la seconda, invece, infligge 120 danni e avvelena un Pokémon avversario, che però parte con ben sei segnalini danno anziché uno (infligge di fatto 180 danni in un turno).



Per quanto riguarda le strategie dei Pokémon non-EX, ci ha colpito la capacità della linea evolutiva di Scatterburg, capace di vincere da sola una partita in pochi turni, ammesso di pescare le carte giuste: sia Scatterburg che la sua evoluzione Spewpa, infatti, hanno l'abilità di evolversi anche nel turno in cui vengono giocati. Ammesso di avere Scatterburg, Spewpa e Vivillon in mano al primo turno, dunque, è possibile giocare direttamente un Pokémon "definitivo" con mosse che possono addormentare, paralizzare o avvelenare un nemico, nonché con un attacco, Ronzio, che infligge ben 110 punti danno.

Interessantissima anche la combinazione tra Dondozo e Tatsugiri, con il primo che rappresenta un "muro" da 160 PS per l'avversario, pur essendo un Pokémon base e che possiede una mossa, Grande Splash, che toglie ben 120 PS. L'altro attacco di Dondozo, Scatenafuria, infligge 50 danni a un nemico per ogni Tatsugiri nella pila degli scarti: giocando molti Tatsugiri quindi è possibile "caricare" di Energie Dondozo con la mossa Mise en Place, per poi farsi volutamente mettere KO dall'avversario e calare in campo dalla panchina un Dondozo con quattro carte energia già assegnate, che così può mettere a segno un colpo da almeno 120 PS per turno. Queste, però, sono solo due delle strategie che potrete testare quando il set base di Scarlatto e Violetto arriverà in edicola, il 31 marzo.