Goblin Slayer Another Adventurer Nightmare Feast: un'avventura da incubo

Annunciato nei primi giorni di gennaio 2023, Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast è il primo e al momento unico videogioco ispirato alla brutale quanto popolare serie di light novel dark fantasy scritta da Kumo Kagyuu e illustrata da Noboru Kannatsuki (per maggiori dettagli sulla licenza vi suggeriamo di consultare la recensione dell'adattamento animato di Goblin Slayer). Poiché le informazioni sul tie-in attualmente in via di sviluppo presso gli studi di Apollosoft e Mebius scarseggiano tuttora, abbiamo posto sotto la nostra lente di ingrandimento gli asset emersi durante il mese di marzo, allo scopo di capire cosa dovremmo aspettarci dal JRPG strategico che il publisher nipponico Bushiroad Games lancerà su PC e Nintendo Switch nel corso dell'inverno.

Un party inedito per una nuova avventura

Chiunque abbia un minimo di familiarità col franchise saprà di certo che la storia di Goblin Slayer è ambientata in una realtà fantastica e dall'ambientazione medievale, nonché popolata da esseri umani, elfi, nani, demoni, goblin e creature di ogni tipo. In un mondo tanto periglioso, i maghi e i combattenti più coraggiosi hanno intrapreso il difficile - ma redditizio - mestiere dell'avventuriero: una professione che fondamentalmente permette di aiutare il prossimo e al contempo guadagnarsi da vivere portando a termine gli incarichi proposti dalle Gilde, che ogni giorno reclutano appunto dei guerrieri per eliminare i terrificanti mostri che minacciano l'esistenza della razza umana.

Quando un avventuriero sotto contratto con una Gilda porta a termine una missione, non solo questo riceve un adeguato compenso per la propria impresa, ma il suo grado - che può andare dalla porcellana all'ambitissimo platino - migliora progressivamente, consentendogli di accedere ai lavori più proficui e pericolosi. A differenza della serie e dei suoi adattamenti animati e a fumetti, Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast non seguirà le vicende dell'esperto Goblin Slayer e degli altri quattro componenti del suo party, ma si concentrerà invece su sei avventurieri del tutto inediti e disegnati per l'occasione da Noboru Kannatsuki, già illustratore dei romanzi originali. Prima di esaminare le informazioni finora in nostro possesso sui personaggi coinvolti nella vicenda, è bene specificare che questi non vengono chiamati coi loro nomi bensì in base alla loro classe, proprio come accade nella serie che ha dato originale all'inarrestabile fenomeno globale di Goblin Slayer.



La protagonista principale di questa storia mai raccontata prima sarà una fanciulla aristocratica che, in seguito alla morte del padre, è stata nominata per assumere il comando di una gilda di frontiera. A dispetto del proprio look, l'educatissima Guild Master è descritta come una ragazza particolarmente attiva, non a caso spesso e volentieri tende a precipitarsi anche da sola sul campo di battaglia. Un tratto che il personaggio condivide curiosamente col nostro amato Goblin Slayer e che potrebbe dirla davvero lunga sulla sua caratterizzazione.

Nel corso della campagna la Guild Master si avvarrà dell'aiuto di cinque valorosi compagni, a cominciare dall'affascinante Blood Princess, una vampira dal temperamento irriverente ed egoista che disprezza il genere umano, ma che dopo essersi ridestata da un lungo sonno deciderà per qualche motivo non meglio specificato di accompagnare la nostra eroina. Faranno poi parte della compagnia lo Scudiero, un amico di infanzia della Guild Master che a più riprese cercherà di placarne l'impulsività, la Signora del Principato, una benevola nobile addestrata nell'uso della magia e che conosce la protagonista da tanti anni, e il cosiddetto Sacerdote dell'Orso Polare, un bizzarro orso dalla personalità calma e calorosa che adora la Madre Terra.



L'ultimo membro della banda sarà Conan, una giovanissima soldatessa runica che in battaglia si servirà di una lancia di ferro e che il publisher ci ha dipinto come "un'avventuriera alle prime armi... forse". L'incredibile somiglianza con l'invincibile e altrettanto giovane Eroina più volte menzionata nella serie principale di Goblin Slayer sembra però raccontare tutt'altra una storia.

Per la gioia dei fan, Bushiroad Games ha infine precisato che nel corso della vicenda compariranno anche Goblin Slayer, la Sacerdotessa, l'Elfa Alta Arciera, il Nano Sciamano e il Sacerdote Lucertola, ma disgraziatamente non ci è dato sapere se i cinque avventurieri sempre dediti allo sterminio dei goblin figureranno o meno fra i personaggi giocabili. Considerando però che i loro vagabondaggi li conducono molto spesso in luoghi anche lontani dalla Gilda, come avvenuto ad esempio nel lungometraggio intitolato Goblin Slayer: Goblin's Crown (siete a un click di distanza dalla recensione di Goblin Slayer: Goblin's Crown), è assai probabile che i nostri beniamini vengano di tanto in tanto chiamati a partecipare alle stesse missioni intraprese dalla Guild Master.

Combattere come dei veri Ammazzagoblin

Sappiamo poco o nulla sul sistema di combattimento di Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast, in quanto gli sviluppatori e il publisher non hanno ancora diffuso in rete dei filmati di gameplay, ma solo qualche screenshot. Come accennato nell'introduzione, però, il tie-in è un gioco di ruolo strategico a turni, motivo per cui trascinerà il party del giocatore e i suoi avversari sull'immancabile griglia a scacchiera presente nella maggior parte dei tattici. Una scelta, quella compiuta da Apollosoft e Mebius, che potrebbe quantomeno scontentare chiunque desiderasse un action ambientato nell'universo di Goblin Slayer, che tuttavia non fatichiamo a comprendere.

Lo stesso Bushiroad Games ha del resto spiegato che la decisione di plasmare un gioco di ruolo strategico va ricercata nella volontà del sodalizio nipponico di plasmare un'esperienza in linea con lo stile di Goblin Slayer: dichiarazioni inequivocabili che, al momento di dover scendere in prima linea, dovrebbero tradursi nella necessità di prestare la massima attenzione al posizionamento delle proprie unità in campo, nonché sfruttare a proprio vantaggio sia i punti di forza e le debolezze del party che quelle dei nemici.



D'altronde, benché il protagonista del franchise sia a tutti gli effetti un avventuriero abile ed esperto, il suo stile di combattimento si basa prevalentemente sul pragmatismo, che a seconda delle situazioni fronteggiate lo spinge a preparare trappole ingegnose, servirsi delle armi degli avversari e a utilizzare a proprio vantaggio qualunque cosa possa spianargli la strada verso l'annientamento degli odiatissimi goblin. Pertanto, è assai probabile che durante le battaglie proposte da Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast potremo interagire con l'ambiente circostante per attuare alcune delle strategie preferite dal noto avventuriero di grado argento, appiccando ad esempio incendi o provocando alluvioni, senza mai disdegnare l'uso di bombe e veleni mortali.

Un approccio agli scontri che potrebbe riflettere gli insegnamenti del saggio Burglar, che al nostro eroe spiegò appunto che sarebbero state le sue azioni, e non la mera forza bruta, a condurlo alla vittoria. Indipendentemente dall'opinabile scelta di puntare i riflettori su un cast inedito, se i ragazzi di Apollosoft e Mebius riusciranno davvero a dar forma a uno spin-off perfettamente in linea con le dinamiche di Goblin Slayer, siamo convinti che i fan del brand potranno ritenersi più che soddisfatti del risultato. Per il momento ci toccherà dunque confidare nel team e attendere i suoi prossimi appuntamenti comunicati, nella speranza che il publisher si decida quanto prima a mostrarci finalmente un po' di gameplay.