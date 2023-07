Gori Cuddly Carnage: gatti, hoverboard e cyberpunk, tris vincente?

Annunciato nei primi mesi del 2022, il coloratissimo Gori: Cuddly Carnage non è ancora salito sulla rampa di lancio, anche se Steam, Nintendo eShop e altri online store indicano che il suo debutto avverrà entro l'anno.



Sviluppato da Angry Demon Studio, team svedese fondato nel 2017 e noto principalmente per Apsulov: End of Gods e Unforgiving: A Northern Hymn, lo sfizioso hack-and-slash atteso su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch e console della famiglia Xbox aveva catturato l'attenzione del pubblico grazie al suo tenero e al contempo letale protagonista: un tostissimo micetto che col suo hoverboard è in grado di fare a pezzi gli avversari incrociati in un folle mondo cyberpunk! Per ingannare l'attesa, abbiamo riesaminato i materiali ufficiali diffusi e vi proponiamo di seguito le nostre impressioni preliminari sul prodotto.

Orribilmente coccoloso

Coloratissimo e fuori di testa, Gori: Cuddly Carnage è ambientato in una dimensione parallela in cui un'orda di giocattoli mutanti e assetati di sangue meglio nota come "L'Adorabile Esercito" ha annientato il genere umano e devastato tutto ciò che sul nostro pianeta azzurro non era abbastanza grazioso da unirsi ai suoi ranghi. Fatta la conoscenza di Gori, il gatto più carino e letale che sia mai esistito, F.R.A.N.K., un hoverboard senziente e affilato come la lama di un rasoio, e CH1-P, un'intelligenza artificiale modulare che si lamenta costantemente dei giocattoli che hanno conquistato il mondo, il giocatore dovrà farsi strada in una realtà distopica in cui smembramenti e brillantini si alternano di continuo.

Come anticipato dai ragazzi di Angry Demon Studio, l'improbabile trio di eroi, che dovrà tentarle tutte per non essere fatto a pezzi, è il solo che possa fermare la carneficina perpetrata dall'Adorabile Esercito, sconfiggere una volta per tutte i suoi oscuri leader e salvare la sempre più corrotta industria dei giocattoli, che appunto sembra ormai destinata a chiudere i battenti. Sconclusionato e deliziosamente sopra le righe, l'intreccio si preannuncia imprevedibile tanto quanto i suoi adorabili protagonisti, che sul campo di battaglia allestiranno uno spettacolo inaspettatamente brutale e al tempo stesso irresistibile.



Dopo aver assunto il controllo del micetto, gli utenti setacceranno le strade e gli edifici di un agghiacciante mondo futuristico, annientando tutti gli ostacoli annientati lungo il percorso: descritto dai suoi creatori come uno "skate-and-slash", Gori: Cuddly Carnage permetterà infatti di scivolare in mezzo a legioni di giocattoli impazziti - talvolta caratterizzati da un aspetto inquietante - e farli a pezzi in frenetiche sessioni di combattimento. A bordo del suo fidato F.R.A.N.K., il piccolo ma tutt'altro che indifeso Gori è del resto in grado di compiere acrobazie spettacolari e mortifere, finalizzate a smembrare con ferocia le orripilanti schiere dell'Adorabile Esercito.

Che si trovino dinanzi a unicorni mutanti, tetri orsetti di peluche, ragni, mani o altre mostruosità che scommettiamo farebbero impallidire persino Sid Phillips di Toy Story (il malvagio vicino di Andy che si divertiva a combinare i balocchi e a farli esplodere nel suo vialetto), i nostri bizzarri eroi non esiteranno dinanzi a nulla pur di portare a termine la loro missione e, nel frattempo, esibirsi in coreografie fenomenali. Osservando il più recente trailer abbiamo appreso che l'hoverboard potrà essere utilizzato per scivolare lungo le pareti verticali e sui tubi colorati per raggiungere grandi altezze, per poi piombare in mezzo ai nemici e dilaniarli con assalti vorticosi che li ridurranno letteralmente in poltiglia. I pattern di attacco di Gori e F.R.A.N.K. sembrerebbero però assai più variegati del previsto. A seconda delle circostanze e dell'avversario ingaggiato, il mezzo di trasporto potrà essere usato al pari di una frusta per scagliare bombe e altri elementi dello scenario in direzione del bersaglio, o magari per flagellare le minacce di piccole dimensioni. In alternativa, il combattivo gattino potrà saltare e ordinare a F.R.A.N.K. di trasformarsi in una specie di shuriken per travolgere gli obiettivi a portata, oppure ancora impugnare l'hoverboard ipertecnologico al pari di un'arma da fuoco e scuotere il campo di battaglia con una cannonata devastante.

Benché le risorse del mezzo di trasporto saranno principalmente votate all'offesa, a F.R.A.N.K. non dovrebbero comunque mancare gli strumenti difensivi, tant'è che nei trailer è possibile intravedere un'impenetrabile scudo energetico che i distruttori di giocattoli potranno erigere per proteggersi dagli attacchi dei nemici adiacenti. Tenendo presente che Gori: Cuddly Carnage potrebbe non aver ancora svelato tutte le sue carte, l'adrenalinico sistema di combattimento del prodotto appare alquanto articolato e fantasioso, proprio come ci aspetterebbe da un hack-and-slash degno di tale nome.