Gran Turismo 7: modalità, grafica e gameplay di un gioco di corse ambizioso

Nei suoi 25 anni di onorata carriera Gran Turismo ha continuato a distinguersi da altri giochi di corse, imboccando un percorso evolutivo che non ha mai dimenticato i cardini della serie. Non parliamo soltanto della riproduzione certosina delle leggende dell'automotive o del modello di guida realistico: i titoli firmati da Kazunori Yamauchi sono sempre stati delle celebrazioni giocabili della "car culture", delle esperienze dai tratti enciclopedici pensate per far avvicinare anche i neofiti al mondo dell'automobile, quello plasmato nei decenni da geniali designer e costruttori ma soprattutto da una passione smodata.



Ebbene, dal momento che abbiamo assistito a una presentazione speciale di Gran Turismo 7 - che includeva anche il materiale appena mostrato durante il nuovo State of Play - possiamo già dirvi molto sulla nuova opera di Polyphony Digital, a cominciare da quel che è un dato di fatto. Il settimo capitolo è stato pensato per far scoprire (e riscoprire) ai giocatori la bellezza incommensurabile dell'automobile e adesso, con le cinture allacciate, sfrecceremo nel suo mondo per spiegarvi il perché.

La filosofia del "Car Life Simulator"

Prima dell'incontro virtuale con Kazunori Yamauchi abbiamo avuto accesso a un portale interattivo strutturato come una sorta di salone dell'automobile pieno di fiammanti bolidi tratti dal vasto parco auto di Gran Turismo 7. Dopo averci dato il benvenuto, il papà della serie ha cominciato il suo discorso, parlando di come la car culture - che 25 anni fa ha ispirato Polyphony nella realizzazione del primo capitolo - sia diventata meno popolare al giorno d'oggi. Da qui il bisogno di Yamauchi di preservarla e celebrarla, tramite un Gran Turismo che promette di accogliere e intrattenere adeguatamente sia i fan di vecchia data, sia i piloti in erba.

D'altra parte il gioco è stato pensato per essere quello che Kazunori ha definito un "Car Life Simulator", un mondo sandbox che simula la vita con le automobili mediante la comunicazione diretta tra le sue modalità e feature. Le attività principali dell'esperienza infatti poggiano su di una serie di sistemi complessi, legati ad esempio al ciclo giorno/notte e ai mutamenti climatici, ai processi in tempo reale che regolano il tuning delle auto o alla gestione dei replay e alla produzione di contenuti da condividere coi piloti di tutto il mondo.Alla base di quest'offerta ludica che come vedremo a breve è estesa e articolata, c'è la volontà dichiarata di confezionare un viaggio che - al netto di un primo finale sbloccabile al completamento di GT Café - non prevede una vera e propria conclusione. Secondo la visione di Kazunori, infatti, nel corso dei mesi i giocatori continueranno a cambiare l'approccio all'esperienza, passando dalle corse più basilari all'universo del tuning o dedicandosi a modalità che inizialmente non avevano destato il loro interesse.



Per favorire questa "fame di scoperta", il team ha creato un'elegantissima World Map dotata di ciclo giorno/notte, assemblata per rappresentare un resort vacanze dedicato all'Automotive. Con un singolo click insomma sarà possibile esplorare le differenti autoconcessionarie, il GT Café e un nutrito ventaglio di modalità che adesso scopriremo nel dettaglio.

Il GT Café, le auto e la vasta offerta ludica di GT7

Uno dei cuori pulsanti di Gran Turismo 7 è l'inedita modalità GT Café, che non vediamo l'ora di provare in prima persona. Sedendosi in questo lussuoso locale virtuale sarà possibile ordinare oltre 30 menù, ciascuno dotato di specifiche richieste di completamento e dedicato a una serie di vetture iconiche. Mentre conquisterà i modelli richiesti per terminare un menù, gareggiando in competizioni importanti o esplorando la World Map, il giocatore familiarizzerà naturalmente con le modalità di gioco e inoltre potrà scoprire la storia delle automobili grazie agli interventi del proprietario del café... e non solo.

Di tanto in tanto, i veri designer e ingegneri a cui dobbiamo i più grandi gioielli dell'automobilismo si presenteranno nel locale per condividere dettagli e memorie di quando li hanno realizzati. Completa di foto di repertorio, questa modalità dall'indiscutibile valore storico ci ha sorpreso non poco e, unita alle sezioni museali dedicate ai brand automobilistici - che pure faranno il loro ritorno - andrà a costituire un elemento genuinamente distintivo di Gran Turismo 7. A proposito dei marchi di automobili, il settimo capitolo ci permetterà di acquistare macchine in tre aree separate, a partire dal rivenditore di veicoli usati.



Questo catalogo, destinato ad ampliarsi e a mutare nel corso delle ore di gioco, ci vedrà ottenere la nostra prima vettura a un prezzo vantaggioso ma non sarà sempre così. I bolidi del passato, si pensi alla Lancia Stratos o alla Lamborghini Countach, non costeranno certamente quanto un'utilitaria e lo stesso possiamo dire di specifici modelli che, come nel mondo reale, verranno venduti a prezzi più elevati di quelli originali perché divenuti rari o particolarmente prestigiosi tra i collezionisti. Forte di oltre 50 marchi - inclusi Alfa Romeo, Fiat, Ferrari e Lamborghini - e di ben 300 veicoli, Brand Central ospiterà le auto nuove realizzate dal 2001 in poi, mentre il rivenditore di macchine leggendarie costituirà l'incontro definitivo del giocatore con la storia dell'automobile.

Lamborghini Miura, Aston Martin DB5 e altri capolavori su ruote rappresenteranno le ciliegine sulla torta di un roster complessivo da più di 400 modelli, ciascuno caratterizzato da un impareggiabile livello di dettaglio. Le auto leggendarie neanche a dirlo costeranno un occhio della testa, ecco perché speriamo che Polyphony abbia rivisto il sistema di guadagno dei crediti. Sappiamo che un tot di chilometri giornalieri percorsi garantirà un biglietto per la ruota a premi ma se le ricompense medie delle gare dovessero risultare non commisurate ai prezzi delle auto o ai costi per il tuning e la manutenzione, la piacevolezza dell'esperienza potrebbe risentirne sensibilmente.



Tornando a noi, questi bolidi sfrecceranno in 34 location e decine di tracciati, divisi in scenari reali e immaginari (ma non per questo meno iconici per gli appassionati della serie). Una delle grandi novità consiste nel fatto che ciascun circuito ospiterà diverse competizioni. Le storiche Clubman e Sunday Cup ad esempio si disputeranno su tutte le piste, che ovviamente torneranno a offrire le cosiddette Esperienze Circuito. Parliamo di un set di sfide che permetterà di affinare le proprie abilità di guida su tutti i settori dei tracciati, così da lottare più efficacemente per i primi posti in gara.

Se a ciò aggiungiamo la presenza di più di 100 Eventi, i Time e Drift Trial e delle speciali gare che comprendono le Drag Race, la mole contenutistica di Gran Turismo 7 appare a dir poco imponente e non abbiamo ancora finito. Oltre alla reintroduzione delle Patenti, da conquistare rigorosamente col sudore della fronte, del multiplayer splitscreen e della Sport Mode - in cui si potrà prendere parte alle competizioni online più importanti - segnaliamo il ritorno della modalità Scapes, con ben 2500 location per scattare foto in HDR ai propri bolidi, e il ruolo inedito conferito alla musica del gioco.



Con 300 brani disponibili - tra i capisaldi delle OST storiche e tante novità - ascolteremo il lavoro di ben 75 artisti e compositori, legati ai generi più disparati. Giungiamo quindi all'introduzione dei Music Replay, che a differenza di quelli normali poggiano su di un sistema di inquadrature capace di cambiare dinamicamente la telecamera a ritmo di musica. In sostanza, al variare della musica, la posizione delle riprese muterà di conseguenza e renderà ogni replay in un dato circuito diverso dal precedente.

Abbiamo avuto modo di assistere a differenti Music Replay e crediamo che i risultati "filmici" raggiunti siano ottimi. Per concludere il discorso sulla musica, i cosiddetti Music Rally sono stati pensati per accontentare coloro che - divisi tra il bisogno di udire i suoni della gara e il piacere di ascoltare della buona musica alla guida - finivano per sacrificare quest'ultima in nome della concentrazione. In queste speciali gare bisognerà guidare in modo più rilassato e godersi un intero brano musicale, badando al massimo a non far scendere a zero un contatore di "beat" che andrà a ricaricarsi al raggiungimento dei checkpoint. Sia chiaro: non parliamo di un tipo di gara molto articolato ma se non altro ci permetterà di staccare la spina per qualche minuto prima di rituffarci nelle competizioni al cardiopalma.

Il tuning, il modello di guida e la presentazione audiovisiva

Come dichiarato da Yamauchi-san, il tuning in Gran Turismo 7 sembra offrire una miriade di possibilità, tanto da poter essere considerato un gioco nel gioco. Poter intervenire sulle gomme, le sospensioni, l'aerodinamica, l'ECU, il motore, lo sterzo - giusto per nominarne alcuni - significherà confrontarsi con molti valori e variabili, che andranno a impattare in modi differenti sui Punti Performance dell'auto.

Questo punteggio nei precedenti capitoli veniva ottenuto con una semplice equazione legata solo a pochi aspetti del tuning, mentre adesso viene ricavato mediante una simulazione che calcola in background e in tempo reale i Punti Performance, a sostegno del discorso sui "sistemi complessi" che danno corpo all'esperienza di gioco.



Salvate le modifiche, sarà possibile provare il veicolo personalizzato con un click e apprezzare le differenze rispetto alla sua versione base, sia in ambito prestazionale che sonoro. Ci auguriamo in ogni caso che Polyphony abbia previsto degli aiuti o dei potenziamenti automatici per venire incontro a chi, per questioni di tempo o di pazienza, non vorrà addentrarsi più del dovuto in questa componente. Tra un ricambio d'olio e un bel lavaggio, sarà possibile personalizzare le proprie auto anche in ambito estetico, con un tool da 650 parti aerodinamiche, 130 tipi di ruote e 200 colori di case produttrici.



Dall'installazione della Roll Bar, ai kit di carrozzeria, fino ad arrivare a un editor livree più avanzato - con un maggior numero di sticker applicabili anche in aree precedentemente "blindate" dei veicoli - i patiti dei virtuosismi estetici non resteranno delusi e anzi potranno godersi i contenuti generati dagli utenti nella modalità Showcase, piena di adesivi, livree e stili di auto da condividere col mondo.

I bolidi di GT7 chiaramente non andranno solo ammirati ma soprattutto guidati e, pur riservandoci le considerazioni più approfondite per la nostra prova "su strada", non possiamo fare a meno di sottolineare i tanti sforzi profusi dal team per migliorare ulteriormente quel che è l'aspetto centrale della produzione. Forti dei feedback di piloti professionisti, tra cui lo stesso Lewis Hamilton, gli sviluppatori hanno lavorato duramente per simulare correttamente le sollecitazioni a cui sono sottoposte le auto nel corso di una gara e lo si potrà notare sia con le inquadrature esterne che interne. La direzione del vento e l'effetto scia sono stati ricreati attraverso una simulazione aerodinamica "completa" che, unitamente al DualSense di PS5, garantirà un'esperienza dall'alto tasso di immersività. Grazie al feedback aptico infatti avvertiremo le differenze in ruvidezza tra le superfici, le gomme che scivolano, il tremolio del corpo macchina e le vibrazioni che si verificano all'attivazione dell'ABS durante le frenate. Più in generale, complici anche i trigger adattivi, gli sviluppatori hanno voluto trasmettere ai giocatori quelle sensazioni che i semplici suoni non riescono a esprimere efficacemente.



Ancora molto c'è da scoprire sulle migliorie legate all'IA degli avversari controllati dalla CPU e il sistema di danni, sia interni che estetici, ma già da ora i passi in avanti rispetto a GT Sport in materia di modello di guida appaiono ben evidenti. Sul fronte della presentazione audiovisiva, il settimo capitolo presenta alcune piccole tracce della propria natura cross-generazionale, pensiamo ad alcuni alberi di contorno o a qualche superficie meno rifinita d'altre, ma nel complesso ci troviamo di fronte a un'esperienza molto soddisfacente.

Oltre alla modalità frame rate, che garantirà la massima fluidità anche durante i replay e le aree della World Map, Gran Turismo 7 offre una modalità Ray Tracing capace di impreziosire un sistema di illuminazione già eccellente e di regolare il suo comportamento sia negli splendidi interni delle auto, sia per quanto concerne i riflessi sulle superfici lucide. Basato su di una mole impressionante di dati metereologici, il meteo dinamico simula con efficacia il processo di formazione delle nubi e tiene conto di fattori come la temperatura, l'umidità e la pressione dell'aria in specifiche regioni del pianeta.



Tra piogge spettacolari - che includono un effetto bagnato realistico e le implicazioni sulle performance delle auto - e le volte celesti, visibili in tutto il loro splendore a determinate condizioni, anche in questo caso potremmo trovarci dinanzi a una componente di alto livello, che però attendiamo di sperimentare in prima persona. Chiudiamo il discorso con l'implementazione del 3D Spatial Audio, che ci consentirà di udire le auto in avvicinamento. La pioggia battente sui vetri e le superfici, e gli elicotteri che volano in lontananza diverranno parte integrante dell'esperienza sonora di Gran Turismo 7, un corsistico su cui c'è ancora molto da capire ma che sembra avere i numeri per riportare la serie al suo massimo splendore.