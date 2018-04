H1Z1 per PlayStation 4: il capostipite dei Battle Royale arriva su console

La "moda" dei battle royale orbita tuttora attorno a due centri di gravità: PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite. Ma prima che il gioco di Bluehole e quello di Epic diventassero i punti di riferimento del genere, Daybreak lanciava, nel 2015, una versione Early Access di uno dei primi battle royale. Il suo nome era H1Z1, ed aveva ricevuto persino la consulenza di Brendan Greene, creatore della mod Battle Royale per ARMA 2 e colui che, approdato in Bluehole, diede vita a PUBG.

Purtroppo lo sviluppo di H1Z1 non procedette con celerità, e la versione definitiva uscì solo lo scorso febbraio, quando cioè la scena aveva già eletto i suoi protagonisti. Nonostante l'occasione parzialmente sprecata, gli sviluppatori non si sono arresi, decidendo di rimboccarsi le maniche e reagire con convinzione allo strapotere della concorrenza. Il primo passo è stata l'inaugurazione della modalità Autoroyale, che ha permesso di reinterpretare la formula classica sostituendo gli scontri appiedati con quelli a bordo di veicoli. E poi c'è stato l'annuncio delle versioni console. Insieme ai ragazzi di Daybreak abbiamo avuto l'opportunità di parlare proprio della conversione per PlayStation 4, la cui open beta partirà il prossimo 22 maggio. Durante la nostra chiacchierata, il team ci ha mostrato tutte le novità rispetto all'edizione PC, mettendo inoltre in chiaro sin da subito un dettaglio fondamentale: H1Z1 non ha intenzione di spodestare i due re, ma di offrire all'utenza una corposa e valida alternativa.

Adrenalina e combattimenti

Per la versione PlayStation 4, Daybreak ha deciso di condensare le caratteristiche principali del genere battle royale. Uno degli autori ci ha immediatamente fatto notare come l'interfaccia di gioco possegga delle palesi differenze rispetto a quella presente su PC: in basso a destra è infatti presente un menu a forma di d-pad al quale assegnare oggetti o emote per l'utilizzo rapido, a sinistra, invece, si trovano la mappa e tutti gli indicatori utili a monitorare lo stato del personaggio.

Il nuovo assetto ha il merito di restituire un'immagine più pulita, ma è anche la conseguenza di una modifica sostanziale: la rimozione dell'inventario. Su console, H1Z1 sarà quindi più leggero, rapido e, se volete, meno macchinoso. L'addio all'inventario, inoltre, ha spinto gli sviluppatori ad eliminare anche il sistema di crafting, a rivedere quello dell'armatura e a modificare la modalità di drop e di raccolta dell'equipaggiamento. Questi ultimi due elementi sono stati ricostruiti per funzionare al meglio con il nuovo control scheme, rendendo così molto più semplice reperire e visualizzare gli oggetti a terra.

Una "sfrondatura" di questo tipo permette ai giocatori d'entrare subito nel vivo dell'azione, che sarà più rapida e ritmata. Tra gli obiettivi di Daybreak c'era infatti anche quello di comprimere la durata dei match e, stando a quanto rivelatoci, il traguardo sembra essere stato raggiunto. Da una durata media stimata tra i 22 e i 25 minuti nella versione PC, si passa a partite lunghe 15-18 minuti su PlayStation 4, infuse peraltro da un maggior tasso d'adrenalina. I piani del team in merito a questa conversione sono tutti racchiusi in queste decisioni: impossibilitati ad optare per una riproposizione 1:1, i ragazzi dello studio californiano hanno scelto di adattarsi al nuovo sistema di controllo e alle abitudini degli utenti console, trasformando il loro gioco in un battle royale che cerca di mettere da parte i tempi morti in modo tale da focalizzarsi principalmente sui combattimenti e sull'azione.

Funzionale alla tenuta più movimentata di H1Z1 è anche la rivisitata gestione di rifornimenti aerei. Verranno lanciate più casse (una per ogni giocatore rimasto in vita) e saranno suddivise per livello di rarità, facilmente identificabile dal colore del fumogeno (verde per il primo livello, viola per il secondo ed oro per il terzo). Le intenzioni di Daybreak sono quelle di favorire i tafferugli nei pressi delle lootbox e concedere a tutti la possibilità di mettere mano alle bocche da fuoco più potenti (la cui varietà è stata per l'occasione sensibilmente ampliata).

H1Z1 per PlayStation 4 è insomma molto differente dal suo fratello su PC. Forse sulla carta persino più interessante. Quando infatti abbiamo chiesto al team come il gioco sarebbe stato capace di ritagliarsi il suo posticino in una scena affollata, uno degli sviluppatori ci ha risposto con sicurezza: "H1Z1 è diverso, più orientato agli scontri a fuoco. Un'alternativa a PlayerUnknown's Battlegrounds e a Fortnite, dedicata a tutti quelli legati maggiormente alla dimensione competitiva. È pensato soprattutto per chi vuole cimentarsi con uno sparatutto che restituisca sensazioni simili a quelle di altri celebri shooter, come Call of Duty, ad esempio".



Non avendo provato direttamente la creatura di Daybreak ci è impossibile verificare se le belle parole dello studio trovino riscontro nei fatti, ma siamo molto contenti che nel panorama dei battle royale ci sia qualcuno che tenti di imboccare strade diverse. Quello che tuttavia meno ci convince di H1Z1 è il suo stile piuttosto anonimo, lontanissimo dal carisma cartoonesco di Fortnite, ma anche dal look di PUBG. Vederlo in azione non restituisce bellissime sensazioni, forse per gli scenari poco caratteristici, per le animazioni legnose o la scarsa cura nei dettagli dell'armamentario. Il titolo sembra però prediligere la sostanza e la concretezza (su PS4 Pro saranno garantiti i 60 fps costanti), anche a costo di sacrificare una resa estetica pienamente soddisfacente ed accattivante.