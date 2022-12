Hades 2: il seguito del Roguelike divino sembra ancora più sorprendente

Tra le sorprese più gradite di questi ricchissimi The Game Awards 2022 abbiamo trovato anche il nuovo titolo di Supergiant Games: Greg Kasavin e soci (potete recuperare qui la nostra intervista a Greg Kasavin su Hades) sembrano intenzionati a continuare a portare alla ribalta antiche divinità misconosciute del pantheon greco, e a farlo con uno stile già diventato iconico e immediatamente riconoscibile. Nel seguito dell'acclamato Hades potremo vestire i panni della sorella di Zagreus, protagonista del roguelike che ha consacrato Supergiant Games come uno degli sviluppatori più interessanti del panorama mondiale. Come era stato per Zagreus, anche Melinoë è una dea di cui sappiamo pochissimo, e che quindi si presta alla perfezione a un'operazione di scrittura approfondita da parte del team statunitense.



In base a ciò che abbiamo visto nel trailer che ha rivelato l'esistenza del gioco, sembra che Hades II si porrà in stretta continuità con il suo predecessore, quantomeno dal punto di vista estetico. Guardando alle caratteristiche del personaggio di Melinoë nei miti, però, possiamo immaginare che si tratterà di una protagonista piuttosto diversa da Zagreus, in particolar modo nell'approccio ai combattimenti. Ve ne parliamo nella nostra anteprima di Hades II. A proposito, nel frattempo vi consigliamo anche di rispolverare la nostra recensione di Hades.

Oscurità e follia

Tracce della misteriosa dea Melinoë si rinvengono negli Inni Orfici, corpus di ottantasette componimenti poetici di datazione incerta. Melinoë è presentata come figlia di Zeus e Persefone, ma bisogna considerare che spesso Zeus e Ade erano considerati come un'unica divinità: da qui la scelta di Supergiant Games di considerare Melinoë come sorella di Zagreus, e quindi anche lei afferente ai regni inferi.

Non è forse un caso se il trailer di Hades II si apre con una scena notturna e con una gigantesca luna che domina il cielo: negli Inni Orfici dedicati alla sua figura, Melinoë è descritta come "krokoplepos", ossia "vestita di zafferano", un epiteto assegnato alle divinità dotate di un legame con il mondo lunare. Greg Kasavin e il suo team hanno scelto di vestire la protagonista di arancio, colore che ricorda proprio quello della pregiatissima spezia e che spicca con decisione sulle ambientazioni cupe e scure viste nel trailer.



Sappiamo già che Melinoë potrà avvalersi di una serie di poteri magici, tanto che un personaggio misterioso la considera una strega; inoltre, la protagonista di Hades II può contare su una maestra senz'altro versata nelle arti magiche. La sua identità non è stata svelata nel trailer, ma Supergiant Games ha fornito informazioni al riguardo sul suo sito.

La donna che allena la sorella di Zagreus nelle primissime battute del trailer è una delle figure più inquietanti del pantheon greco: Ecate, dea della stregoneria, della notte e della luna, tutti elementi presenti nella scena che la vede protagonista di un allenamento furibondo insieme alla sua allieva. La sua scelta da parte degli sviluppatori è perfetta, visto che Ecate fu compagna inseparabile dell'inconsolabile Demetra in occasione del rapimento della figlia di quest'ultima, Persefone, da parte di Ade. Una volta raggiunto l'accordo tra Demetra e Ade sulla permanenza della ragazza per metà dell'anno nei regni inferi e per l'altra metà sulla Terra, Ecate rimase al fianco di Persefone - madre di Zagreus e Melinoë in Hades - come sua potente consigliera. Inoltre, le rappresentazioni di Ecate nell'arte figurativa greca la vedono solitamente reggere due torce: sono le stesse armi impiegate dalla maestra di Melinoë nel trailer, a conferma dell'abilità di Greg Kasavin e soci nel recuperare elementi iconografici antichi e inserirli con sapienza nei design di gioco.



Negli Inni Orfici, Melinoë è venerata e temuta come dea oscura e capace di indurre la follia nella mente degli esseri umani, oltre che di assumere molte forme differenti per attaccare i suoi nemici con il favore delle tenebre. Il poeta implora quindi la divinità di accordargli la sua protezione e di mostrare agli iniziati "il suo volto gentile e santo": Melinoë, quindi, è potente e terribile allo stesso tempo, ambivalente come la gran parte degli dèi appartenenti al ricchissimo pantheon greco.

Questa caratteristica darà certamente ampio spazio a Supergiant Games per costruire un personaggio multiforme e dalle molte sfaccettature, esattamente come era avvenuto per Zagreus e per i suoi comprimari: sappiamo che alcuni fra questi faranno un gradito ritorno, ma non sono mancate rivelazioni su nuovi membri del variegato cast divino di Hades.



È il caso di Moros, letteralmente "destino" o "condanna". Forse è questa la traduzione più adeguata per il nome del dio, che era considerato dagli antichi greci capace di dare premonizioni della morte agli uomini. Figlio di Nyx, dea primordiale della notte - ben nota agli appassionati di Hades - Moros condivide con Melinoë l'affiliazione al mondo delle divinità sotterranee, forse le più misteriose e inquietanti dell'intero pantheon greco. Tra i suoi fratelli vi sarebbero anche Thanatos e Hypnos, anche loro presenti nel primo capitolo della serie targata Supergiant Games.

Fa la sua comparsa anche Apollo, pronto a fornire aiuto a Melinoë: torna infatti il sistema dei doni divini, apprezzatissimo nella struttura roguelike di Hades, capace di regalare sorprese a ogni run e di dare vita a strategie talvolta sorprendenti. È stata poi la volta di Nemesis, potentissima dea responsabile di punire coloro che osano peccare di arroganza verso gli dèi: la sua maniera implacabile di amministrare giustizia ci ricorda immediatamente Megera, la prima delle Furie incontrate da Zagreus nel suo percorso per fuggire dall'Ade.



Supergiant Games continua, quindi, sul solco tracciato nel primo Hades, nell'intenzione di costruire personaggi femminili dotati di fortissimi poteri e di una grande agency sul mondo che le circonda, e questa tendenza è senz'altro esaltata dalla presenza di una protagonista che sembra vantare uno stile di combattimento davvero affascinante.

Una maga temibile

In apertura del trailer vediamo Melinoë armata di falcetto e pugnale; nel prosieguo del video, invece, possiamo ammirare anche le sue capacità nell'impiego di quello che sembra a tutti gli effetti un lungo bastone dotato di poteri magici. Uno degli aspetti più riusciti di Hades stava nell'efficace mix di armi a disposizione di Zagreus: si andava da quelle a corto raggio, come la Lama dello Stige e i Magli Gemelli, fino ad arrivare a quelle capaci di colpire su lunghe distanze, tra cui l'Arco Centracuori e il Rostro d'Adamante. Sembra che potremo aspettarci un sistema simile nel secondo capitolo, data l'evidente competenza di Melinoë tanto con la magia quanto con l'arma bianca.

Siamo rimasti meno colpiti dagli scenari, tutti piuttosto bui e dominati da una vegetazione lussureggiante, ma la direzione artistica - in stretta continuità con quanto visto in Hades, in cui la storica Art Director di Supergiant Games, Jen Zee, aveva compiuto un vero e proprio miracolo - lascia a bocca aperta per impiego del colore e per il design di protagonisti e comprimari. La rilettura artistica dei miti greci continua a sembrare freschissima e originale, risultando ben riconoscibile ai numerosi appassionati del primo capitolo della serie, e certamente di richiamo anche per chi, fino al trailer dei The Game Awards 2022, non conosceva il lavoro di Supergiant Games. Nel video abbiamo visto un particolare focus su nemici di natura spettrale, coerentemente con l'ambientazione notturna che sembra prevalente nel gioco. Se nel primo Hades l'avversario principale era Ade, padre di Zagreus e Melinoë, in questo secondo capitolo si punterà a distruggere Crono, titano di immensa potenza e divinità padrona del tempo.



La voce di Ade ci spiega quanto Crono sia temibile: "Non è un semplice titano: lui è il tempo stesso. E il tempo non può essere fermato". Sembra però che Melinoë sia fieramente determinata nel suo intento: "Sono nata per questo", dice con convinzione, dimostrando una testardaggine non inferiore rispetto a quella del fratello.

Hades II sarà il primo sequel mai prodotto da Supergiant Games, che però ha confermato una scelta fondamentale già fatta in passato: far uscire il suo videogioco innanzitutto in early access. Nella nostra intervista, Greg Kasavin ci aveva raccontato che l'adozione dell'early access era stata una decisione adottata nelle primissime fasi di sviluppo dell'avventura di Zagreus.



Sappiamo tutti com'è andata: il feedback dei giocatori si è rivelato essenziale per bilanciare, in particolare, il complesso sistema dei doni divini. È già confermato che anche la God Mode farà un gradito ritorno, per la gioia dei giocatori che desiderano approcciare Hades II in maniera accessibile e senza eccessiva difficoltà. D'altro canto, chi cerca un'esperienza davvero hardcore troverà pane per i suoi denti.