Hearthstone Forgiati nelle Savane: inizia l'Anno del Grifone

Tra gli annunci portati da Blizzard sul parco virtuale della propria convention lo scorso fine settimana non poteva mancare il popolare gioco di carte che, nel 2021, entrerà nel suo settimo anno di vita. Per l'occasione il colosso di Irvine ha dedicato un panel decisamente corposo alla propria creatura, ricco di novità interessanti tra cui, ovviamente, la prima espansione del nuovo ciclo: l'annuncio di Hearthstone: Forgiati nelle Savane, interamente dedicata alla mitologica zona che i giocatori dell'Orda conosceranno meglio del proprio quartiere: le Barrens. Diamo dunque un primo sguardo ai principali contenuti in arrivo, soffermandoci su alcune dichiarazioni fatte dagli sviluppatori nel corso dell'intervista a cui abbiamo partecipato.

Roadmap Anno del Grifone

Iniziamo da ciò che già sappiamo. Come di consueto, infatti, con la pubblicazione del primo set dell'anno "Forgiati nelle Savane", le espansioni dell'Anno del Drago (ovvero L'ascesa delle ombre, Salvatori di Uldum, La Discesa dei Draghi) passeranno al formato Selvaggio. Inoltre, il 2021 di Hearthstone sarà suddiviso in tre distinte Fasi, sostenute da altrettante espansioni.

Dall'immagine sottostante potete intravedere ciò che potremo aspettarci.

La prima, con il simbolo rosso fuoco, è chiaramente Forgiati nelle Savane, set interamente dedicato all'Orda. La seconda invece presenta un blu elettrico, tratto distintivo dell'Alleanza mentre, a fine anno, con tutta probabilità il set si fonderà su qualche evento in cui le due fazioni si sono date battaglia.



Lasciando da parte le nostre congetture, torniamo alle importanti novità che team ha in serbo per l'Anno del Grifone. Nel corso del 2021 non mancheranno gli eventi stagionali e gli aggiornamenti per la Battaglia ma, ciò che più ci ha colpito è l'arrivo del cosiddetto "Set Principale".



Questo sarà gratis per tutti i giocatori (ovviamente bisognerà far crescere gli eroi sino al decimo livello) e andrà a sostituire quelli Base e Classico con una selezione di 235 carte, pensate appositamente per fornire una collezione di partenza ai giocatori e rendere Hearthstone ancora più accessibile a chi si vorrà avvicinare per la prima volta al titolo. Alcune delle carte del set Principale faranno ritorno dai set passati, altre saranno dei classici reinventati e ben 29 carte saranno inedite. I set Base e Classico finiranno, invece, nel formato Selvaggio e verranno accorpati sotto una nuova denominazione: "set Retaggio", nel quale finiranno anche la maggior parte delle Vecchie Glorie.

Infine, un nuovo formato chiamato Classico (da non confondere con quello che finirà nel formato Retaggio) permetterà ai giocatori di tornare alle origini di Hearthstone creando mazzi e giocando usando solamente le 240 carte originali del card game, quelle del 2014. Con l'aumento delle modalità il team ha per fortuna pensato bene di fare un upgrade anche per quanto riguarda gli slot per la creazione dei mazzi a disposizione del giocatore. Questi passeranno da 18 a 27.



Nel corso dell'anno, infine, le modalità di gioco di Hearthstone si arricchiranno di un'altra attività: Mercenari. Questa si caratterizzerà per dinamiche da GDR innestate su una struttura roguelike.

In sostanza i giocatori, prima dell'inizio di una sessione, potranno formare una squadra di mercenari scelti dalla propria collezione. Ognuno di loro avrà abilità diverse, guadagnerà esperienza e bottino vincendo gli scontri e potrà salire di livello. Mercenari, stando a quanto sappiamo, avrà sia la modalità single player che quella PvP.

Nelle Terre Selvagge

Le Barrens sono un luogo mitologico per i giocatori dell'Orda. Impossibile dimenticare l'avamposto delle Crossroads e l'inospitalità di quel territorio riarso situato vicino alla capitale Orgrimmar, ricolmo di pericoli mortali per personaggi di bassissimo livello. Da giocatore Orda ho trascorso decine di ore solo in quella zona, a livellare tutti i personaggi che avevo creato nel server, tanto da ricordare tuttora ogni singola missione praticamente a memoria. Oltre, ovviamente, all'esatta ubicazione dei nidi di arpie, raptor erranti e maledetti centauri.

Ad ogni modo, il team di sviluppo ha deciso di ambientare la nuova espansione di Hearthstone nelle aride savane di Kalimdor, concentrando l'offerta contenutistica su un aspetto molto caro a chiunque ami i giochi di ruolo (e soprattutto WoW): il levelling. L'intera espansione è stata concepita, infatti, come una tipica zona di World of Warcraft in cui i giocatori vivranno una sorta di levelling su cui si basa la "narrazione" del set, il design delle carte e gli stessi protagonisti.



Nelle 135 nuove carte che comporranno il set (a cui si aggiungerà anche un mini set, al pari di Follia alla Fiera di Lunacupa) saranno presenti le consuete nuove meccaniche di gioco coerenti, ovviamente, con il background dell'espansione.

Frenesia - tratto distintivo dei mostri e delle bestie delle Barrens - promette di impattare sulle dinamiche di gioco. In sostanza, questa inedita keyword consente a un servitore di attivare un effetto specifico, Questo, però, è subordinato alla realizzazione di un'unica condizione: che il servitore sopravviva ai danni la prima volta che li subisce. Insomma, la meccanica sembra essere un incrocio/variante tra Rage e Spellburst. Vedremo se riuscirà a trovare il proprio spazio nei deck dei giocatori.



La seconda, in ossequio al background dedicato al "levelling", introdurrà le cosiddette magie graduate. In pratica questi particolari incantesimi di classe si potenzieranno una volta che il giocatore raggiungerà i cinque o i dieci cristalli di mana.

Il set, inoltre, accoglierà anche la nuova classificazione delle magie. Una piccola rivoluzione con effetto retroattivo, questa delle "Scuole di Magia", che raggrupperà finalmente gli incantesimi del card game sotto sette classificazioni: Natura, Vile, Sacra, Arcana, Fuoco, Gelo e Ombra. Questa innovazione funzionerà esattamente come gli archetipi dei servitori e andrà di sicuro a migliorare la fase di deck building, oltre a permettere inedite sinergie, nonché una migliore lettura del gioco.

La parola ai Dev

Hearthstone ha una grande fanbase di veterani appassionati, ma ci sono anche sempre nuovi giocatori che desiderano affacciarsi al gioco. Come riuscite, dopo così tanto tempo, a mantenere Hearthstone accessibile e aperto a tutti?



Sì Hearthstone ha un grande numero di giocatori. Bisogna saper parlare a tutti i tipi di pubblico a cui ci rivolgiamo. Per quanto riguarda i veterani cerchiamo di introdurre qualcosa a loro familiare, cerchiamo di proporre delle sfide sempre nuove e impegnative.

Invece, per i nuovi giocatori, ne parliamo, ci confrontiamo di volta in volta e proviamo a proporre esperienze accessibili e interessanti per tutti i tipi di pubblico.



Nel corso della presentazione avete detto che la nuova espansione rappresenta il momento migliore, per i nuovi giocatori, per iniziare a giocare a Hearthstone. Perché?

Può esser il momento migliore per i nuovi giocatori di iniziare a giocare ad Hearthstone grazie ai contenuti che abbiamo in arrivo. Non solo la modalità Mercenari, ma anche la possibilità di giocare con il Core Set, ovvero un set completamente gratis che propone le meccaniche principali e storiche del gioco. Questo permetterà ai nuovi arrivati di avere un bel gruzzolo di carte da usare così da prendere confidenza e imparare le caratteristiche fondamentali del gioco. Cosa che ovviamente li aiuterà a comprendere la modalità standard e la costruzione dei deck con le carte dei nuovi set.



Quanto è difficile bilanciare le diverse modalità di gioco, qual è il vostro modus operandi e, per caso, c'è una modalità di gioco a cui date priorità nel lavoro di bilanciamento?

L'attività di bilanciamento è estremamente difficile. Non è possibile accontentare tutti. Se per qualcuno il gioco è bilanciato, per un altro non lo è; se per alcuni giocatori non ci sono problemi ce ne sono molti altri che invece ne riscontrano, per il loro modo di giocare.

In più, il bilanciamento, può portare alla noia.

Un gioco perfettamente bilanciato sarebbe anche noioso. Cerchiamo comunque il miglior modo per tenere il gioco bilanciato; il team è cresciuto nei precedenti due anni proprio per questo motivo. Analizziamo costantemente milioni di partite e quei dati ci servono per capire dove intervenire.

Con l'aumento delle modalità di gioco, chiaramente, aumenta anche il carico di lavoro ma con i team cerchiamo di analizzare ogni singola modalità senza perdere pezzi.



Riguardo al setting delle espansioni: qual è il processo creativo che vi porta a scegliere una specifica location o avvenimento?

Tutto inizia con un brainstorming tra tutti noi del team; attacchiamo post it al muro, tiriamo fuori tutte le idee che ci vengono in mente, ne discutiamo e scegliamo quelle che ci convincono di più. Non parliamo solo di set singoli, ma anche di anni, come avete visto con l'Anno del Dragone. La lotta tra bene e male che abbiamo raccontato per ben tre espansioni è stata ovviamente la protagonista di un racconto unico.

Con l'Anno del Grifone, invece, abbiamo scelto di concentrarci su un'attività che rappresenta il fulcro dell'esperienza per i giocatori di World of Warcraft: il levelling. Sapete che questa porta i giocatori a aumentare di livello il proprio personaggio partendo da una starting zone e visitando poi diversi luoghi del mondo di gioco. Per l'Orda le Barrens sono proprio un luogo storico e iconico. Volevamo partire da lì per raccontare la storia del set e dei suoi protagonisti.



Come sviluppate le nuove meccaniche e le caratteristiche delle nuove carte? Vi assicurate che funzionino anche a lungo termine o pensate a un range temporale più contenuto?

Nel card design la priorità è creare qualcosa che sia efficace per l'anno in cui le progettiamo ma ovviamente per le descrizioni delle carte e soprattutto per le classi cerchiamo di fare di tutto affinché siano equilibrate ed efficaci il più a lungo possibile.