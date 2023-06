Hellblade 2 è uno spettacolo grafico! Tuffiamoci nell'abisso con Senua

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

Come emerso dal nostro riassunto di Xbox Games Showcase è stato un grande appuntamento, complice sia il suo ottimo ritmo, sia la sua stessa lineup di titoli, piena di produzioni first party di rilievo. Tra giochi freschi d'annuncio, come Clockwork Revolution e Souls of Midnight, e attesi ritorni, l'evento di Microsoft ci ha lasciato con sensazioni positive circa l'avvenire del gaming verdecrociato e dell'offerta di Game Pass.



Oltre a Fable e ad Avowed, abbiamo rivisto anche Senua's Saga Hellblade 2, in un video di gameplay privo di combattimenti ed enigmi ambientali ma non per questo poco interessante. Oltre a riaffermare la magnificenza del profilo audiovisivo della produzione, il filmato ci ha fornito qualche spunto su cui riflettere e, forse, un elemento di connessione con il precedente trailer del gioco (qui la nostra anteprima di Senua's Saga Hellblade 2).

Tuffarsi nell'abisso

Senua striscia in un cunicolo stretto. Avanza a fatica, ansima a più riprese ma alla fine riesce a sbucare dall'altra parte. Si ritrova in una specie di caverna, che contiene una pozza d'acqua. La guerriera però non è sola: qualcosa la sta osservando nell'oscurità, aspettando che la donna si decida a chiederle di palesarsi.

Stando alle voci che serpeggiano nella sua mente, la protagonista dovrebbe trovarsi lì per cercare "quelli che si nascondono" ma la saggezza impone sempre il pagamento di un prezzo a colui che la desidera. Le pareti della grotta prendono vita e formano dei motivi circolari che inquietano Senua, finché le entità non si manifestano. "Anima perduta che ha affrontato l'inferno per trovare sé stessa, sei pronta per ciò che ti attende qui?"



L'inquietante interrogativo risuona nella mente della combattente, che vede una sfera d'acqua innalzarsi e poi ricadere nella pozza, per solidificarne la superficie. Mentre la guerriera si accinge a toccare lo specchio d'acqua, le voci nella sua testa paiono fornirci qualche indizio importante. Si riferiscono prima a qualcosa di estraneo, e poi si chiedono "che cosa faremo a noi?", come se avessero paura di certi lati della psiche di Senua. La protagonista sfiora l'acqua e sente i suoi pensieri e tutte le parti di lei che sono, testuali parole, "rotte".

Il lutto, la rabbia, la paura: è come se la donna dovesse tornare ad accogliere tutto questo per ricomporsi. Ma perché deve farlo? Un attimo prima di veder infrangersi la superficie della pozza, per poi finire al suo interno, la giovane pitta esclama che "non li abbandonerà". Non è facile capire a chi o a cosa Senua si stia riferendo, ma prima della fine del video possiamo udire nuovamente le entità della caverna: "chi sono quelli attorno a te? Quelli che hai salvato o quelli che hai mandato a morte?". Queste ultime domande potrebbero essere un rimando al precedente trailer, in cui abbiamo trovato la protagonista guidare in battaglia i suoi uomini in un feroce scontro con un gigante. Il torreggiante avversario ha spezzato molte vite e questo peso sulla coscienza potrebbe aver compromesso ulteriormente la psiche di Senua. Spingersi troppo oltre con le teorie, al momento, è difficile ma continuiamo ad attendere con ansia delle informazioni più precise sulle tematiche del racconto, perché ciò che si è visto sino ad ora sembra molto promettente.

Uno spettacolo visivo

Senua's Saga Hellblade 2 uscirà nel 2024 ma ad oggi ci è stato svelato ben poco della struttura ludica del prodotto. Fondata sull'introspezione e un senso d'inquietudine, la nuova scena non ci ha fornito delucidazioni sul combat system, sugli enigmi ambientali o l'ampiezza delle mappe. Non possiamo far altro quindi che rimandare le considerazioni su questi fronti e al contempo guardare all'unica certezza che abbiamo sul titolo di Ninja Theory: lo spettacolo grafico che ambisce a offrire.

Composto con sequenze tratte dalla versione Xbox Series X del gioco, il nuovo gameplay ha testimoniato ancora una volta la potenza di Unreal Engine 5 e soprattutto la bravura del collettivo, che sta confezionando una presentazione visiva semplicemente impressionante. Espressivo e genuinamente realistico, il volto di Senua - sporco e pieno di cicatrici - ci ha trasmesso tutte le emozioni provate dalla donna, avventuratasi in una caverna dalle superfici dettagliatissime, degne delle demo pensate per mettere in mostra le vette raggiungibili in real time col motore di Epic Games.



Le movenze della protagonista ci sono sembrate naturali e credibili, ecco perché attendiamo di vedere le danze di morte della guerriera durante la lotta. Ciliegina sulla torta, l'illuminazione dell'intera sezione ci è parsa stupefacente, e ha contribuito in modo decisivo a caratterizzarne l'atmosfera, assieme ai mutamenti delle pareti.

A massimizzare l'impatto scenico di pensa l'ottimo comparto sonoro, tra il rumore dell'acqua e le voci interiori della giovane. In altre parole, se c'è un prodotto in grado di sfruttare realmente le caratteristiche della console ammiraglia di Microsoft, quello è il secondo capitolo di Hellblade, che potrebbe consentire ai suoi creatori di scrivere una pagina importante nella storia del gaming moderno.