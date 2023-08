Hellboy Web of Wyrd: i fumetti di Mike Mignola prendono vita

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Si scatena anche l'inferno alla Gamescom 2023, poiché abbiamo potuto assistere ad una sessione di prova di Hellboy: Web of Wyrd, il videogioco ispirato ai fumetti creati da Mike Mignola con protagonista l'iconico mezzo demone rosso. Per chi non lo sapesse, Web of Wyrd è un action brawler con elementi roguelite pubblicato da Good Shepherd in collaborazione con Dark Horse Comics e sviluppato dal piccolo team britannico Upstream Arcade.



Un titolo che indubbiamente va contestualizzato entro i limiti di una produzione che porta sì il nome di una licenza prestigiosa e radicata nella cultura pop contemporanea, ma che si piazza comunque in una cornice da videogioco indie. E difatti, pur sorridendo emozionati di fronte all'atto d'amore nei confronti delle favolose tavole di Mignola, dobbiamo anche scendere a patti con le spigolosità del progetto in questione.

Omaggio a Hellboy

Nel presentarci Hellboy: Web of Wyrd durante una sessione di hands-off gli sviluppatori sono stati chiari su quale fosse l'obiettivo della produzione: omaggiare il più possibile il materiale cartaceo originario, costruendo al tempo stesso un racconto perfettamente inserito nel mitico canone fumettistico. Il gioco, comunque, non è una trasposizione diretta dell'opera di partenza, ma racconta una storia inedita ispirata integralmente alle storie brevi che compongono la serie.

Non solo: come avete già potuto ammirare nei trailer di Hellboy: Web of Wyrd, il gioco è anche una celebrazione dello stile artistico di Mike Mignola, riprendendone del tutto design e cromatismi che danno vita ad un impatto visivo che funziona molto bene sui personaggi, ma che mostra più di qualche limite per quanto riguarda una composizione ambientale francamente approssimativa.

Nel complesso, tuttavia, l'intelaiatura estetica può dirsi soddisfacente soprattutto per la fanbase del personaggio, in particolar modo grazie alle sequenze video che portano avanti la storia principale, di fronte alle quali il senso di nostalgia e il richiamo alle tavole originali potrebbe avere la meglio sulla ragione. Nel pieno rispetto dello spirito dell'opera di riferimento, il cuore del gameplay di Hellboy: Web of Wyrd sta tutto nella sua anima action e nella violenza smisurata del suo protagonista alle prese con le peggiori creature infernali. Il gioco di Upstream Arcade è un'avventura abbastanza lineare con una struttura basata su singole missioni che vedono il nerboruto protagonista impegnato in un viaggio nel Wyrd, un mondo oscuro e brutale popolato da mostri e creature soprannaturali. Hellboy deve infatti investigare sulla scomparsa di un membro del B.P.R.D. e le sue peripezie lo porteranno ad esplorare la Butterfly House, un luogo in cui le forze oscure sono all'opera per minacciare la stabilità del nostro mondo.

Luci e ombre del Wyrd

Il combat system di Web of Wyrd fa leva soprattutto sulla brutale fisicità del suo scorbutico antieroe e sull'impiego del suo micidiale pugno destro per sbaragliare i nemici che gli si parano di fronte.

Se da un lato, da fan della mitologia di partenza, si può apprezzare il lavoro svolto sulle movenze di Hellboy - che replica con buona fedeltà, anche strizzando l'occhio alle sue incarnazioni cinematografiche, lo stile di combattimento messo in scena nelle tavole di Mignola - d'altro canto bisogna ammettere che allo stato attuale il titolo ci è parso afflitto da un incedere un po' troppo lento e da animazioni poco fluide. Hellboy può, in sostanza, mettere a segno combo elaborate ma piuttosto basilari per quanto riguarda la mappatura dei comandi, tra colpi leggeri e ganci più potenti. Un comparto action che dà il meglio di sé soprattutto nel combattimento in mischia, seppur il nostro sia dotato anche del suo iconico revolver per avvalersi di una potenza di fuoco dalla media e lunga distanza. La pistola può comunque infliggere danni a corto raggio integrandosi con i colpi fisici, seppure in ogni caso gli scontri in Web of Wyrd non siano esattamente il ritratto della varietà. Nella demo che il team ci ha mostrato, infatti, ci si imbatteva soltanto in due categorie di nemici: creature estremamente deboli, da sgominare con un singolo e potentissimo destro di Hellboy, e di tanto in tanto una manciata di avversari più impegnativi, volti a mettere alla prova le doti del protagonista.



Oltre all'arma da fuoco è infatti possibile equipaggiare il mezzo demone con strumenti utili ad arricchire il combattimento: nella demo presa in esame il nostro era in possesso di uno scudo capace di respingere gli attacchi nemici reagendo ai loro attacchi, innescando un violento parry volto a disorientarli. Non si tratta, dunque, di un combat system del tutto insoddisfacente, ma molto basilare, appesantito da un ritmo dell'azione e dell'avanzamento lungo i livelli tutt'altro che frenetico.

Ed è qui che probabilmente sta il principale limite di Web of Wyrd: la sua natura procedurale descritta dagli stessi sviluppatori come un'esperienza dalle tinte roguelite. Scopo dell'avventura, o quanto meno degli incarichi messi in mostra durante l'hands-off, è di affrontare orde di nemici durante l'esplorazione della mappa. Ma la progressione claudicante, frutto delle movenze strascicanti del protagonista e della scarsa varietà dei nemici, rischia di rendere il comparto ludico contraddittorio e ripetitivo. La speranza è che, nelle fasi più avanzate dell'avventura, l'arsenale a disposizione di Hellboy e le tipologie di opponenti possano farci ricredere e dare un respiro maggiore all'esperienza.